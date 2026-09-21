Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /রাজ্যের মৎস্যজীবীদের জন্য সুখবর! মিলল ৯ কোটি, পাবেন প্রধানমন্ত্রী মৎস্য যোজনাও?

রাজ্যের মৎস্যজীবীদের জন্য সুখবর! মিলল ৯ কোটি, পাবেন প্রধানমন্ত্রী মৎস্য যোজনাও?

Bengal Fishery: পশ্চিমবঙ্গ ফিশারি ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য ২ লাখ ৮০ জন মৎস্যজীবীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন বলেন, "ফিশারী সেক্টরে উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মাছ উৎপাদনে।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 21, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:40 PM IST
রাজ্যের মৎস্যজীবীদের জন্য সুখবর! মিলল ৯ কোটি, পাবেন প্রধানমন্ত্রী মৎস্য যোজনাও?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, প্রভাব পড়বে বাংলাতেও! ২৩ থেকে ২৮ প্রবল দুর্যো
2
3
4
5