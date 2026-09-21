/রাজ্যের মৎস্যজীবীদের জন্য সুখবর! মিলল ৯ কোটি, পাবেন প্রধানমন্ত্রী মৎস্য যোজনাও?

অয়ন শর্মা: রাজ্যের মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে জন্য কেন্দ্র থেকে মিলেছে ৯ কোটি। জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, "রাজ্যের মৎসজীবী এবং এই সংক্রান্ত মানুষদের জন্য ভালো দিন। ফিশারি সেক্টরে অনেক কিছু আছে। বিগত সরকার অংশগ্রহণ করেনি। আর করলেও খুব খারাপ ভূমিকা ছিল।"
রাজ্যের উপকূল এলাকা, সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার কীভাবে উন্নয়ন সাধন করা যায়, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় মৎস্য ও পশুপালনমন্ত্রী রাজীব রঞ্জনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে জানান, রাজ্যের মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে কেন্দ্র থেকে মিলতে চলেছে ৯ কোটি। এজন্য কেন্দ্রীয় মৎস্য ও পশুপালনমন্ত্রী রাজীব রঞ্জনকে ধন্যবাদও জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য যোজনায় কীভাবে এরাজ্যের মৎস্যজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। পশ্চিমবঙ্গ ফিশারি ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য ২ লাখ ৮০ জন মৎস্যজীবীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এরাজ্যে ৬ টি ড্রাই অমৃত সরোবর করার অনুমোদন মিলেছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন বলেন, "ফিশারী সেক্টরে উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মাছ উৎপাদনে। কিন্তু আগের সরকার কিছুই করেনি। আগের সরকার ভাবতো বাংলায় কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করলে তারা আর ভোট দেবে না আমাদের! এমনটাই ভাবত আগের সরকার। কীভাবে বাংলায় ফিশারীর উন্নতি হবে, সেই নিয়ে আলোচনা হয়েছে।" একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান একটি বড় কথা, সমুদ্রে গভীর জলে যে সমস্ত জাহাজ যাবে সেই জাহাজ বা বোটের উপরে দেশের পতাকা লাগানো থাকতে হবে।"
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