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Durga Puja Grant: কারা পাবেন? কারা একদমই পাবেন না? দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে বিরাট বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari Durga Puja Grant announcement: দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কারা অনুদান পাবেন? আর কারা পাবেন না? তাও স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।  

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 12, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:31 PM IST
Durga Puja Grant: কারা পাবেন? কারা একদমই পাবেন না? দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে বিরাট বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: দুর্গাপুজোর অনুদান প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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