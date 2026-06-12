/Durga Puja Grant: কারা পাবেন? কারা একদমই পাবেন না? দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে বিরাট বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। পালাবদলের বাংলায় কি মিলবে দুর্গাপুজোর অনুদান? বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, তার কারণ সরকারেরই একটা সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ধর্মীয় ভিত্তিতে সমস্ত রকম আর্থিক অনুদান এবার থেকে বন্ধ। যার ফলে এবার দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে কী হবে, সেই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। এবার সব সংশয়ের অবসান ঘটালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নিউটাউনে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে সাংবাদিক বৈঠক থেকে দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। কারা অনুদান পাবেন? আর কারা পাবেন না? তাও স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
কী বললেন শুভেন্দু অধিকারী?
বিজেপি সরকার এলে দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে যাবে, ছাব্বিশের ভোটের আগে প্রচারে এমন জিগির তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দিলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকারের আমলে আরও ধুমধাম করে হবে দুর্গাপুজো। শুধু তাই নয়, বাংলায় আরও বাড়বে দুর্গাপুজো। শুক্রবার বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “বাংলায় দুর্গাপুজো হবে, শুধু হবে না, আরও বেশি সংখ্যায় পুজো হবে।” সেইসঙ্গেই অনুদান নিয়ে সমস্ত রকম জল্পনার অবসান ঘটান তিনি।
পুজোর অনুদান নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, "যারা ওই টাকার উপর ভিত্তি করেই পুজোর আয়োজন করেন, তাঁরা অবশ্যই অনুদান পাবেন। কিন্তু যাদের প্রয়োজন নেই, তাঁরা পাবেন না।" মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “অনুদান ছাড়া পুজোয় সমস্যা হলে সরকার পাশে থাকবে। যাঁরা টাকার জন্য পুজো করতে পারেন না, তাঁদের পাশে সরকার থাকবে।” একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন,“কিন্তু এই সরকারি অর্থের যাঁদের প্রয়োজন নেই, আমার মনে হয় তাঁদের দেওয়ারও দরকার নেই।” অর্থাৎ বড় ক্লাবগুলো এবার থেকে যে আর পুজো অনুদান পাবে না তা স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী।
তৃণমূল সরকারের আমলে ক্লাবগুলিকে অনুদান
প্রসঙ্গত, তৃণমূল সরকারের আমলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ক্লাবগুলিকে দুর্গাপুজোয় অনুদান দেওয়া চালু করেন। ২০১৮ সালে প্রথমবার অনুদান দেওয়া হয়। প্রথম বছর রাজ্যের প্রতিটি ক্লাবকে ১০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। সরকারি টাকা থেকে এভাবে পুজোয় অনুদান দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে প্রথম থেকেই। মামলাও হয়। কিন্তু অনুদান বন্ধ হয়নি। বরং, প্রতিবছরই বাড়ে অনুদানের অর্থ। এরপর ২০২৫ সালে রাজ্যের ক্লাবগুলির অনুদানের পরিমাণ একলাফে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করেছিল মমতার সরকার। যা নিয়ে ফের প্রশ্ন ওঠে। সরকারি অর্থের অপচয়ের অভিযোগ করেন বিরোধীরা।
এবার বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই ধর্মীয় ভিত্তিতে আর্থিক অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। যার ফলে তৃণমূল সরকারের চালু করা পুরোহিত ভাতা এবং ইমাম ও মোয়াজ্জেম ভাতার মতো মাসিক আর্থিক অনুদান প্রকল্প এই সরকারের আমলে বন্ধ। তবে দুর্গাপুজোর অনুদার মিলবে। যদিও সরকারি অর্থ ব্যয়ের নিরিখে তা হবে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিচার করেই।
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