/Suvendu Adhikari: এতদিন শাসকের আইন ছিল, এবার আইনের শাসন: শুভেন্দুর বিরাট অ্যাকশন প্ল্যান ঘোষণা

Suvendu Adhikari Police Meet: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট ঘোষণা, "অটো, টোটোতে তোলাবাজি বন্ধ। কেউ টাকা চাইলে থানায় যান। বৈধ রসিদ ছাড়া টাকা আদায় নয়।"
পিয়ালি মিত্র: নবান্নের বাইরে প্রথম বৈঠক। ডায়মন্ড হারবার থেকে পুলিস প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। আর সেই বৈঠকের পরই রাজ্য়ের শাসন ব্য়বস্থা, শাসন পরিচালনা নিয়ে বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। "এতদিন শাসকের আইন ছিল, এবার হবে আইনের শাসন।" ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। বলেন, "পুলিসের স্বার্থ দেখব। এতদিন শাসকের আইন ছিল। এবার আইনের শাসন চলবে।"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "পুলিসকে কড়া হতে হবে। এতদিন শাসকের আইন ছিল। এবার আইনের শাসন চলবে। BNS বা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযারী পুলিস চলবে। গত বছর যারা রাজনৈতিক হিংসার স্বীকার হয়েছেন, তারা তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেন। পুলিস তদন্ত করবে। পুলিসের দ্বারা অত্যাচারিত। তুলে এনে আটকে রাখা, পুলিস অভিযোগ নেবে। মহিলারা যাঁরা অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, তাঁদের কোনও অভিযোগ থাকলে তাঁরা নতুন করে অভিযোগ দিতে পারবেন।"
একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট ঘোষণা, "অটো, টোটোতে তোলাবাজি বন্ধ। কেউ টাকা চাইলে থানায় যান। বৈধ রসিদ ছাড়া টাকা আদায় নয়। সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্কিম পেতে গিয়ে কাউকে ঘুষ দিতে হয়েছে, আরটিজিএস বা পেটিএম করে টাকা দিয়েছেন, যদি সেই তথ্য থাকে তবে তাকে গ্রেফতার করা হবে। প্রমাণ না থাকলেও পুলিস খতিয়ে দেখবে।" তবে একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এও জানান যে, 'তাই বলে মিথ্যা মামলা করবেন না।'
শুভেন্দু অধিকারী এও জানান যে, ১৫ বছরের বেশি যেসব মহিলা পুলিস কর্মী রয়েছে, তাদের যাতে হোম ডিস্ট্রিক্টেই পোস্টিং দেওয়া যায়, তা দেখা হচ্ছে। ওয়েলফার কমিটির উদ্যোগ প্রথমে ভালো হলেও পরে তা পার্টির কাজে ব্যবহার হচ্ছিল। যার জেরেই এই শান্তনুরা লাভবান হচ্ছিলেন। তাই ওয়েলফার কমিটি ভেগে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিন মাসের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র পুলিসকে নিয়ে নতুন কমিটি হবে।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন এও বলেন যে, অনেক ভালো ভালো অফিসার আছেন, এখানেও 'তাগড়া পুলিস' আছে, যাদের ব্যবহার করা হয়নি। পূর্বতন সরকার যাদের ব্যবহার করেনি। কেন্দ্রীয় বাহিনী যাতে দুমাসের বেশি থাকে সে বিষয়েও রাজ্যের তরফে কেন্দ্রকে অনুরোধ করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, আজ নবান্নের বাইরে প্রথম বৈঠক ছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।
ডায়মন্ডহারবারে থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠক পুলিস প্রশাসনের সঙ্গে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব, ডিজি, এডিজি আইনশৃঙ্খলা, এডিজি দক্ষিণবঙ্গ, ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ। ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন সব জেলার পুলিস সুপার, কমিশনার। ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন ওসি, আইসিরাও। দুপুর ১টা থেকে শুরু হয় বৈঠক।
