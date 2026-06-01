/Suvendu Adhikari Cabinet: উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব শুভেন্দু অধিকারীর, ক্যাবিনেট ও প্রতিমন্ত্রী মিলিয়ে তালিকায় ১০ বিধায়ক

প্রদ্যুত দাস: রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে পথ চলা শুরু করল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নতুন মন্ত্রিসভা। আর প্রথম থেকেই এই নতুন সরকার যে আঞ্চলিক ভারসাম্য এবং জনমুখী নীতিতে বিশ্বাসী, তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলল মন্ত্রিসভার গঠন এবং প্রথম বড় প্রকল্প রূপায়ণে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় উত্তরবঙ্গকে নজিরবিহীনভাবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এবার মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছেন এই অঞ্চলের ১০ জন বিধায়ক।
এর পাশাপাশি, নির্বাচনের সময় দেওয়া আরও একটি বড় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। আজ থেকেই রাজ্যের সরকারি বাসগুলিতে মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াতের (ফ্রি বাস পরিষেবা) সুবিধা চালু হয়ে গেল। সরকারের এই জোড়া সিদ্ধান্তে এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গ জুড়ে খুশির হাওয়া।
উত্তরবঙ্গের ১০ মন্ত্রী
দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের মনে এক প্রকার বঞ্চনার ক্ষোভ ছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নতুন মন্ত্রিসভায় উত্তরবঙ্গ থেকে ১০ জন বিধায়ককে শামিল করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই ক্ষোভ প্রশমন করার পাশাপাশি এই অঞ্চলের বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বার্তা দিলেন। নতুন মন্ত্রিসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী—সব স্তরেই উত্তরবঙ্গের জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন:
নিশীথ প্রামাণিক (মাথাভাঙা)
দীপক বর্মন (ফালাকাটা)
শংকর ঘোষ (শিলিগুড়ি)
মনোজ কুমার ওরাওঁ (কুমারগ্রাম)
স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে স্থান পেয়েছেন:
মালতী রাভা রায় (তুফানগঞ্জ)
প্রতিমন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছেন:
জুয়েল মুর্মু (হবিবপুর)
আনন্দ ময় বর্মন (মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি)
বিশাল লামা (কালচিনি)
কৌশিক চৌধুরী (রায়গঞ্জ)
বিরাজ বিশ্বাস (করণদীঘি)
রাজনৈতিক মহলের ধারণা, পাহাড় থেকে সমতল—উত্তরবঙ্গের প্রতিটি প্রান্তের মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতেই এই ১০ জনের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, চা বলয়ের সমস্যা সমাধান এবং জনমুখী প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে এক নতুন গতি আসবে।
মন্ত্রিসভা গঠনের রেশ কাটার আগেই আজ থেকে মাঠে নেমে পড়ল প্রশাসন। সরকারের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, আজ থেকেই রাজ্যের সরকারি বাসগুলিতে মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে শুরু করেছেন। আর এই পরিষেবা চালু হতেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মহিলাদের মুখে চওড়া হাসি দেখা গেছে। নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে কর্মজীবী মহিলা ও ছাত্রীরা সরকারের এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত খুশি। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।
আজ এই প্রকল্পের সূচনা এবং বাস্তবায়ন খতিয়ে দেখতে জলপাইগুড়ি নেতাজিপাড়া সরকারি বাস ডিপো পরিদর্শনে যান বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী। তিনি সরাসরি বাসে উঠে মহিলা যাত্রীদের সাথে কথা বলেন এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়া নেন। সরকারি বাসে সফররত মহিলারা বিধায়কের কাছে আনন্দ প্রকাশ করেন।
বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী মহিলাদের আশ্বস্ত করে জানান, “এই প্রকল্প কোনো নির্বাচনী চমক নয়। নতুন সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও তাঁদের যাতায়াত সহজ করতে দায়বদ্ধ। এই ফ্রি বাস পরিষেবা দীর্ঘদিন ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে।” বিধায়কের এই আশ্বাসে আশ্বস্ত ও আশাবাদী আমজনতা। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রথম দিনেই এই প্রকল্প যেভাবে সাধারণ মানুষের মন জয় করেছে, তাতে আগামী দিনে সরকারের জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাবে।
