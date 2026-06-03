/Suvendu Adhikari: কার হাতে কোন দফতর? মন্ত্রিসভার ৩৫ সদস্যকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বৈঠক শুভেন্দুর, হাজির থাকবেন ঋতব্রতও?

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: কাদের দায়িত্বে কোন দফতর? শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বণ্টন আজই। মঙ্গলবারই এই বিষয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের সঙ্গে দিল্লিতে একপ্রস্থ বৈঠক করে আসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ১ জুন রাজ্যের সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভার ৩৫জন বিধায়ক মন্ত্রিত্বের শপথ নেন লোকভবনে। দফতর বণ্টনের পরেই পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে মন্ত্রিসভার বৈঠক গুলিতে বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফকে জমি প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিকরণ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর বেলা ২টো নাগাদ তিন জেলার প্রশাসনিক আধিকারিক এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতা, হাওড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে নিয়ে নবান্নে এই বৈঠক হবে। এই বৈঠকে বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য তৃণমূল বিধায়কেরাও হাজির থাকবেন বলে সূত্রের খবর।
উল্লেখ্য, বুধবার সকালবেলা বিধানসভায় নজিরবিহীন দৃশ্য। মমতার তৃণমূল চুরমার হওয়া কি শুধুই সময়ের অপেক্ষা? বহিষ্কৃত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূলের একাধিক বিধায়করা বিধানসভায় এসে পৌঁছেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল বিধায়কদের সাক্ষর সম্বলিত চিঠি দিতে চলেছেন স্পিকারকে? আজই কি আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে অন্য এক তৃণমূল কংগ্রেস? এমনই জল্পনা তীব্র হয়ে গেল।
কেন এমন জল্পনা? এবার বিধানসভা ভোটে তৃণমূল পেয়েছে ৮০ আসন। তার মধ্যে সাসপেন্ড হয়ে গিয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা। সইজাল কাণ্ড ফাঁস করে দেওয়ার পরই তাদের সাসপেন্ড করে দল। আর তার পরই অন্য় রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি চেষ্টা করছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এমনটাই খবর।
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