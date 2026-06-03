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Suvendu Adhikari: কার হাতে কোন দফতর? মন্ত্রিসভার ৩৫ সদস্যকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বৈঠক শুভেন্দুর, হাজির থাকবেন ঋতব্রতও?

Bengal Cabinet Expansion: ১ জুন ৩৫ জন নতুন মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁদের দফতর বণ্টন করবেন। দফতর বণ্টনের পর আজই প্রথম পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে। আজ বেলা ২টোয় নবান্নে একটি বড় প্রশাসনিক বৈঠক আছে। কলকাতা, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নিয়ে এই বৈঠক হবে। সেখানে দলত্যাগী তৃণমূল বিধায়কেরাও উপস্থিত থাকতে পারেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 03, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:07 AM IST
Suvendu Adhikari: কার হাতে কোন দফতর? মন্ত্রিসভার ৩৫ সদস্যকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বৈঠক শুভেন্দুর, হাজির থাকবেন ঋতব্রতও?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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