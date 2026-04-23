CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: 'শিক্ষিত মুসলিমরাও বদল চাইছেন, গতবার ওদের ৪০০ ভোট পেয়েছিলাম আর এবার ৪০০০ পাব'

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি নিয়ে শুভেন্দু বলেন, সব গুন্ডাদের বোতলবন্দি করেছে সিআরপিএফ আর কমিশন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 23, 2026, 10:27 AM IST
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: 'শিক্ষিত মুসলিমরাও বদল চাইছেন, গতবার ওদের ৪০০ ভোট পেয়েছিলাম আর এবার ৪০০০ পাব'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নন্দীগ্রামে মহাযুদ্ধ। গতবার বিধানসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এবারও তাঁর কেন্দ্র সেই নন্দীগ্রামই। পাশাপাশি তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন ভবানীপুর থেকেও। নন্দীগ্রামে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাঁর এক সময়ের সহযোগী পবিত্র কর। কোনও কোনও মহলের আশঙ্কা শুভেন্দুর কিছু ভোট কেটে দিতে পারেন পবিত্র। অনেকে পাল্টা যুক্তি দিচ্ছেন যে এসআইআর এর ফল শুভেন্দুর দিকেই যেতে পারে। তবে নন্দীগ্রামে জেতার ব্যাপারে একশো শতাংশ কনফিডেন্ট শুভেন্দু। 

ভোট দিতে বেরিয়ে এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সিপিএমের সময়ে পরিবর্তনের পক্ষে ছিলাম। ২০১১ সালেও এরকম প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা দেখিনি। কোনও কথা বোঝায় দরকার নেই। সবাই পদ্মফুলে ভোট দেওয়ার জন্য তৈরি। রাজ্যের একশো শতাংশ মানুষ বদল চাইছেন। এমনকি শিক্ষিত মুসলিমরাও চাইছেন পরিবর্তন। আমি আপনাদের বলি, ২০২১ সালে ৪০০ মুসলিম ভোট পেয়েছিলাম। এবার ৪০০০ বেশি মুসলিম ভোট পাব।

নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি নিয়ে শুভেন্দু বলেন, সব গুন্ডাদের বোতলবন্দি করেছে সিআরপিএফ আর কমিশন। আপনি খুনি গুন্ডা সুফিয়ান, শাহাবুদ্দিনদের রাস্তায় পাবেন না। সবাইকে বোতবন্দি করে দিয়েছে কমিশন। হ্যাটস অফ টু ইসি।

রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, রাজ্যের মহিলারা সুরক্ষা চায়, বেকাররা চাকরি চায়। মুখ্যমন্ত্রী চাকরি শব্দটা তুলে দিয়ে ভাতা বসিয়ে দিয়েছেন। ৫০০-১০০০ টাকা ভাতায় কিছু হয় না। ৩৪৯ টাকা লাগে মোবাইলে রিচার্জ করতে। নন্দীগ্রামের ৩০,০০০ যুবক বাইরে চলে গিয়েছে কাজ করতে। ওরা আমাকে বলেছে গুজরাট, মহারাষ্ট্রে আয় করে এখানে পাঠান তাতেই তাদের সংসার চলে। এখানে বিজেপি সরকার আনলে এখানেই আমাদের কাজ হবে। ১ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক এসেছে রাজ্যে। দেখুন না কী হয়।

কমিশন ও প্রশাসনের সক্রিয়তা নিয়ে বলেন, কখনও দেখিনি স্টেট পুলিস অবজার্ভার, সিইও, সিআরপিএফ রাত তিনটে পর্যন্ত ফোন ধরেছেন। এটা প্রথম দেখলাম আমার রাজনৈতিক জীবনে। ৮ বার বড় ভোটে লড়াই করেছি। কখনও দেখিনি রাত আড়াইটের সময়ে সিইও ফোন ধরেছেন। এর আগে অনিল শর্মাকে দেখতাম ফোনই ধরত না। বলত এসপি, ডিজি, এডিজির সঙ্গে কথা বলতে। এখানে এন কে মিশ্রজি সব ফোন ধরছেন।

এদিকে, এখনপর্যন্ত রাজ্যে কোনও অশান্তি না হলেও কোথাও ইভিএম খারাপ, কোথায় ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। ভোটের আগের রাতেই  মুর্শিদাবাদে নওদা বিধানসভার শিবনগর প্রাথমিক স্কুলের  বুথের কাছেই বোমা বিস্ফোরণ। রাত সাড়ে আটটার নাগাদ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।  ওই বুথের পাশেই  ছিলেন বিদায়ী বিধায়ক, তৃণমূল প্রার্থী শাহিনা মমতাজ খান। তাঁর দাবি,  তাঁকে টার্গেট করেই বোমা মারা হয়েছিল। বুথের কাছে বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা ? প্রশ্ন শাহিনা মমতাজের। অভিযোগের তীর হুমায়ুন কবিরের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বিরুদ্ধে। এদিন সকালে ভোট দিয়ে বেড়িয়ে হুমায়ুন কবির দাবি করেছেন, আগে তাঁর দলের কর্মীদের উপরই হামলা হয়েছিল। একটা ঢিল ছুঁড়লে দুটো পাটকেল খেতে হবে।

ভোট দিয়ে ভয় পাচ্ছেন ভোটাররা। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে ডোমকলের রায়পুরে। রায়পুরের কারিগর পাড়ার সিপিএম কর্মীদের অভিযোগ,নিরাপত্তা নেই। এলাকায় পুলিস নেই। তৃণমুল ভয় দেখাচ্ছে। কীভাবে ভোট দিতে যাব?  রাতেই ডোমকল বিধানসভার  রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের  কারিগর পাড়ায় সিপিএম কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায়  ১ তৃণমূল কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। আল আমিন মণ্ডল নামের এক তৃণমূল  কর্মীকে রাতেই আটক করেছে পুলিস।  ভোটের আগের রাতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ডোমকল।  ডোমকলের রায়পুর কারিগরপাড়া এলাকায় সিপিএম কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সিপিএম কর্মী রাকিবুল আনসারি ও মাহাবুল আনসারিকে আহত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ার আহত রাকিবুল আনসারিকে   স্থানান্তরিত করা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেই ঘটনায় ১ তৃণমূল কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। 
যদিও এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণও। যদিও সিপিএম কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে।

