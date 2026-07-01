/জননী পোর্টাল ও মাতৃবন্দনা যোজনা কী? ডক্টরস ডে-তে রাজ্যে সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর, নার্সিংহোমে সংরক্ষণ নিয়েও বড় ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারে আসার পর প্রথম ডক্টরস ডে। আর প্রথম ডক্টরস ডে-তেই রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল বদলে দিতে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর। এদিন সল্টলেকে বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান ও উন্নয়ন ভবনে চিকিৎসক দিবস পালনের অনুষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত মোট ১০টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যারমধ্যে রয়েছে জননী পোর্টাল, মাতৃবন্দনা যোজনা। পাশাপাশি, বেসরকারি হাসপাতালে সরকারি হাসপাতালের রোগীদের জন্য সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাও।
একনজরে মুখ্যমন্ত্রী আজ যে প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করলেন-
১. আজ থেকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালের নতুন নাম হল ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। নামকরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী।
২. গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের জন্য ২০০টি অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন। ১০০ ডায়াল করলেই যে অ্যাম্বুলেন্সগুলি মিলবে।
৩. জরুরি প্রয়োজনে সরকারি হাসপাতালের রোগীদের জন্য বেসরকারি হাসপাতালে ১০% সংরক্ষণ।
৪. মা ও শিশুর সঠিক সময়ে সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে জননী পোর্টালের উদ্বোধন।
৫. গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের আর্থিক সহায়তায় রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার উদ্বোধন।
৬. সরকারি হাসপাতালগুলিতে নজরদারির জন্য স্বাস্থ্যভবনে কন্ট্রোল রুম।
৭. পূর্ব বর্ধমানের গলসি উত্তর, হাওড়া দক্ষিণ ও পূর্ব মেদিনীপুরের রানিচকে তিনটি আরোগ্য আয়ুষ্মান মন্দির।
৮. বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ব্রাকি থেরাপি পরিষেবার উদ্বোধন।
৯. নদিয়া জেলায় ড্রাগ কন্ট্রোল অফিস ও বর্ধমানের খণ্ডঘোষে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট ল্যাবের উদ্বোধন।
১০. স্বাস্থ্যভবনে নবরূপে সজ্জিত প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন।
সরকারে আসার পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে যুক্ত হবে রাজ্য। সেইমতো এদিন রাজ্যে গর্ভবতী মহিলা, সদ্যপ্রসূতি মা ও শিশুদের জন্য জননী পোর্টাল ও মাতৃবন্দনা যোজনার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কী এই জননী পোর্টাল ও মাতৃবন্দনা যোজনা?
জননী পোর্টাল: ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের চালু করা পরিষেবা-ভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। এই পোর্টালের মাধ্য়মে গর্ভবতী মায়ের প্রসব পূর্ববর্তী পর্যায়ে যত্ন, ডেলিভারি থেকে নবজাতকের যত্ন প্রতিটি ধাপ ডিজিটালি ট্র্যাক করা হয়ে থাকে।
মাতৃবন্দনা যোজনা: ভারত সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প হল মাতৃবন্দনা যোজনা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের আর্থিক সহায়তা করা হয়ে থাকে। প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে কোনও মা পান ৫,০০০ টাকা। আর দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে হলে ওই মা পান এককালীন ৬,০০০ টাকা।
মুখ্যমন্ত্রীর ড.বিধানচন্দ্র রায় স্মরণ
এদিন চিকিৎসক দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে একহাত নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বলেছিলেন যেখানেই আমি হাত দিচ্ছি, দেখছি বিধানচন্দ্র রায় তা শুরু করে দিয়ে গিয়েছেন। আর আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যেখানেই হাত দিচ্ছি, দেখছি বিগত সরকারের ধ্বংসলীলা।"
তোপ দাগেন, "ভিন রাজ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে শুধু বাঙালিদের ভিড়। এইরাজ্যে কি চিকিৎসা দেওয়া যায় না? এত আমরা-ওরা? এটা কি কাম্য ছিল? ইউরোপের বিভিন্ন হাসপাতালে গেলে বিদেশে বাঙালি ডাক্তার দেখতে পাবেন। কেউ আমেরিকা, কেউ ফ্রান্স- বিভিন্ন হাসপাতালে বিভাগীয় প্রধান। আর বাংলার লোকগুলো ভেলোরে লাইন দিচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে অন্য রাজ্যের মানুষ দাড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড রয়েছে। এটাই কি কাম্য ছিল? চিকিৎসার আগে রেফার করার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। হাসপাতালগুলোর কী অবস্থা হয়েছে! স্বাস্থ্যভবনও খারাপ অবস্থায়।"
মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "বিধানচন্দ্র রায়ের কাজকে মাথায় রেখে কাজ করতে পারলে উন্নতি হবে। তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে জেতেননি। তিনি নির্দল হয়ে জিতেছিলেন। ২০০৬ সালে বিধায়ক হওয়ার পর থেকেই বিধানচন্দ্র রায়ের বই পড়ছি।" পাশাপাশি এদিন নিজের বক্তব্যে বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্য়ায়েরও প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "অল্পদিনে ভাল কাজ করছেন।" প্রশংসা করেন অগ্নিমিত্রা পালেরও। বলেন, "অগ্নিমিত্রা পাল দফতরে থাকার পাশপাশি রাস্তায় থাকেন ,ভাল কাজ করছেন।"
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