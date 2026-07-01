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জননী পোর্টাল ও মাতৃবন্দনা যোজনা কী? ডক্টরস ডে-তে রাজ্যে সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর, নার্সিংহোমে সংরক্ষণ নিয়েও বড় ঘোষণা

Suvendu Adhikari on Doctors' Day: সরকারে আসার পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে যুক্ত হবে রাজ্য। সেইমতো ডক্টরস ডে-তে রাজ্যে গর্ভবতী মহিলা, সদ্যপ্রসূতি মা ও শিশুদের জন্য জননী পোর্টাল ও মাতৃবন্দনা যোজনার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কী এই জননী পোর্টাল ও মাতৃবন্দনা যোজনা? মোট ১০টি  প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 01, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:35 PM IST
জননী পোর্টাল ও মাতৃবন্দনা যোজনা কী? ডক্টরস ডে-তে রাজ্যে সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর, নার্সিংহোমে সংরক্ষণ নিয়েও বড় ঘোষণা
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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