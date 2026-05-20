/Suvendu Adhikari OBC Reservation: বাতিল পুরনো সিস্টেম, ওবিসি সংরক্ষণ কমে ৭%: কতগুলি জাতি পাবে সুবিধা? বিরাট সিদ্ধান্ত নয়া সরকারের

West Bengal Suvendu Adhikari OBC Reservation: রাজ্যে ওবিসি কোটা সিস্টেমের যে নতুন তালিকা হবে, তাতে এখন থেকে শুধুমাত্র ৬৬টি জাতি ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় আসবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে বিলুপ্ত হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকারের আমলে চালু হওয়া ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ব্যবস্থা। নতুন তালিকায় কারা সংরক্ষণ পাবেন? জেনে নিন-
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের। ক্ষমতায় এসেই একের পর এক সংস্কারপন্থী সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণ, ওবিসি কোটা নিয়েও বড় সিদ্ধান্ত শুভেন্দু-সরকারের। কী সেই সিদ্ধান্ত? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওবিসি সংরক্ষণ ১৭% থেকে কমিয়ে ৭% করা হচ্ছে। এখন থেকে ওবিসি তালিকাভুক্ত কোটায় থাকবে মাত্র ৬৬টি জাতি। একইসঙ্গে মমতা সরকারের ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি সিস্টেমও বাতিল করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।
ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় শুধু ৬৬ জাতি
নয়া সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, রাজ্যে ওবিসি কোটা সিস্টেমের যে নতুন তালিকা হবে, তাতে এখন থেকে শুধুমাত্র ৬৬টি জাতি ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় আসবে। এর পাশাপাশি, ধর্মভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের প্রথাও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়েছে। সরকার জানিয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের ২০২৪ সালের একটি নির্দেশের উপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে নির্দেশে ২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ওবিসি তালিকায় ৭৭টি আরও অতিরিক্ত জাত যুক্ত করার প্রক্রিয়াকে 'অবৈধ ও অসাংবিধানিক' ঘোষণা করেছিল আদালত। এই সিদ্ধান্তের ফলে বিলুপ্ত হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকারের আমলে চালু হওয়া ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ব্যবস্থা।
তবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ২০১০ সালের আগে যেসব জাতি বা কাস্ট ওবিসি ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত হয়, তাদের ওবিসি স্ট্যাটাস অপরিবর্তিত থাকবে। ২০১০-এর আগে যারা এই সংরক্ষণ কোটার মাধ্যমে চাকরি পেয়েছিলেন, তাদের নিয়োগেও কোনও প্রভাব পড়বে না।
মমতা সরকারের ওবিসি সিস্টেম বিলোপ
প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বাধীন পূর্বতন তৃণমূল সরকার ওবিসি সংরক্ষণকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিল। ওবিসি-এ-এর জন্য ১০% এবং ওবিসি-বি-এর জন্য ৭%। সেই সময় আরও বেশ কয়েকটি নতুন জাতিও ওবিসি সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২৪ সালে কলকাতা হাইকোর্ট এর বিরুদ্ধে রায় দেয়। আদালতের সেই রায়ের ফলে ২০১০ সালের পর ইস্যু করা প্রায় ১২ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে যায়।
নতুন তালিকায় কারা পাবেন সংরক্ষণ?
এখন নতুন তালিকায় কারা সংরক্ষণ পাবেন? জেনে নিন। নতুন তালিকায় ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় আসছে কাপালি, কুর্মি, সুধরাধর, কর্মকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার, নাপিত, তাঁতী, ধানুক, কসাই, খন্ডায়ত, তুরহা, দেবাং এবং গোয়ালার মতো জাতিগুলি তিনটি মুসলিম সম্প্রদায়- পাহাড়িয়া, হাজ্জাম এবং চৌধুলিও অন্তর্ভুক্তির তালিকায় রয়েছে।
প্রসঙ্গত, মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর নারী-শিশু কল্যাণ ও পুর-নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন যে, সরকার ওবিসি কাঠামো নতুন করে পর্যালোচনা করবে। এই কাজের জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হবে। হাইকোর্ট যেসব গোষ্ঠীর পরিচয় স্পষ্ট করে দিয়েছে, তাদেরকেই প্রথমে বিবেচনা করা হবে। এরপর পর্যালোচনার মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু গোষ্ঠীকে আবার পুনর্বহাল করা হতে পারে।
এছাড়াও নতুন সরকারের শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার আরও ৭ প্রধান সিদ্ধান্ত একনজরে:
১. সরকারি চাকরির বয়সসীমা বাড়ানো হয়েছে ৫ বছর।
২. দুর্নীতি তদন্তের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি।
৩. মহিলাদের উপর হওয়া অত্যাচারের তদন্তেও কমিটি।
৪. ১ জুন থেকে বন্ধ ইমাম ভাতা, মোয়াজ্জিম ভাতা।
৫. অন্নপূর্ণা ভান্ডারের মাধ্যমে প্রতি মাসে মহিলাদের ৩০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য।
৬. সরকারি বাসে মহিলাদের ফ্রি টিকিট।
৭. সপ্তম বেতন কমিশন গঠন।
