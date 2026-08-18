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শৌর্যের সেঞ্চুরি! আন্দোলনের জমি থেকে উঠে এসে বাংলার ভাগ্যবিধাতা! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ১০০ দিন

Suvendu Adhikari: বাম আমলের ৩৪ বছর ও তৃণমূল সরকারের ১৫ বছরে রাজ্যের শাসকদল কেন্দ্র বিরোধিতাই করে এসেছে। ফলে কেন্দ্র থেকে বড় কিছু আদায় করতে পারেনি রাজ্য

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 18, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:46 PM IST
শৌর্যের সেঞ্চুরি! আন্দোলনের জমি থেকে উঠে এসে বাংলার ভাগ্যবিধাতা! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ১০০ দিন

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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