/শৌর্যের সেঞ্চুরি! আন্দোলনের জমি থেকে উঠে এসে বাংলার ভাগ্যবিধাতা! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ১০০ দিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের পতনের পর শুভেন্দু অধিকারী সরকারের একশো দিন পূর্ণ হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের জন্য কতটা কী করতে পারলেন তার হিসেব নিকেশ হয়তো শুরু করতে পারে বিরোধীরা। কিন্তু গত পনের বছরের খামতি কি সাততাড়াতাড়ি পূরণ করে দেওয়া সম্ভব? শিল্প, আইন শৃঙ্খলা, অর্থনীতিকে টেনে তুলতে মাথা ঘামাতে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীকে।
বাম আমলের ৩৪ বছর ও তৃণমূল সরকারের ১৫ বছরে রাজ্যের শাসকদল কেন্দ্র বিরোধিতাই করে এসেছে। ফলে কেন্দ্র থেকে বড় কিছু আদায় করতে পারেনি রাজ্য। ফল ভোগ করেছে রাজ্যের মানুষ। শিক্ষিত যুবসমাজ থেকে শুরু করে শ্রমিক, সবার মাস এক্সজোডাস হয়েছে ভিন রাজ্যে। সেই পরিস্থিতিটার এবার হয়তে বদল হতে চলেছে। এখন আর কেন্দ্র বিরোধিতা নেই। এটাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও আমাদের রাজ্যের জন্য ভালো খবর। কিন্তু এতটা পথ আসতে শুভেন্দু অধিকারীকে যে টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তা অবশ্যই কুর্নিশযোগ্য।
মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন তাঁর সাফল্য হিসেবে বলা হত, সিপিএম যে ক্ষমতা থেকে সরবে তা রাজ্যের মানুষের ভাবনারও বাইরে ছিল। সেটাই করছেন মমতা। একই কথা খাটে শুভেন্দু অধিকারীর ক্ষেত্রেও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইমেজ থেকে বেরিয়ে এসে রাজ্যের মানুষের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুবার হারিয়ে, রাজ্যে বিজেপি সরকারকে এনে সেটাই করে দেখিয়েছেন বর্তমান মুখ্য়মন্ত্রী।
রাজনৈতিক উত্থান
রাজনীতির ময়দানে শুভেন্দু অধিকারীর পা রাখার ক্ষেত্রে তাঁর বড় সুবিধে ছিল তাঁর পরিবার। বাবা শিশির অধিকারী ছিলেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় রাজনীতির অভিজ্ঞ মুখ। কাঁথিতে শিশিরবাবু ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ হয়েছেন। কিন্তু তিনি তৃণমূল পর্যায়ে কী রাজনীতি করেছেন তা অনেকেই জানেন না। শুভেন্দু অধিকারীর ক্ষেত্রে তা হয়নি। এলাকায় একেবারে সাধারণ কর্মী হিসেবে নিজের রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন শুভেন্দু। জেলা ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের মাধ্যমে তাঁর মেদিনীপুর অঞ্চলে সংগঠন মজবুত করার কাজ শুরু হয়। তার পরেও তাঁর পথ খুব মসৃণ হয়নি।
তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থানের ভিত্তিভূমি নন্দীগ্রাম। শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক জীবনে মোড় আনার জন্যও বিরাট ভূমিকা ছিল নন্দীগ্রামেরই। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পর শুভেন্দু কার্যত হয়ে ওঠেন বঙ্গ রাজনীতির মুখ। সেইসময়টা মনে করলে স্পষ্ট বোঝা যায় মমতার পরই রাজ্যের সবচেয়ে লড়াকু নেতা ছিলেন শুভেন্দু অধিকারই। পাশাপাশি, মমতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর মমতার পাশে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মুখও ছিলেন শুভেন্দু অধিকারীই। মোট কথা রাজ্য রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে তাঁর মমতাকে দরকার হয়নি।
আটের দশকের শেষপর্বে কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজে ছাত্র রাজনীতিতে হাতেখড়ি শুভেন্দুর। ১৯৯৫ সালে কাঁথি পুরসভা ভোটে কংগ্রেসের টিকিটে জিতে কাউন্সিলর হন শুভেন্দু। ২০০১ সালে মুগবেড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রে শুভেন্দুকে প্রার্থী করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু, তিনি তৎকালীন মৎস্যমন্ত্রী কিরণময় নন্দের কাছে হেরে যান। ২০০৪ সালের লোকসভা ভোটে তমলুক কেন্দ্রে সিপিএম লক্ষ্মণ শেঠের কাছে পরাজিত হন। ২০০৬ সালের বিধানসভা ভোটে দক্ষিণ কাঁথি কেন্দ্রটি শুভেন্দুকে দিয়ে শিশির অধিকারী এগরায় প্রার্থী হন। দুজনই জেতেন। প্রথম বার বিধায়ক হন শুভেন্দু।
২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ৩৪ বছরের বাম সরকারের পতনের শুরু। এই আন্দোলনের মূল কারিগর ও মাঠেময়দানের নেতা ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর নেতৃত্বে 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি' গঠিত হয়। তৎকালীন বাম সরকারের পুলিস ও ক্যাডারদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুভেন্দু স্থানীয় জনজাতি ও কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন, যা তাঁকে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের সারিতে নিয়ে আসে।
২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথমবার কোনও জেলা পরিষদ দখল করে তৃণমূল। সেটা ছিল শুভেন্দুর গড় পূর্ব মেদিনীপুর। ২০০৮ সালেই মদন মিত্রকে সরিয়ে শুভেন্দুকে যুব তৃণমূলের সভাপতি করেন মমতা। ২০০৯-এর লোকসভা ভোটে তমলুকে লক্ষ্মণ শেঠকে হারিয়ে প্রথম বার সাংসদ হন শুভেন্দু। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে ফের পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি তমলুক কেন্দ্রে জেতেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু তাঁকে যুব তৃণমূলের সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে সৌমিত্র খাঁকে বসানো হয়।
শুভেন্দু অধিকারী যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সেইসময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৈরি হয়ে যায় ‘যুবা’। সেই প্রথম দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি শুভেন্দুর ক্ষোভ সামনে আসে। তৃণমূলের দ্বিতীয় প্রভাবশালী নেতা হওয়ার পরও একটা সময় দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের পর জেলার পর্যবেক্ষকের পদ থেকে শুভেন্দুকে সরানো হয়। ২০২০-র অগাস্টে তৃণমূলের রাজ্য সরকারি কর্মী সংগঠনের দায়িত্ব থেকে সরানো হয় শুভেন্দুকে। ২৭ নভেম্বর মন্ত্রিত্ব ছাড়েন শুভেন্দু। এরপর বিধায়ক পদ থেকেও ইস্তফা দিয়ে দেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে মেদিনীপুরের জনসভায় শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেন।
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা করে দেন। এই নির্বাচন ছিল রাজ্য রাজনীতির সবচেয়ে হাই-ভোল্টেজ লড়াই। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই লড়াইয়ে শুভেন্দু অধিকারী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রায় ১,৯৫৬ ভোটে পরাজিত করেন। বিধানসভায় বিজেপির প্রধান মুখ হিসেবে উঠে আসেন এবং তিনি বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত হন। তার পর ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে একেবারে ইতিহাস গড়ে ফেললেন শুভেন্দু অধিকারী।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাক্কা বাম সরকার যেভাবে উড়ে গিয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই মমতা সরকারকে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে উপড়ে ফেলে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসকে নামিয়ে আনে আশিতে। পরপর দুবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে আসা শুভেন্দু অধিকারীকে মুখ্যমন্ত্রী করার ক্ষেত্রে আর দুবার ভাবেননি নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন শুভেন্দু অধিকারী। এখন তৃণমূলের নেতা বিধায়করাই অভিষেক-সহ দলের পরিচালন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তোপ দাগতে শুরু করেছেন। তৃণমূল ভেঙে তৈরি হয়ে গিয়েছে আরও এক তৃণমূল কংগ্রেস।
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর উপরে এখন বহু গুরুদায়িত্ব। প্রথমত, বিপুল ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে রাজ্যে অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করা, রাজ্যে শিল্প আনা, জনকল্যাণমূলক সব প্রকল্প চালু রেখে মানুষের আস্থা বজায় রাখা, সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যুব সমাজের আস্থা ফিরিয়ে আনা। রাজ্যে একাধিক শিল্পের সূচনা করে সেটাই করতে শুরু করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এর ফল দেখতে হলে আমাদের আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে।
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