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মূর্তিতে খুলল ২০ কোটির আর্চ ব্রিজ! বদলাবে উত্তরের পর্যটন, সেতু ঘোরাবে অর্থনীতির চাকা

Murti river bridge: মূর্তি নদীর উপর নতুন এই সেতুর ফলে দূরত্ব কমল ১০ কিলোমিটার! লাটাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, নাগরাকাটা, লুকসান, মহাবাড়ি থেকে জলঢাকা বিন্দু, রঙ্গু, কুমাই এবার মাত্র...

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 22, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:36 PM IST
মূর্তিতে খুলল ২০ কোটির আর্চ ব্রিজ! বদলাবে উত্তরের পর্যটন, সেতু ঘোরাবে অর্থনীতির চাকা
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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