/মূর্তিতে খুলল ২০ কোটির আর্চ ব্রিজ! বদলাবে উত্তরের পর্যটন, সেতু ঘোরাবে অর্থনীতির চাকা

অরূপ বসাক: মূর্তি নদীর উপর খুলে গেল ২০ কোটির আর্চ ব্রিজ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উদ্বোধন করলেন এই নতুন সেতুর। উদ্বোধনের আগেই অবশ্য ভাইরাল হয়ে যায় মূর্তি নদীর উপর তৈরি এই নয়া ব্রিজের ছবি, ভিডিয়ো। মূর্তি নদীর উপর তৈরি নতুন এই সেতু উত্তরবঙ্গে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ১০ কিলোমিটার দূরত্ব কমিয়ে দেবে। ফলে গতি পাবে যাতায়াত। যা উত্তরের পর্যটনের পথ বদলাবে বলে আশা। আর সেই পর্যটনের হাত ধরেই ঘুরবে অর্থনীতির চাকাও।
মূর্তিতে খুলছে নতুন দরজা। বদলাবে পর্যটনের পথ। চার বছর ধরে অপেক্ষার পর অবশেষে নতুন রূপে খুলে গেল মূর্তি নদীর উপর তৈরি আর্চ ব্রিজ। উদ্বোধনের আগেই যার ছবি ও ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সাদা-কালো রঙের ধনুকাকৃতি এই সেতু এখন মূর্তির অন্যতম নতুন আকর্ষণ। সেতুটি চালু হওয়ায় শুধু যাতায়াতের সুবিধা-ই বাড়বে না, বদলে যেতে পারে এই এলাকার পর্যটনের ছবিও।
ফিতে কাটছেন মুখ্যমন্ত্রী
দুই প্রান্তের মধ্যে প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ কমে যাওয়ায় লাটাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, নাগরাকাটা, লুকসান, মহাবাড়ি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের যোগাযোগ আরও সহজ হবে। পাশাপাশি জলঢাকা বিন্দু, রঙ্গু, কুমাইয়ের মতো পর্যটনকেন্দ্রেও পৌঁছনো যাবে কম সময়ে। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের আশা, নতুন সেতুর হাত ধরে বাড়বে পর্যটকদের আনাগোনা। নতুন সেতু ঘিরে তাই প্রত্যাশা শুধু যাতায়াতের নয়, মূর্তির পর্যটন অর্থনীতিরও।
নতুন সেতুতে হাঁটছেন মুখ্যমন্ত্রী
কাজ শেষ হয়ে গেলেও নির্বাচনী বিধিনিষেধের কারণে এতদিন উদ্বোধন করা সম্ভব হয়নি। মঙ্গলবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটে। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই খুলে গেলো এই সেতু। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যায়ে তৈরি হয়েছে এই সেতু। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই সেতুর ফলে বহু মানুষ উপকৃত হবে। মূর্তির সেতু উদ্বোধনের পাশাপাশি পাহাড়ের কালিখোলা সেতুরও অনুমোদন এদিন দিলেন তিনি। পাশাপাশি চা শ্রমিকেরা কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সুবিধা পাবেন বলেও ঘোষণা করেন।
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