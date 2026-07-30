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সন্তানদের রহস্যমৃত্যু! সত্যিকে চাপছে পুলিস... মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে বিচারভিক্ষা ২ অসহায় মায়ের

Suvendu Adhikari Janatar Darbar: জনতার দরবারে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন নিজেদের হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছেন আজ জনতার দরবারে ফের ছুটে এসেছেন সেই বাবা-মা। কেউ এসেছেন বিয়েতে প্রতারিত হয়ে সন্তানের পিতৃপরিচয় আদায় ও অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 30, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:42 PM IST
সন্তানদের রহস্যমৃত্যু! সত্যিকে চাপছে পুলিস... মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে বিচারভিক্ষা ২ অসহায় মায়ের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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