/সন্তানদের রহস্যমৃত্যু! সত্যিকে চাপছে পুলিস... মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে বিচারভিক্ষা ২ অসহায় মায়ের

অয়ন ঘোষাল ও মৌমিতা চক্রবর্তী: জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিচারপ্রার্থী অসহায় মায়েরা। কেউ হারিয়েছেন ছেলেকে, কেউ মেয়েকে। সন্তানের মৃত্যুতে বিচার চেয়ে ছুটে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে। আবার কেউ এসেছেন বিয়েতে প্রতারিত হয়ে সন্তানের পিতৃপরিচয় আদায় ও অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে। এসেছেন সেই বাবা-মাও, জনতার দরবারে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে যাঁরা খুঁজে পেয়েছেন নিজেদের হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছেন তাঁরা। এদিন জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা পড়ে নার্সিংয়ে পোস্টিং ও ট্রান্সফার নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগও।
সুস্মিতা প্রধান। বারাসাতের বাসিন্দা। ছেলের নাম অমিত প্রধান। বয়স ৩২। ২০২৫ সালের ১১ নভেম্বর একটি রহস্যজনক ঘটনা ঘটে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে মৃত্যু বয় অমিতের। অমিতের অফিস ছিল বারাসত স্টেশনের কাছে। অমিতের বাড়ি বারাসত ন পাড়া। অফিস থেকে বাড়ির পথে, ব্যারাকপুর রোড- এই রাস্তাটা পড়েই না। অথচ পুলিস জোর করে বয়ান লিখিয়েছে, ব্যারাকপুর রোডে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে অমিতের। যেটা একেবারেই সম্ভব নয় বলে দাবি পরিবারের। পরিবারের অভিযোগ, কিছু একটা রহস্যজনক ব্যাপার আছে, যেটা পুলিস চেপে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই সুবিচার চাইতে জনতার দরবারে অসহায় মা বাবা।
কৃষ্ণনগরের সুতপা আচার্য। মেয়ের নাম সুদীপ্তা আচার্য। ২০২৪ সালের লক্ষ্মীপুজোর আগের রাতে সুদীপ্তাকে খুন করা হয়। যাদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ, তার মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, পুলিস প্রথমে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছিল। তারপর আচার্য পরিবারের আইনজীবীর চেষ্টায় খুনের অভিযোগ দায়ের হলেও অসহায় মা এখনও সুবিচার পাননি। আজ মেয়ের ন্যায় বিচারের আশায় তিনি ছুটে এসেছেন জনতার দরবারে।
ওদিকে রানাঘাটের দম্পতি ছেলে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এসেছিলেন আগের জনতার দরবারে। এক সপ্তাহের মধ্যেই হারানো সন্তানকে প্রশাসনের সহায়তায় খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা। সন্তানকে ফিরে পেয়ে তাই আজ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ধন্যবাদ জানাতে এসেছেন রানাঘাটের দম্পতি ওই বাবা-মা।
বর্ষা বরকন্দাজ। বসিরহাটের বাসিন্দা। কোলে ৭ মাসের সন্তান। অভিযোগ, যাকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি নিজের নাম, পরিচয়, ঠিকানা সমস্ত সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছেন। প্রতারণা করেছেন তাঁর সঙ্গে। বিজয় রায় ছদ্মনামধারী ওই ব্যক্তির আসল নাম মহম্মদ আখতারুল মন্ডল। খবর পেয়েছেন যে, এটি অভিযুক্ত আখরাতুলের সপ্তম বিয়ে। কোলে ৭ মাসের ফুটফুটে সন্তানকে নিয়ে বর্ষা বরকন্দাজ, সন্তানের পিতৃ পরিচয় এবং অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তির আর্জি নিয়ে ছুটে এসেছেন জনতার দরবারে।
পাশাপাশি এসেছেন এসএসকেএম হাসপাতালের নার্স মহুয়া মাইতিও। নার্সিংয়ে ট্রান্সফার পোস্টিংয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তাঁর। অভিযোগ, এসএসকেএম সহ একাধিক হাসপাতালে ১৫ বছর ধরে পছন্দ-অপছন্দ বুঝে টাকার বিনিময়ে রেসিপ্রকাল রেজিস্ট্রেশনের। এর বিচার চাইতে পেশায় এসএসকেএম হাসপাতালের নার্স মহুয়া মাইতি আজ ছুটে এসেছেন জনতার দরবারে।
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