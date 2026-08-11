/‘এটা তোমাকে করতেই হবে’, অমিত শাহের এক ফোনেই কেশপুরে বড় ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা পুরুষ বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর পৈতৃক ভিটে সংলগ্ন এলাকাকে নতুন রূপ দিতে বড় ধরনের প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার কেশপুরের এক জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দেওয়া একটি বিশেষ টেলিফোন বার্তা ও নির্দেশের কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মস্থান মোহবনীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।
এ দিন কেশপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ তাঁকে ফোন করে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জরাজীর্ণ ও ভগ্ন পৈতৃক ভিটেবাড়ি সংস্কারের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এখানে আসার কয়েক দিন আগেই সকালবেলায় ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহজির ফোন পাই। তিনি আমাকে জানান যে কেশপুরের মোহবনীর মহান বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর পৈতৃক ভিটেবাড়িটি ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে অবিলম্বে বড় মাপের সংস্কার কাজ করা প্রয়োজন। তিনি জানতে চান আমার এ নিয়ে কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি না।”
শুভেন্দু অধিকারী আরও জানান, তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আগেই এই সফরের কথা জানান এবং তাঁর নিজস্ব ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তবে অমিত শাহ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তাঁকে বলেন— ‘না, এটা তোমাকে করতেই হবে।’ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই পরম উপদেশ ও নির্দেশ তাঁকে বীর বিপ্লবীর স্মৃতিরক্ষায় আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।
কী থাকছে নতুন প্রকল্পে?
বীর বিপ্লবীর স্মৃতি বিজড়িত এই পুণ্যভূমির মর্যাদা রক্ষায় একটি পূর্ণাঙ্গ 'ডিপিআর' (Detailed Project Report) প্রস্তুত করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। পৈতৃক ভিটেবাড়িটির মূল কাঠামোকে বজায় রেখে সেটির সম্পূর্ণ সংস্কারের পাশাপাশি এখানে একাধিক আধুনিক ও শিক্ষণীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।
পরিকল্পনা অনুযায়ী:
১. পৈতৃক ভিটে সংস্কার: পুরনো ও ভগ্ন স্মৃতিচিহ্নগুলিকে ঐতিহ্য বজায় রেখে পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করা হবে।
২. মিউজিয়াম ও গ্যালারি: ক্ষুদিরাম বসুর জীবন ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর আত্মত্যাগের ইতিহাস তুলে ধরতে একটি দৃষ্টিনন্দন মিউজিয়াম ও বিশেষ গ্যালারি তৈরি হবে।
৩. লেজার ও লাইট শো: পর্যটক ও তরুণ প্রজন্মের সুবিধার্থে বিপ্লবীর বীরত্বগাঁথা ফুটিয়ে তুলতে আধুনিক আলোর প্রদর্শন বা ‘লেজার শো’-এর বন্দোবস্ত করা হবে।
৪. গবেষকদের জন্য আবাসন: দেশের দূর-দূরান্ত থেকে আসা ইতিহাসের গবেষক, শিক্ষার্থী ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী পর্যটকদের থাকার জন্য একটি সুসজ্জিত গেস্টহাউজ গড়ে তোলা হবে।
প্রকল্পটির বিশালতার কথা মাথায় রেখে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানান, এই মহাপরিকল্পনার জন্য অর্থের কোনো অভাব হতে দেওয়া হবে না। মোহবনী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা বর্তমান জেলাশাসকের হাত থেকেই তিনি পুরো খসড়া পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই ৫ কোটি টাকা মোহবনী ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ডেডিকেটেড অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বর্ষা শেষ হলেই আগামী অক্টোবর মাস থেকে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলাশাসকের কাঁধে দায়বদ্ধতা সঁপে দিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী বছর যখন তিনি পুনরায় এই পুণ্যভূমিতে আসবেন, তখন যেন ঘোষিত প্রকল্পগুলির বাস্তব রূপ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করতে পারেন।
বক্তব্যের শেষে জন সাধারণকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমাদের একটু সময় লাগবে, তবে সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হবে। এই পরিবর্তন শুধু মুখের, দলের বা ঝান্ডার পরিবর্তন নয়; এটি ব্যবস্থার আসল পরিবর্তন যা জনগণ স্পষ্ট দেখতে পাবেন।”
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