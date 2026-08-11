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‘এটা তোমাকে করতেই হবে’, অমিত শাহের এক ফোনেই কেশপুরে বড় ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর

Suvendu Adhikari: “না... এটা তোমাকে করতেই হবে!” কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একটা ফোনেই বদলে যাচ্ছে কেশপুরের চিত্র। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর পৈতৃক ভিটে সংস্কার এবং মিউজিয়াম-লেজার শো তৈরির সিদ্ধান্ত। প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ ৫ কোটি টাকা! জেলাশাসককে বিশেষ নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 11, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:28 PM IST
‘এটা তোমাকে করতেই হবে’, অমিত শাহের এক ফোনেই কেশপুরে বড় ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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