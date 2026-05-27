/Annapurna Bhandar New Form: অন্নপূর্ণা ভান্ডারের নতুন ফর্ম প্রকাশ, কীভাবে ফিল-আপ করবেন? কতদিন ধরে চলবে ফর্ম পূরণ?

Suvendu Adhikari Annapurna Bhandar New Form: যাঁরা ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না, ফর্ম ফিল-আপে যাদের সমস্যা হবে, তাঁদের ক্ষেত্রে সরকারি আধিকারিকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করবেন।
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: অন্নপূর্ণা ভান্ডার যোজনার ফর্ম প্রকাশ। নবান্ন থেকে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও। ফর্ম প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৯০দিন ধরে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিল-আপ প্রক্রিয়া চলবে। ফর্ম ফিল-আপের জন্য পরিবারের বিশদ তথ্য নেবে সরকার। আর কী কী লাগবে? এদিন নবান্ন থেকে সবটা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় মহিলারাই এই সুযোগ পাবেন। ভারতীয় নন যাঁরা, তাঁরা এই সুযোগ পাবেন না। যাঁরা অ্য়াডজুডিকেট বা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করে রেখেছেন, তাঁরা ব্যতিক্রম। অনলাইন ও অফলাইন দু'ভাবেই আবেদন করা যাবে। ১ জুন থেকে শুরু হবে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফিল-আপ প্রসেস। ৯০ দিন ধরে এই প্রক্রিয়া চলবে। অনলাইন ও অফলাইনে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিল-আপ করা যাবে।
যাঁরা অনলাইন বা অফলাইনে ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে সরকারি আধিকারিকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করবেন। পুরসভা ও পঞ্চায়েত থেকে কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ৩০ দিনের ড্রাইভ করবেন। নবনির্বাচিত বিধায়কেরাও অন্নপূর্ণা ভান্ডার ফর্ম ফিল-আপে সহযোগিতা করবেন। এটা তাঁদের বড় কাজ। ১৫, ১৬, ১৭ তারিখ যে জনকল্যাণ শিবির হবে, সেখানেও ফর্ম পূরণ করার বিষয়ে সহযোগিতা করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।
এদিন অন্নপূর্ণা ভান্ডারের নতুন ফর্ম প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "সঙ্কল্পপত্রে বলেছিলাম অন্নপূর্ণা যোজনা চালু হবে। প্রথম ক্যাবিনেটেই এটা মঞ্জুর হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করেছিলাম লক্ষীর ভান্ডারের তালিকা ভেরিফায়েড— কিন্তু সেখানে ভূরি ভূরি অভিযোগ। প্রায় ৩০ লাখ অনুপযুক্তরা এই টাকা পাচ্ছিলেন। তাই আমরা আজ এই ফর্ম লঞ্চ করছি। ভোটার তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে নাম বাদ গিয়েছে, ট্রাইবুনালে আবেদনও করেননি, এরকম প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পাচ্ছেন। তাঁরা আর এই অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের টাকা পাবেন না। পুরুষরাও বেনিফিটেড হচ্ছিলেন, এমন বেনোজলও আছে। ফর্মে তাই অনেকগুলি ক্লজ রাখা হয়েছে। একটি পরিচ্ছন্ন উপযুক্ত তালিকা তৈরি করা হবে। অন্নপূর্না যোজনার সঙ্গে আমরা ফ্যামিলি ডেটাও সংগ্রহ করতে চাই। যাতে অন্যান্য সরকারি সুবিধা দিতে সুবিধা হয়। প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক এবং আর্থিক ভাবে দুর্বল নারীশক্তিই অন্নপূর্ণা যোজনার সঙ্গে যুক্ত হবেন।"
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, "কিছুক্ষণ পরই ফর্ম ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এখন প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ লক্ষ্মীর ভান্ডার পান, যার মধ্যে ৩০ লাখই ভুয়ো। তাই সংখ্যাটা কমে প্রায় ২ কোটি উপভোক্তা হবে। অন্নপূর্ণার ফর্ম ফিল-আপ বা এনরোলমেন্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত লক্ষীর ভান্ডার চালু থাকছে। যাঁরা ২ জুনের মধ্যে নাম নথিভুক্তকরণ সম্পন্ন করতে পারবেন, তাঁরা জুন মাস থেকেই টাকা পাবেন। তখন তাঁদের লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ হয়ে যাবে।"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, এই কাজের পরিধি ও পরিসর ব্যাপক। রাজ্য সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল নিজের দফতরের মাধ্যমে এটা করছেন। মুখ্যসচিব এবং অর্থসচিবের নেতৃত্বে আধিকারিকরা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। যাঁরা আধারের কাজ করেন, ভোটার তালিকা তৈরির কাজে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা এই কাজ করবেন।
