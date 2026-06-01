/CM Suvendu Adhikari on DA: আগামী ২২ জুন বড় ঘোষণা, ডিএ নিয়ে সুখবর পেতে চলেছেন সরকারি কর্মচারীরা

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ডিএ নিয়ে লাগাতার আন্দোলন করেছিলেন সরকারী কর্মচারীরা। নতুন সরকার আসায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের আশা ছিল ডিএ নিয়ে কোনও বড় ঘোষণা করবেন শুভেন্দু অধিকারী। এনিয়ে আজ সরকারি কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই বৈঠকে ছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। বৈঠক শেষ তিনি বলেন, ২২ তারিখে সুখবর পাবেন সরকারী কর্মচারিরা।
সরকারি কর্মচারীদের ডিএ, শূন্য পদে নিয়োগ, অস্থায়ীদের স্থায়ীকরণ, একাধিক বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক আলোচনার কথা ছিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যদের। ভাস্কর ঘোষ জানান, আগের সরকারের আমলে আমরা লড়াই করেছি সামান্য ডেপুটেশন দিতে এলে গ্রেফতার করা হত। এখন অন্তত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারছি আমরা।
এদিন বৈঠক শেষে ভাস্কর ঘোষ বলেন, বিগত সরকার ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানেনি। তবে এই সরকার সেই রায় মানবে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত ৫০ হাজার পদে নিয়োগ হবে। আগামী ৬-৭ জুন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘোষণা করা হবে।
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে ভাস্কর বলেন, নতুন পে কমিশনে আমাদের সুপারিশ দিতে বলেছেন। কোয়ালিফিকেশন ঠিক করতে বলেছেন। ১৫ দিন অন্তর কর্মচারীদের সঙ্গে নিজে অথবা মুখ্যসচিব বৈঠকে বসতে পারেন। আগামী ২২ জুন রাজ্য বাজেটে ডিএ নিয়ে ঘোষণা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিগত সরকারের আমলে আন্দোলন করতে গিয়ে যাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয়েছে তাদের সেইসব মামলা প্রত্যাহার করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য়মন্ত্রী।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)