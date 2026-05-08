Suvendu Adhikari: বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী: দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, যাত্রাপথের সমস্ত কাঁটা ধন্য করেই ফুটল ফুল ফুটল
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম প্রস্তাব করেন দিলীপ ঘোষ। অন্য বিধায়করা তাতে সমর্থন জানান। শপথ নেওয়ার আগে পর্যন্ত পরিষদীয় দলনেতা থাকবেন শুভেন্দু অধিকারী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)। পরিষদীয় দলের বৈঠকে বাংলার বিজেপি সরকারের প্রথম (First BJP Government in Bengal) মুখ্যমন্ত্রী (First BJP CM in Bengal) হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নামেই সিলমোহর। আগামিকালই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথগ্রহণ করবেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)।
প্রস্তাব করেন দিলীপ
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম প্রস্তাব করেন দিলীপ ঘোষ। অন্য বিধায়করা তাতে সমর্থন জানান। শপথ নেওয়ার আগে পর্যন্ত পরিষদীয় দলনেতা থাকবেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পরই শুভেন্দু অধিকারী যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে স্বাগত জানাতে যান, তখন শুভেন্দু অধিকারীর পিঠে তাঁকে হাত দিতে দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট মহলের মত, তখনই একরকম বোঝা হয়ে গিয়েছিল যে, সম্ভবত শুভেন্দু অধিকারীর নামেই পড়তে চলেছে মুখ্যমন্ত্রীর সিলমোহর।
কোন পথে?
কিন্তু কীভাবে শুভেন্দু এখানে এসে দাঁড়ালেন? সকলেই তাঁর অত্যাশ্চর্য রাজনৈতিক উত্থানের বিষয়ে জানতে চান। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু, তাঁর পথ-চলা, তাঁর সংগ্রাম-- সবটাই এখন আলোচনার কেন্দ্রে। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গণনা যত এগিয়েছিল ততই অবশ্য শুভেন্দু অধিকারীর দৌড় স্পষ্ট হচ্ছিল। রাজ্যের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতেও তিনি।
রূপকথার মতো
কীভাবে শুভেন্দু বাংলার বিজেপির '১' হলেন-- এই জার্নিটা নিয়ে বাংলার মানুষ কৌতূহলী! কীভাবে ২০২৬ সালের এই নির্বাচনে তিনি পরাজিত করলেন 'মিথ' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে? কীভাবে নন্দীগ্রামের শুভেন্দু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে সকলের থেকে এগিয়েছিলেন গত কয়েকদিন ধরে? এর উত্তরটা আসলে এক রূপকথার মতো কাহিনি।
পারিবারিক ভাবে রাজনৈতিক
শুভেন্দু অধিকারী ১৯৭০ সালের ১৫ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার করকুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে বাংলার রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত এবং একটি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এক পরিবারেরই সন্তান তিনি।
শুভেন্দুর বাবা শিশির অধিকারী একজন প্রবীণ নেতা। মনমোহন সিং সরকারের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন শিশির। শুভেন্দুর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী ও সৌমেন্দু অধিকারীও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন।
লড়াই-প্রেক্ষিত
রাজ্যে কংগ্রেস থেকে তৃণমূল তৈরি হলে শুভেন্দু প্রথম থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির সতীর্থ হন। শুভেন্দু অধিকারীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ বছর ধরে তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। সেই হিসেবে তিনি তৃণমূলে ছিলেন নম্বর ২। সকলের চেয়ে এগিয়ে। সেই তিনিই এখন বাংলার 'নম্বর ১'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক ভবানীপুরে তাঁকে পরাজিত করে মমতা-মিথ ভেঙেছেন শুভেন্দু। পাশাপাশি তৈরি করেছেন ইতিহাস। ২০২১ সালে নন্দীগ্রাম এবং ২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ ভবানীপুরে ১৫,১১৪ ভোটের ব্যবধানে তাঁকে পরাজিত করে শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের সবচেয়ে বড় জায়ান্ট কিলার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। আর এই জয়ের মাধ্যমেই শুভেন্দু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদের সবচেয়ে শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন বলেই মনে করছেন বাংলার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল।
তৃণমূল-স্তর থেকে
শুভেন্দু অধিকারী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রায় ২২ বছরের। ১৯৯৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেন তখন শুভেন্দু এবং তাঁর বাবা শিশির অধিকারী ছিলেন দলটির প্রাথমিক সদস্যদের অন্যতম। ২০০৭ সালে শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটাতে সাহায্য করেছিল। তৃণমূলে তাঁর গুরুত্ব এতটাই বেশি ছিল যে, তাঁকে দলের ‘নম্বর টু’ মনে করা হত।
শুধু তাই নয়, শুভেন্দু জঙ্গলমহলের তিনটি জেলা-সহ আরও বেশ কিছু জেলার পর্যবেক্ষক হিসেবেও গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন তৃণমূলে। এবং বলতে হবে, তিনি সফলও ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় টার্মে (২০১৬-২০২০) শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন মন্ত্রীও ছিলেন। পরিবহণ মন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কারের কৃতিত্বও তাঁকেই দেওয়া হয়। ২০১৮-২০২০ সাল পর্যন্ত সেচ ও জলসম্পদ মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এবং সেই সময়ে গ্রামীণ বাংলায় নিজের আধিপত্য আরও শক্তিশালী করেছিলেন তিনি।
বিরোধ-বিসংবাদ
এক অংশের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের মত-- দলের মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্ব বাড়তে শুরু করলে শুভেন্দু ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতার উত্তরসূরি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দু বুঝতে পারেন, তাঁর ত্যাগ ও পরিশ্রম অভিষেকের কারণে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষোভ থেকেই ২০২০ সালের ডিসেম্বরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপি-তে যোগ দেন বলে মনে করা হয়।
ইতিহাস
আর, আজ এই দীর্ঘ পথ চলায় তিনি বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, ভবানীপুরে তিনি মমতাকে পরাজিত করবেন। তাই করেছেন। শুধু তাই নয়, অন্য দল থেকে বিজেপিতে এসে তিনি নেতৃত্বগুণে সেখানে বিপুল সাড়া ফেলে দেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আজ শুভেন্দুকে নিয়ে বিজেপির মধ্যে এত উচ্ছ্বাস। কঠিন কাজ করেছেন তিনি। কঠিন লড়াই করেছেন। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নিজের নামটি খোদাই করে ফেললেন শুভেন্দু অধিকারী।
