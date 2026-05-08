Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবেন? বিরাট বড় কথা বললেন শুভেন্দু অধিকারী
Suvendu Adhikari, the next bengal CM: 'ভয় আউট ভরসা ইন। কবির কথায়, চিত্ত যেথা ভয় শূণ্য উচ্চ যেথা শির। আজ থেকে তাই কথা কম কাজ বেশি। বাংলাকে আমাদের সেই জায়গায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছতে হবে'।
মৌমিতা চক্রবর্তী: সমস্ত জল্পনা, জল্পনা-কল্পনা এবং প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে যে প্রশ্নটি রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে ঘুরপাক খাচ্ছিল, শুক্রবার বিকেলে তার চূড়ান্ত মীমাংসা হল। রাজ্যে প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বিকেলে কলকাতায় নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়কদের সামনেই তাঁর নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
শুক্রবার কলকাতার নিউ টাউন কনভেনশন সেন্টারে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির নবনির্বাচিত বিধায়করা। বৈঠকের শুরু থেকেই টানটান উত্তেজনা ছিল। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট নেতার নাম নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলের শীর্ষ নেতৃত্ব শুভেন্দুর ওপরই আস্থা প্রকাশ করেন। অমিত শাহ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে, শুভেন্দু অধিকারীই হতে চলেছেন বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা এবং রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শুভেন্দু অধিকারীর এই উত্তরণ ছিল সময়ের অপেক্ষা। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি অভাবনীয় এক কৃতি স্থাপন করেছেন। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর নিজের ‘ঘরের মাঠ’ হিসেবে পরিচিত ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে পরাজিত করেছেন শুভেন্দু। এই জয় শুধু নির্বাচনে জয়লাভ করা ছিল না, বরং এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ইঙ্গিত। মমতাকে হারানোর পর থেকেই বিজেপির অন্দরে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে শুভেন্দুর নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জোরালোভাবে উঠে আসতে শুরু করে।
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ার পর তিনি যে বক্তব্য রাখেন, তাতে তিনি বলেন, 'কথা কম, কাজ বেশি। আমরা যা যা কথা দিয়েছি তার সবই রাখব। বিজেপির আসমুদ্র হিমাচল বিজেপির কর্মীরা যেভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন তার জন্য শমীক ভট্টাচার্যকে আমি আমার প্রণাম জানাই। ভয় আউট ভরসা ইন। কবির কথায়, চিত্ত যেথা ভয় শূণ্য উচ্চ যেথা শির। আজ থেকে তাই কথা কম কাজ বেশি। বাংলাকে আমাদের সেই জায়গায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা, যারা যারা দুর্নীতি করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। ৩৫১ জন কার্যকর্তা-- যাদেরকে আমরা হারিয়েছি, তাঁদের আমি প্রণাম জানাই। যাদের জন্য আমাদের কার্যকর তাদের প্রাণ দিয়েছে তাদের সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে'।
নির্বাচনের পর থেকেই দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার বা শান্তনু ঠাকুরের মতো হেভিওয়েট নেতাদের নাম মুখ্যমন্ত্রী পদের সম্ভাব্য তালিকায় ঘোরাফেরা করছিল। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ কোনো অ-রাজনৈতিক মুখ বা সর্বভারতীয় স্তরের কোনও নেতাকে বাংলার দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবছেন বলেও শোনা গিয়েছিল।
কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, তৃণমূল স্তরে সংগঠন ধরে রাখার ক্ষমতা এবং নির্বাচনে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জয়লাভ করা-- এই সব ক'টি বিষয়ই তাঁর পাল্লা ভারী করেছিল। শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার কাছে হার মানল বাকি সব নাম।
অমিত শাহ বৈঠকে স্পষ্ট করে দেন যে, বাংলার উন্নয়ন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করাই হবে নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যপূরণে শুভেন্দু অধিকারীর মতো লড়াকু নেতার কোনো বিকল্প নেই।
শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা যায়। কলকাতার রাজপথ থেকে শুরু করে মেদিনীপুরের গ্রাম-- সবই এখন গেরুয়া আবহে মোড়া। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, মেদিনীপুরের ঘরের ছেলেকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের পদে বসিয়ে বিজেপি আসলে ভূমিপুত্র আবেগকে আরও উসকে দিতে চাইল।
এখন দেখার বিষয়, নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী কোন পথে হাঁটেন। একদিকে রাজ্যের ঋণের বোঝা এবং অন্যদিকে কর্মসংস্থানের দাবি—এই দুই কঠিন পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কীভাবে বাংলাকে দিশা দেখান, সেদিকেই তাকিয়ে আছে গোটা রাজ্য। শুক্রবার বিকেলের এই ঘোষণা কেবল একটি সরকারের পরিবর্তন নয়, বরং বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।
আরও পড়ুন: 5 TMC Spokesperson Show cause: তৃণমূলে গৃহযুদ্ধ: ভোটে হারের পর বিদ্রোহ, শৃঙ্খলা ফেরাতে দলের ৫ মুখপাত্রকেই শোকজ় তৃণমূলের
আরও পড়ুন: Dilip Ghosh: আরএসএস প্রচারক থেকে বিজেপির মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য মুখ: বাংলার রাজনীতিতে দাবাং দিলীপ ঘোষ আগুনে যাত্রা
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)