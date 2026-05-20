Suvendu Adhikari North Bengal meeting: উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বড় ঘোষণা: এইমস, আইআইটি, ক্যানসার হাসপাতাল, আর কী কী পাচ্ছে বিজেপির 'ভদ্রাসন'?

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের পালা পরিবর্তন। এর সঙ্গেই প্রশাসনিক মানচিত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। নতুন সরকার গঠনের পর রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে বুধবার প্রথমবারের মতো উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।
এই সফরকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অলিন্দে ছিল টানটান উত্তেজনা। উত্তরবঙ্গের মাটিতে পা দিয়েই তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান ঘটানো এবং সার্বিক খোল নলচে বদলে ফেলা।
উত্তরবঙ্গ সফর
বুধবার সকালে শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছানোর পর তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজার হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ রাস্তার দু’পাশে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। বিমানবন্দর থেকে বাইরে বেরিয়েই উত্তরবঙ্গের মানুষের ভালোবাসায় আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী হাতজোড় করে সকলকে নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানান। লোকসভা থেকে শুরু করে বিধানসভা নির্বাচন-- বছরের পর বছর ধরে বিজেপিকে বিপুল ভোটে জেতানোর জন্য উত্তরবঙ্গবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান তিনি।
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এবং নবনিযুক্ত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে সঙ্গে নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন,
'২০০৯ সাল থেকে উত্তরবঙ্গের মানুষ দু’হাত উজাড় করে বিজেপির পাশে থেকেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করেছেন। তাই উত্তরবঙ্গ বিজেপির ‘ভদ্রাসন’। এবার আমাদের ঋণ শোধ করার পালা। নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি আমরা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করব।'
বড় ঘোষণা
উত্তরবঙ্গ যাতে আর কোনওভাবেই বঞ্চনার শিকার না হয়, তার জন্য একগুচ্ছ প্রশাসনিক পরিবর্তনের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রীর সফর: উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ভৌগোলিক ও মানসিক দূরত্ব মুছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এবার থেকে প্রতি মাসেই তিনি নিজে উত্তরবঙ্গ সফরে আসবেন। আগামী জুলাই মাসে তাঁর পরবর্তী সফর নির্ধারিত হয়েছে।
মন্ত্রীর উপস্থিতি: এবার থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক মিনি সচিবালয় ‘উত্তরকন্যা’-য় স্থায়ীভাবে বসবেন।
কাজের জন্য সফর: মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানান, তিনি বা তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা এখানে কোনও পাহাড়ি হাওয়া খেতে বা ঘুরতে আসবেন না, স্রেফ কাজ করতে এবং মানুষের পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে আসবেন।
কর্মসূচি: প্রশাসনকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে উত্তরবঙ্গের মন্ত্রীরা সপ্তাহে অন্তত একবার ‘জনতা দর্শন’ (Janata Darshan) কর্মসূচির আয়োজন করবেন, যেখানে সরাসরি মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনা হবে।
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিকাঠামো
উত্তরবঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের আমূল পরিবর্তনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির নির্বাচনী ‘সংকল্পপত্র’ অনুযায়ী তিনি ঘোষণা করেন:
১. এইমস (AIIMS): উত্তরবঙ্গে একটি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস স্থাপন করা হবে।
২. আইআইটি (IIT): স্থানীয় শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুবিধার্থে এই অঞ্চলেই গড়ে উঠবে একটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি।
৩. ক্যানসার হাসপাতাল: উত্তরবঙ্গ ও সংলগ্ন এলাকার চিকিৎসার মান বাড়াতে একটি অত্যাধুনিক ও বিশেষায়িত ক্যানসার হাসপাতাল (Dedicated Cancer Centre) তৈরি করা হবে।
এই সমস্ত কাজের অগ্রগতি সাধারণ মানুষের সামনে স্বচ্ছ রাখতে একটি অনলাইন ট্র্যাকার (Online Tracker) চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি সরাসরি দেখা যাবে। ১ বছর, ৬ মাস বা ৩ মাসের সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক
বিমানবন্দর থেকে সোজা শিলিগুড়ির স্যাটেলাইট টাউনশিপে রাজ্য সরকারের মিনি সচিবালয় ‘উত্তরকন্যায়’ পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উত্তরের পাঁচ জেলার বিধায়ক, আইজিপি, পুলিশ সুপার এবং প্রশাসনের শীর্ষ আমলাদের নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে:
১. প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা ও পরিকাঠামো
সামনে বর্ষাকাল কড়া নাড়ছে। তাই উত্তরবঙ্গের চিরাচরিত সমস্যা—বন্যা, পাহাড়ি ধস, হড়পা বান এবং নদীভাঙনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ নিয়ে আলোচনা হয়।
২. মাফিয়া ও বেআইনি কার্যকলাপে ‘জিরো টলারেন্স’
রাজ্যে সরকার বদল হতেই কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গের বেআইনি নির্মাণ, সরকারি জমি দখল এবং নদী থেকে অবৈধভাবে বালি ও পাথর পাচারকারী মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য রুখতে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের ‘জিরো টলারেন্স’ (Zero Tolerance) নীতি নেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৩. চা শ্রমিক ও গ্রামীণ উন্নয়ন
চা বলয়ের শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের মজুরি ও চিকিৎসা পরিষেবার সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকার স্বায়ত্তশাসন মজবুত করতে এবং গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে খুব শীঘ্রই পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা চালুর বিষয়ে জোর দেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
‘জিটিএ’ (GTA) দুর্নীতি
এই সফরের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও রাজনৈতিকভাবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয় ছিল জিটিএ (গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া অবস্থান। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে অনীত থাপা বা বিনয় তামাংদের হাত ধরে জিটিএ-তে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে বিজেপির তরফে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছিল।
মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, এবার জিটিএ দুর্নীতির সমস্ত পুরোনো ফাইল খোলা হবে এবং পাহাড় জুড়ে ‘সাফাই অভিযান’ চলবে। এর আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক উত্তরকন্যায় গিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের ফাইল দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বহু ক্ষেত্রে কাজ কেবল ‘কাগজ-কলমে’ হয়েছে দেখে তিনি একাধিক ঠিকাদার সংস্থাকে ব্ল্যাকলিস্টেড করার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের হুঁশিয়ারি পাহাড়ের দুর্নীতিবাজদের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রসঙ্গত, স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগে সম্প্রতি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুংও ‘লালকুঠি’ ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিলেন।
প্রশাসনিক সৌজন্য
বিগত দিনে পাহাড় তথা উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীগুলোকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়ার যে রাজনীতি হয়েছিল, তা বন্ধ করার আহ্বান জানান শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সাধারণ মানুষ বা কর্মীদের কোনো পরামর্শ থাকলে তা সরাসরি জেলা সভাপতিদের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপে তাঁর কাছে পাঠাতে পারেন।
সবচেয়ে বড় চমক ছিল এই দিনের প্রশাসনিক বৈঠক। বিজেপি সরকার বদলা নেওয়ার রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে প্রশাসনিক সৌজন্যের এক নতুন নজির তৈরি করেছে। এই প্রথমবার বিরোধী শিবিরের জনপ্রতিনিধিদেরও এই সরকারি বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়ককে এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, যা রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক ইতিবাচক বার্তা বহন করে।
সিন্ডিকেট ও কাটমানিমুক্ত বাংলা
শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে এক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক দূরদর্শিতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন,
'আমরা চাই শুধু ঝান্ডা, দল, পথ বা ব্যক্তির পরিবর্তন নয়; আমরা চাই ব্যবস্থার পরিবর্তন হোক। এমন এক ব্যবস্থা যেখানে কাটমানি, সিন্ডিকেট-রাজ বা মাফিয়াগিরি থাকবে না। কোনো রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড এই মাটিতে প্রশ্রয় পাবে না।'
শিলিগুড়িতে একটি উড়ালপুল উদ্বোধনের কর্মসূচি সেরে বিকেলেই কলকাতায় ফিরে যান মুখ্যমন্ত্রী। তবে তাঁর এই প্রথম উত্তরবঙ্গ সফর, জিটিএ-র ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি, এবং প্রতি মাসে এসে সরাসরি কাজের তদারকি করার সিদ্ধান্ত-- সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের মনে দীর্ঘদিনের বঞ্চনা কাটিয়ে এক নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে।
