/Dev Ghatal Mastar Plan: বৈঠকে দেব ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা বলতেই, শুভেন্দু বলে দিলেন বড় কথা

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে দেব। আর সেই বৈঠক শেষে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সবাই প্রো-ডেভেলপমেন্ট কথা বলেছেন। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আমার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ছিল। মিটিংয়ে বলেছেন দেব। আমি বলেছি, ঘাটাল আমাদেরও প্রতিশ্রুতি ছিল। আমরা জিতেছি, আমরা করব।" ওদিকে দেব বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর উপর ভরসা আছে। ওনারা যেভাবে কাজ করতে বলবেন, সেইভাবে কাজ করব।"
ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কী?
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা এবং সংলগ্ন এলাকাগুলোকে প্রতি বছর ভয়াবহ বন্যার হাত থেকে স্থায়ীভাবে রক্ষার লক্ষ্যে নেওয়া মেগা প্রকল্প হল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। ঘাটাল অঞ্চলটি নদীমাতৃক এবং নিচু এলাকা হওয়ার কারণে ফি বছরই বন্যায় প্লাবিত হয়। বর্ষাকালে নদী ফুলে ফেঁপে উঠে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর ধরে চলা এই বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যেই এই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিগত ৪৩ বছরেও তার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, তার বাস্তবায়ন ঘটেনি।
ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কী হবে?
রূপনারায়ণ, শিলাবতী এবং কংসাবতী-সহ ১০টিরও বেশি প্রধান নদী এবং খালের গভীরতা বাড়াতে ড্রেজিং ও দুই পাড়ের বাঁধ মজবুত কর্মসূচি রয়েছে প্ল্যানে। বর্ষার অতিরিক্ত জল যাতে লোকালয়ে ঢুকে এলাকা প্লাবিত করতে না পারে, সেজন্য স্লুইস গেট ও পাম্প হাউস নির্মাণ কর্মসূচি রয়েছে প্ল্যানে। পাঁচের দশকে প্রথবার সংসদে ঘাটালের বন্যা সমস্যার কথা তুলেছিলেন বাম সাংসদ নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী। এরপর ঘাটালের বন্যা সমস্যা খতিয়ে দেখতে গঠন করা হয় বিশেষ একটি কমিটি। সেই কমিটিই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রস্তাব দেয় এবং সেই প্রস্তাব গৃহীতও হয়।
১৯৮৩ সালে শিলান্যাস
কিন্তু এরপরই নানা কারণে প্রকল্পের কাজ থমকে যায়। তারপর প্রায় ২০ বছর বাদে ১৯৮৩ সালে ‘ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান’ প্রকল্পের শিলন্যাস করেন রাজ্যের তৎকালীন সেচমন্ত্রী প্রভাস রায়। কিন্তু শিলান্যাস হয়েই থেকে যায়। ২০০৯ সালে প্রকল্প পুনর্মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। ২০১০ সালে গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল কমিশনে প্রকল্পের ডিটেলস প্রোজেক্ট রিপোর্টও জমা পড়ে। ২০১৫ সালে প্রকল্প রিপোর্টে সবুজ সংকেত দেয় কেন্দ্র। কিন্তু তাতেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। পূর্বতন তৃণমূল সরকার এই প্রকল্পের জন্য ২০২৫-এর বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। তবে এখনও এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিশ বাঁও জলে। কাজ এগোয়নি আশানুরূপ।
শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে দেব
প্রসঙ্গত, দিল্লিতে বিদ্রোহী সাংসদদের দলে দেবও আছেন কিনা, তা নিয়ে জল্পনা যখন তুঙ্গে, তখনই সোমবার দেবের দিল্লি যাত্রা। আবার সোমবারই সন্ধ্যেবেলায় দিল্লি থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন তিনি। যদিও বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ খোলেননি। জানা যায়নি, সোমবার যে ২০ জন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদ স্পিকারকে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে লোকসভায় দলনেতা চেয়ে চিঠি দিয়েছেন, সেই চিঠিতে দেবেরও সই রয়েছে কিনা। তবে এদিন মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ডাকে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে সেখানে পৌঁছান তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া। জুন মালিয়ার সঙ্গে ওই বৈঠকে যোগ দেন দেবও।
দেবের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট
এদিকে বৈঠকে যোগের আগেই দিল্লি-ফেরত দেবের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট নিয়েও জল্পনা ছড়ায়। 'ফিরে এলাম আমার জায়গায়'! দিল্লি থেকে ফিরেই পোস্ট করেন দেব। আর তাতেই প্রশ্ন ওঠে, দেবের পোস্টে কীসের ইঙ্গিত? বিতর্কের মাঝেই দিল্লি থেকে ফিরে সোজা তাঁর নতুন ছবি ‘দেশু৭’-এর শুটিং সেটে চলে যান দেব। সেখানে পরিচালকের আসনে বসা অবস্থায় একটি ছবি পোস্ট করেন দেব। সাদা-কালো সেই ছবির ক্যাপশনে দেব লেখেন: 'Back to where I belong #Desu7 Directors life'। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে দেব এই পোস্টে বোঝাতে চান যে, সিনেমাই তাঁর আসল জায়গা। অনেকেরই মতে, দেব বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর আসল ভালোবাসা রাজনীতি নয়, বরং সিনেমা জগৎ।
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