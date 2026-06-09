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Dev Ghatal Mastar Plan: বৈঠকে দেব ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা বলতেই, শুভেন্দু বলে দিলেন বড় কথা

Suvendu Adhikari on Dev Ghatal Mastar Plan: কোলাঘাটে প্রশাসনিক বৈঠকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে দেবকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরাট প্রতিশ্রুতি। বৈঠকের পরও দেবও বললেন 'ভরসা'র কথা। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 09, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:40 PM IST
Dev Ghatal Mastar Plan: বৈঠকে দেব ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা বলতেই, শুভেন্দু বলে দিলেন বড় কথা
Image Credit: দেব ও শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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