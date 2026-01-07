West Bengal Assembly Election 2026: 'ভোটার তালিকায় একজন বাংলদেশি রোহিঙ্গার নামও থাকবে না! আর কোনও মতুয়া-হিন্দু শরণার্থীর নামও...' বিস্ফোরক শুভেন্দু!

West Bengal Assembly Election 2026: 'ভোটার তালিকায় একজন বাংলদেশি রোহিঙ্গার নামও থাকবে না! আর কোনও মতুয়া-হিন্দু শরণার্থীর নামও...' বিস্ফোরক শুভেন্দু!
Suvendu Adhikari on Matua, Hindu refugee and Rohungya names in Voter list: বনগাঁয় মতুয়া ধর্ম মহাসম্মেলনে এসে একথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী। ৯ তারিখ ঠাকুরনগর আসছেন অভিষেক। তার আগেই ভোটার তালিকায় মতুয়াদের নাম থাকা নিয়ে বড় বার্তা শুভেন্দুর।
মনোজ মণ্ডল: খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। এখন চলছে শুনানি পর্ব। এরপর প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। আর তারপরই হাইভোল্টেজ বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। আর তার আগে মতুয়া, হিন্দু শরণার্থী ও রোহিঙ্গাদের ভোটার তালিকায় নাম থাকা- না থাকা নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী। বড় কথা বলে দিলেন বিরোধী দলনেতা।
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিলেন, "কোনও মতুয়া ও হিন্দু শরণার্থীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ হতে দেব না। কোনও রোহিঙ্গাদের নাম ভোটার তালিকায় থাকতে দেব না।" বনগাঁয় মতুয়া ধর্ম মহাসম্মেলনে এসে একথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী। মতুয়া ও এদেশের হিন্দু শরণার্থীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে দেবেন না বলে বার্তা দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। পাশাপাশি 'বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদে'র ভোটার তালিকায় নাম থাকতে দেবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
বুধবার বনগাঁ আর এস মাঠে বিজেপি বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার ডাকে কয়েক হাজার মতুয়া গোঁসাই ও মতুয়াধর্মী মানুষ উপস্থিত হন। ওদিকে আগামী ৯ তারিখ ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ঠাকুরবাড়িতে পুজো দেওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তার আগেই ভোটার তালিকায় মতুয়াদের নাম থাকা নিয়ে বড় বার্তা শুভেন্দুর।
পাশাপাশি, এদিন অভিষেকের আসার বিষয়ে নাম না করে শুভেন্দু বলেন, মন্দিরে যে কেউ আসতে পারেন। তবে মতুয়ার রীতি-নীতি মেনে তাঁকে আসতে হবে। আসার আগে কুকুর দিয়ে মন্দির শোকানো চলবে না। পুলিসকে জুতো পরে মন্দিরে তুলবেন না। এখানে যদি মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো হয়ে ক্ষমতা দেখাতে আসেন তাহলে মতুয়া সমাজ স্বীকার করবে না।
আজকের মহাসম্মেলনে ২০ হাজার মতুয়াধর্মী মানুষকে শীত বস্ত্র ও ৬০০ ডঙ্কা উপহার দেওয়া হয়। এই মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি হরিণঘাটার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার, বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া।
