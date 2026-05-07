Suvendu Adhikari PA Death: পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে নিখুঁত গুলি: চন্দ্রনাথের মৃত্যু নিশ্চিত হতেই কোথায় পালাল আততায়ীরা? বিস্ফোরক তথ্য

Suvendu Adhikari PA Death: পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে নিখুঁত গুলি: চন্দ্রনাথের মৃত্যু নিশ্চিত হতেই কোথায় পালাল আততায়ীরা? বিস্ফোরক তথ্য
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট পরবর্তী হিংসার আগুনে উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজ্য। মধ্যমগ্রামে বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুনের ঘটনায় বুধবার রাত থেকেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে এলাকা। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে পুলিস যখন আততায়ীদের হদিস পেতে মরিয়া, ঠিক তখনই এক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে উঠে এল বিস্ফোরক তথ্য। দুষ্কৃতীরা বাংলাদেশ সীমান্তে গা ঢাকা দিতে পারে বলে প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
খুনের নীল নকশা
বুধবার রাতে মধ্যমগ্রামের দোহারিয়া জংশন ও দলতলার মাঝামাঝি এলাকায় ঠিক কী ঘটেছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে শিউরে উঠছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত।
তার বয়ান অনুযায়ী, চন্দ্রনাথ রথের গাড়িটি যখন বাড়ির অভিমুখে যাচ্ছিল, তখন একটি ছোট চার চাকা গাড়ি হঠাত্ সামনে এসে তাঁর পথ আটকায়। গাড়িটি আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে পড়ায় চালক বুদ্ধদেব বেরা ব্রেক কষতে বাধ্য হন। ঠিক সেই মুহূর্তেই পিছন থেকে ধাওয়া করে আসা মোটরসাইকেল আরোহী দুষ্কৃতীরা গাড়ির একদম কাছে চলে আসে। কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই জানলার কাচ লক্ষ্য করে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলিবৃষ্টি শুরু করে তারা।
কোথায় গেল দুষ্কৃতীরা?
সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্যটি হল দুষ্কৃতীদের পালিয়ে যাওয়ার পথ নিয়ে। প্রত্যক্ষদর্শী জানান, 'হামলা চালানোর পর ঘাতক গাড়ি ও বাইকগুলি যে রাস্তা ধরে পালিয়েছে, সেই রাস্তাটি সোজা বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে চলে গিয়েছে।'
স্থানীয়দের দাবি, ওই রাস্তা দিয়ে সীমান্ত পৌঁছাতে বড়জোর দুই ঘণ্টা সময় লাগে। ফলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দুষ্কৃতীরা সীমান্ত পার হয়ে ওপার বাংলায় আশ্রয় নিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা।
রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ
চন্দ্রনাথ রথের মৃত্যুতে তাঁর পরিবার এবং পাড়া-প্রতিবেশী বর্তমানে শোকস্তব্ধ। পাড়ার এক সময়ের চনমনে যুবকটি যে এভাবে রাজনীতির শিকার হবে, তা মানতে পারছেন না কেউ। এক প্রতিবেশী কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'চন্দ্রনাথ আমাদের পাড়ার অত্যন্ত ভালো ছেলে ছিল। সবার আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়াত। ওর মতো মানুষের সঙ্গে এমনটা হতে পারে ভাবা যায় না। এটা পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফল।'
চন্দ্রনাথের পারিবারের এক সদস্য জানান সেই ভয়াবহ মুহূর্তের কথা। তিনি বলেন, 'রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ টিভিতে যখন ভাইয়ের ছবি দেখে তিন রাউন্ড গুলি লাগার খবর পেলাম, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল। বাড়ির সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ে। প্রতিবেশীরাও খবর পেয়ে ছুটে আসে এবং পরিস্থিতি বুঝে কয়েকজন নিজেদের গাড়ি নিয়েই তৎক্ষণাৎ কলকাতার দিকে রওনা দেয়'। পরিবারের দাবি, কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা নয়, কেবল শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণেই তাঁকে টার্গেট করা হয়েছে।
তদন্তের গতিপ্রকৃতি
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, হামলাকারীরা অন্তত তিন রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল যা চন্দ্রনাথের মাথা ও শরীরের ভাইটাল অর্গ্যানগুলোতে বিঁধেছে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, খুনের আগে দুষ্কৃতীরা দীর্ঘক্ষণ রেইকি করেছিল। গাড়ির নম্বর প্লেট থেকে শুরু করে ইঞ্জিন ও চেসিস নম্বর বিকৃত করা ছিল, যা স্পষ্ট করে দেয় যে এটি কোনো অপেশাদার অপরাধীর কাজ নয়।
তবে ঘটনার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় বিএসএফ-কেও সতর্ক করা হয়েছে বলে খবর। মধ্যমগ্রাম ও সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের পালানোর রুট ম্যাপ তৈরি করার চেষ্টা চলছে।
আতঙ্ক
ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর আসছিল। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ককে এভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে খুনের ঘটনা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল। ৯ মে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের আগে এই রক্তপাত রাজ্য রাজনীতির আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তুলল। স্থানীয় বাসিন্দারা এখন দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন। মধ্যমগ্রামের দলতলা ও দোহারিয়া এলাকায় বর্তমানে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে অলিতে-গলিতে।
