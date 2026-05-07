Suvendu Adhikari PA Death: বুকের বাঁদিকে গুলি চন্দ্রনাথের হার্ট ফুটো করে বেরিয়ে যায়: কী বলছে শুভেন্দুর আপ্ত সহায়কের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট?

Suvendu Adhikari PA Death: বুকের বাঁদিকে গুলি চন্দ্রনাথের হার্ট ফুটো করে বেরিয়ে যায়: কী বলছে শুভেন্দুর আপ্ত সহায়কের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট পরবর্তী হিংসার আগুনে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গ। বুধবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে ঘটল এক রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে, ঠান্ডা মাথায় গুলি করে খুন করা হল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে। এই হামলায় আহত হয়েছেন তাঁর গাড়ির চালকও। ঘটনার নৃশংসতা ও অপরাধীদের ধরন দেখে স্তম্ভিত প্রশাসনের একাংশ।
হার্ট ফুটো করে বেরিয়ে গেল গুলি
বুধবার রাতে ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় চন্দ্রনাথ রথ ও তাঁর চালককে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মধ্যমগ্রামের ভিভা সিটি হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকদের আর কিছু করার ছিল না। হাসপাতালের চিকিৎসক প্রতিম সেনগুপ্ত সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'আমরা যখন রাউন্ড দিচ্ছিলাম, তখনই খবর আসে দুজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আনা হয়েছে। তড়িঘড়ি নিচে গিয়ে দেখি চন্দ্রনাথ রথকে মৃত অবস্থাতেই হাসপাতালে আনা হয়েছে।'
চিকিৎসকের বয়ান অনুযায়ী, চন্দ্রনাথের বুকের বাঁদিকে দুটি গুলি লাগে। গুলি দুটি সরাসরি তাঁর হৃৎপিণ্ড বা হার্ট ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছে। এর ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় (স্পট ডেড)। অন্যদিকে, তাঁর গাড়ির চালক বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন। তবে তাঁর আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
খুনের নীল নকশা
মধ্যমগ্রামের দোলতলা এলাকায় থাকতেন চন্দ্রনাথ রথ। বুধবার রাত ১০টা থেকে ১০টা ১৫ মিনিটের মধ্যে তিনি যখন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই ঘটে এই হামলা। তদন্তে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী, ঘাতকরা অন্তত ৬ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল।
খুনের পদ্ধতিটি ছিল অত্যন্ত পেশাদার। চন্দ্রনাথবাবু গাড়ির সামনের সিটে, চালকের পাশেই বসেছিলেন। দুষ্কৃতীরা জানত তাঁর বসার জায়গাটি। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে:
পথ অবরোধ: মূল রাস্তা থেকে কিছুটা ভেতরের দিকে একটি ছোট চারচাকার গাড়ি আচমকা চন্দ্রনাথের গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। এতে গাড়িটি থামতে বাধ্য হয়।
বাইকে আক্রমণ: গাড়িটি দাঁড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে দুটি মোটরসাইকেলে চেপে আসে আততায়ীরা।
এলোপাথাড়ি গুলি: গাড়ি থেকে নেমে দুষ্কৃতীরা চন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলিবৃষ্টি শুরু করে। তারা ততক্ষণ থামেনি, যতক্ষণ না নিশ্চিত হয়েছে যে চন্দ্রনাথ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছেন।
পালিয়ে যাওয়ার পথ: কাজ শেষ করে ঘাতকরা দ্রুত বাইক নিয়ে এলাকা ছাড়ে। তবে অবাক করার মতো বিষয় হলো, পথ আটকানো ছোট গাড়িটি ঘটনাস্থলেই ফেলে রেখে যায় তারা। পুলিশ ইতিমধ্যেই সেই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান
এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘনীভূত রহস্য। এক প্রত্যক্ষদর্শী আজতককে জানিয়েছেন যে, দুষ্কৃতীরা যে রাস্তা দিয়ে পালিয়েছে তা সোজা বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে চলে গিয়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, দুষ্কৃতীরা পেশাদার সুপারি কিলার এবং তারা সীমান্ত পেরিয়ে ওপার বাংলায় গা ঢাকা দিতে পারে। ওই রাস্তা দিয়ে সীমান্ত পৌঁছাতে সময় লাগে মাত্র ঘণ্টা দুয়েক।
পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, চন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত জনহিতৈষী মানুষ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই তাঁকে টার্গেট করা হয়েছে বলে তাঁদের দাবি। সোমবার নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে এবং আগামী শনিবার ৯ মে বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণের কথা। তার আগেই এই হত্যাকাণ্ড রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।
তদন্তের গতিপ্রকৃতি
পুলিস ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘাতকদের ফেলে যাওয়া ছোট গাড়িটির চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বর বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে খবর, যাতে মালিকের পরিচয় গোপন থাকে। পুলিশের আশা, আহত চালক কিছুটা সুস্থ হলে তাঁর বয়ান থেকে আততায়ীদের সম্পর্কে আরও বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে।
শপথ গ্রহণের ঠিক তিন দিন আগে শুভেন্দু অধিকারীর ছায়াসঙ্গীকে এভাবে খুনের ঘটনায় রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে। মধ্যমগ্রাম জুড়ে এখন কেবলই আতঙ্ক আর শোকের ছায়া। দোষীরা কি ধরা পড়বে, না কি সীমান্ত পেরিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে-- সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মনে।
