  খবর
  • Suvendu Adhikari PA Death: বেআইনি কাজের নথি লোপাট করতেই খুন চন্দ্রনাথকে? শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক খুনে বড় আপডেট- পরিবারের বিস্ফোরক দাবি

Chandranath Rath Murder: শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কাজ করার সুবাদে তৃণমূল সরকারের আমলে বালি চুরি-সহ বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপের বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি চন্দ্রনাথ রথের কাছে ছিল। সেই প্রমাণ লোপাট করতেই কি খুন?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 7, 2026, 08:42 PM IST
তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির নথি ছিল চন্দ্রনাথের কাছে?

কিরণ মান্না: রহস্য ঘনাচ্ছে চন্দ্রনাথ রথ খুনে। বেআইনি কাজের নথি ঘিরে উঠছে গুরুতর অভিযোগ। পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডিপুর থানার কুলুপ গ্রামের বাসিন্দা চন্দ্রনাথ রথের মৃত্যুকে ঘিরে ক্রমশ রহস্য দানা বাঁধছে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তিনি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক হিসেবে কাজ করছিলেন। তার আগে তিনি ভারতীয় বায়ুসেনা বিভাগে কর্মরত ছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। পরে সেই চাকরি ছেড়ে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কাজ শুরু করেন এবং তাঁর বিভিন্ন সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত কাজ সামলাতেন।

পরিবারে মা, ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী ও ছোট ভাইঝিকে নিয়ে থাকতেন চন্দ্রনাথ। বাবা ২০২৪ সালে প্রয়াত হন। বর্তমানে ৬৯ বছর বয়সি মা হাসিরানী রথ শোকাহত অবস্থায় রয়েছেন। পরিবারের দাবি, কাজের সুবিধার জন্য ইদানিং মধ্যমগ্রামে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন চন্দ্রনাথ। ঘটনার পর থেকেই চন্দ্রনাথের পরিবার ও ঘনিষ্ঠ মহলের পক্ষ থেকে একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। তাঁদের দাবি, শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কাজ করার সুবাদে তৃণমূল সরকারের আমলে বালি চুরি-সহ বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ নথি চন্দ্রনাথের কাছে ছিল। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে সেই সমস্ত তথ্য প্রকাশ্যে এলে বহু প্রভাবশালী নেতা ও দুষ্কৃতীদের সমস্যায় পড়তে হতে পারত বলেও অভিযোগ।

পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের প্রাথমিক দাবি, প্রমাণ লোপাট করতেই এই খুন করা হয়ে থাকতে পারে। যদিও এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তে আসল রহস্য কী উঠে আসে, এখন সেদিকেই নজর সকলের। প্রসঙ্গত, নিহত চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথের স্পষ্ট অভিযোগ, "বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে বলেই ওরা এটা করেছে।"

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Suvendu Adhikari PA deathChandranath Rath KillingChandranath Rath Murder
