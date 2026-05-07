Suvendu Adhikari PA Death Update: OLX থেকেই চুরি গাড়ির নাম্বার- শুভেন্দু আপ্ত সহায়ক খুনে চাঞ্চল্যকর আপডেট, বাইকের ঠিকানাও ভুয়ো

Suvendu Adhikari PA Death Update: OLX থেকেই চুরি গাড়ির নাম্বার- শুভেন্দু আপ্ত সহায়ক খুনে চাঞ্চল্যকর আপডেট, বাইকের ঠিকানাও ভুয়ো
Chandranath Rath Murder Car-Bike Investigation: শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে ব্যবহৃত গাড়ি ও বাইক নিয়ে তদন্তে উঠে এল বিস্ফোরক তথ্য। কী জানা গেল তদন্তে? কোথাকার গাড়ি? কার গাড়ি? কার বাইক? কোথাকার বাইক? একাধিক প্রশ্ন।
নারায়ণ সিংহ রায় ও বাসুদেব চট্টোপাধ্য়ায়: ওএলএক্সে বিজ্ঞাপন দিয়েই চুরি গাড়ির নাম্বার। শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে উঠে আসছে এমনই বিস্ফোরক তথ্য। গাড়ির নাম্বার নকল করে সেই নাম্বার সেম মডেলের গাড়িতে লাগানো হয়। আর তারপর সেই গাড়ি নিয়েই আততায়ীরা ধাওয়া করে খুন করে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে।
শিলিগুড়ির নাম্বার প্লেট
সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়া নাম্বার প্লেটের ছবি থেকে গাড়ি মালিকের হদিস করে পুলিস। ব্যবহৃত গাড়িতে যে নাম্বার প্লেটটি রয়েছে, তদন্তে দেখা যায় সেই নাম্বারটি শিলিগুড়ির উইলিয়াম যোসেফ বলে একজনের নামে রেজিস্টার্ড। অর্থাৎ সেই নাম্বার প্লেটের আসল মালিক শিলিগুড়িতে। এরপরই রাতারাতি ব্যবস্থা নেয় শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ। মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত মাটিগাড়ার হালের মাথা নামক এলাকা থেকে সেই গাড়ি মালিককে রাতারাতি থানায় ডেকে পাঠানো হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।
OLX-এ বিজ্ঞাপন
গাড়ি মালিক উইলিয়াম যোশেফ জিজ্ঞাসাবাদে জানান যে, তাঁর গাড়ি তাঁর বাড়িতেই আছে। তবে কয়েকদিন আগে তিনি গাড়িটি বিক্রির উদ্দেশ্যে অনলাইন বিপণন সংস্থা (olx)-এ বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁক গাড়ি এখনও তাঁর বাড়িতেই রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, সেই বিজ্ঞাপন থেকেই হয়তো তাঁর গাড়ির নাম্বারটি চুরি করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিস তাঁকে ছেড়ে দেয়।
গাড়ি মালিক উইলিয়াম যোসেফ শিলিগুড়ির বাসিন্দা হলেও বর্তমানে তিনি শিব মন্দিরে থাকেন। আরটিও মারফত যখন গাড়ির নাম্বার মিলিয়ে দেখা হয় তখন শিলিগুড়ির ঠিকানা পাওয়া যায় । এরপরই রাতারাতি মাটিগাড়া থানার পুলিস উইলিয়ামকে ফোন করেন। তাঁকে শিলিগুড়ি প্রধান নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। সেখানেই জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় উইলিয়াম যোসেফ তাঁর সেই গাড়ি এবং গাড়ি বিক্রির উদ্দেশ্যে দেওয়া বিজ্ঞাপন সবটাই পুলিসকে দেখান। পুলিস সবকিছু খতিয়ে দেখে তারপরই উইলিয়ামকে সেখান থেকে ছাড়ে।
বাইকের ঠিকানাও নকল
গাড়ির পাশাপাশি, শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় যে বাইকটি উদ্ধার হয়েছে তার ঠিকানাও ভুয়ো। আসানসোলের বানপুর ইসকো কারখানার আবাসনে কোয়ার্টার নম্বর AB 7/12 গিয়ে পাওয়া যায়নি বিভাস ভট্টাচার্য নামের কাউকে। উলটে ওই ঠিকানায় ২০১৪ সাল থেকে বসবাস করেন ধরমবীর কুমার নামের এক ইসকো কর্মী। তিনি জানান তিনি জানান ভট্টাচার্য নামের কোনও ব্যক্তিকে তিনি চেনেন না। এমনকি এই ঠিকানাতে তিনি কোনও বাইকও কোনওদিন কেনেননি। ফলে পুলিস মনে করছে, গাড়ির মতো বাইকের রেজিস্ট্রেশনে ব্যবহৃত নাম-ঠিকানাও সম্পূর্ণ ভুয়ো।
প্রসঙ্গত, পুলিসের তথ্য অনুযায়ী, বুধবার রাতে চন্দ্রনাথ রথ খুনে যে বাইক ব্যবহার করে আততায়ীরা, সেই বাইকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: WB44D1990। পশ্চিম বর্ধমান আরটিও অফিসে রেজিস্ট্রেশন করা এই নাম্বারের বাইকটির মালিকের নাম লেখা বিভাস কুমার ভট্টাচার্য। পিতা: বি. বি. ভট্টাচার্য। রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ০৪ মে, ২০১২। বৈধতার মেয়াদ ২ মে, ২০২৭ পর্যন্ত। ঠিকানা লেখা- কোয়ার্টার নম্বর AB 7/12, গুরুদ্বারা রোড, বার্নপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।
