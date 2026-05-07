English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Suvendu Adhikari PA Death Update: শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ককে হত্যার মুহূর্তের ভয়ংকর আপডেট: কী ভাবে নিমেষে শেষ হল চন্দ্রনাথ? হাড়হিম

Suvendu Adhikari PA Death Update: শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ককে হত্যার মুহূর্তের ভয়ংকর আপডেট: কী ভাবে নিমেষে শেষ হল চন্দ্রনাথ? হাড়হিম

Chandranath Rath murder update: প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, হামলাকারীরা সংখ্যায় ছিল একাধিক। একজন চারচাকা গাড়িটি চালাচ্ছিল এবং বাকি দু’জন দুটি বাইকে চেপে এসেছিল। গাড়ি থামানোর সঙ্গে সঙ্গেই আততায়ীরা চন্দ্রনাথবাবুর গাড়ির দু’পাশ থেকে ঘিরে ধরে এবং পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালাতে শুরু করে। 

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 7, 2026, 09:57 AM IST
Suvendu Adhikari PA Death Update: শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ককে হত্যার মুহূর্তের ভয়ংকর আপডেট: কী ভাবে নিমেষে শেষ হল চন্দ্রনাথ? হাড়হিম
শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক খুনের চাঞ্চল্যকর তথ্য

বিক্রম দাস ও পিয়ালি মিত্র:  সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার রাতে মধ্যমগ্রামের রাস্তায় ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড। থমথমে রাজ্য। বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাত্র কয়েকদিন আগে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এবং ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। বুধবার রাতে দোহারিয়ায় বাড়ির কাছেই এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

Add Zee News as a Preferred Source

কী ভাবে এই খুন: 

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত ১০টা থেকে ১০টা ১৫ মিনিটের মধ্যে চন্দ্রনাথ রথ নিজের গাড়িতে করে দোহারিয়ায় বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। গাড়ির সামনের সিটে বসেছিলেন তিনি নিজে। আচমকাই একটি চারচাকা গাড়ি এসে তাঁর গাড়ির সামনে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে পথ আটকায়। চন্দ্রনাথবাবুর গাড়ি থামতেই পিছন থেকে ধেয়ে আসে দুটি মোটরসাইকেল।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, হামলাকারীরা সংখ্যায় ছিল একাধিক। একজন চারচাকা গাড়িটি চালাচ্ছিল এবং বাকি দু’জন দুটি বাইকে চেপে এসেছিল। গাড়ি থামানোর সঙ্গে সঙ্গেই আততায়ীরা চন্দ্রনাথবাবুর গাড়ির দু’পাশ থেকে ঘিরে ধরে এবং পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালাতে শুরু করে। 

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথমে গাড়ির কাচে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি চালানো হয়। কাচ ফুটো হয়ে যাওয়ার পর চন্দ্রনাথের মৃত্যু নিশ্চিত করতে সেই ছিদ্র দিয়ে আরও বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। চন্দ্রনাথবাবুর মাথা, বুক এবং পেটে একাধিক গুলি লেগেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান 

ঘটনার সময় গাড়িতে চন্দ্রনাথবাবু ও চালক ছাড়াও মিন্টু নামে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। তিনি গাড়ির পিছনের সিটে বসেছিলেন। বরাতজোরে তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও আততায়ীদের গুলিতে চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ইতিমধ্যেই মিন্টুর বয়ান রেকর্ড করেছে। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, অন্তত দুজন আততায়ী অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে দু’দিক থেকে গুলি চালিয়েছিল।

পুলিসি তদন্তে আরও বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে:

সুপারি কিলার তত্ত্ব: যে পদ্ধতিতে খুন করা হয়েছে, তাতে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান এটি কোনো পেশাদার ‘সুপারি কিলার’ গ্যাং-এর কাজ।

পরিচয় গোপনের চেষ্টা: হামলায় ব্যবহৃত চারচাকা গাড়িটির নম্বর প্লেট তো বটেই, এমনকি চেসিস এবং ইঞ্জিন নম্বরও বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল যাতে আসল মালিকের হদিস না পাওয়া যায়।

অত্যাধুনিক অস্ত্র: খুনের কাজে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক উত্তেজনা

গত সোমবার ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। আগামী শনিবার ৯ মে রাজ্যে নতুন সরকারের শপথ নেওয়ার কথা। তার ঠিক কয়েকদিন আগেই শুভেন্দু অধিকারীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মহলের এক ব্যক্তির এই পরিণতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলেও, দলের অন্দরে এই ঘটনাকে 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র' হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

পুলিস ইতোমধ্যেই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। আততায়ীরা যে পথ দিয়ে পালিয়েছিল, সেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। জেলা পুলিসের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এটি একটি অত্যন্ত পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। আততায়ীরা জানত চন্দ্রনাথবাবু ঠিক কোন সময় ওই রাস্তা দিয়ে ফিরবেন। আমরা সব ক’টি সূত্র খতিয়ে দেখছি।'

শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে এই হত্যাকাণ্ড রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করে দিয়েছে। চন্দ্রনাথ রথকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খুনের পিছনে কেবল রাজনৈতিক শত্রুতা না কি অন্য কোনো গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে, তা উদঘাটন করাই এখন পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। গোটা এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। চন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাঁর পরিবার এবং রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আরও পড়ুন: Suvendu Adhikari PA Death: রামকৃষ্ণ মিশনের উজ্জ্বল ছাত্র-প্রাক্তণ বায়ুসেনা কর্মী, শুভেন্দুর ছায়াসঙ্গী কে এই চন্দ্রনাথ?

আরও পড়ুন: Suvendu Adhikari PA Death: সিসিটিভির ফুটেজে গুরুত্বপূর্ণ ক্লু, শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক খুনে ব্যবহৃত গাড়ি সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Suvendu AdhikariSuvendu Adhikari PA deathSuvendu Adhikari PA Chandranath RathChandranarh RathMadhyamgram MurderChandranath Rath murder update
পরবর্তী
খবর

Suvendu Adhikari PA Death: রামকৃষ্ণ মিশনের উজ্জ্বল ছাত্র-প্রাক্তণ বায়ুসেনা কর্মী, শুভেন্দুর ছায়াসঙ্গী কে এই চন্দ্রনাথ?
.

পরবর্তী খবর

Tollywood reacts on Ratna Debnath Win: পানিহাটিতে জয়ী অভয়ার মা, 'প্রার্থনার জোর বাড়ল...