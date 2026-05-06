Suvendu Adhikari PA Killed: গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর গুলি: মধ্যমগ্রামে খুন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক

Suvendu Adhikari PA Killed: গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর গুলি: মধ্যমগ্রামে খুন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক
Suvendu Adhikari PA Killed: পয়েন্ট ব্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ১০- ১২ রাউন্ড গুলি! কে বা কারা গুলি চালাল? তা স্পষ্ট নয় এখনও।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর গুলি! মধ্যমগ্রামে খুন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। কে বা কারা গুলি করল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থল মধ্যগ্রাম ও এয়ারপোর্ট থানার পুলিস।
জানা গিয়েছে, আদতে পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা চন্দ্রনাথ। তবে দীর্ঘদিন ধরেই মধ্যগ্রামে একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। অভিযোগ, আজ, বুধবার রাতে চন্দ্রনাথের গাড়ি ধাওয়া করে একটি বাইক। এরপর দোহাড়িয়া এলাকায় গাড়ি লক্ষ্য করে ১০ থেকে ১২ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। বুকে গুলি লাগে শুভেন্দুর আপ্ত সহায়কের। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, সৌমিত্র খাঁ, অর্জুন সিং, রুদ্রনীল ঘোষ।
শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ককে খুনের তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল। ঘটনায় আদালতের নজরদারি সিবিআই তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে বিচারের আওতায় আনার দাবি করেছে তারা। দলের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট, 'আমরা আজ রাতে মধ্যমগ্রামে চন্দ্রনাথ রাথের নির্মম হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই। পাশাপাশি, গত তিন দিনে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দ্বারা সংঘটিত ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় আরও তিন জন তৃণমূল কর্মীর হত্যারও নিন্দা জানাই। এখনও কিন্তু নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর রয়েছে'।
তৃণমূলের তরফে আরও বলা হয়েছে, “আমরা এই বিষয়ে কঠোরতম ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছি, যার মধ্যে আদালত-পর্যবেক্ষিত সিবিআই তদন্তও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাতে দোষীদের অবিলম্বে শনাক্ত করে বিচারের আওতায় আনা যায়। গণতন্ত্রে সহিংসতা ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের কোনও জায়গা নেই এবং দোষীদের যত দ্রুত সম্ভব হেফাজতে আনতে হবে।
We strongly condemn the brutal murder of Chandranath Rath in Madhyamgram tonight, along with the killing of three other TMC workers in incidents of post-poll violence allegedly carried out by BJP-backed miscreants over the last three days, despite the Model Code of Conduct being…
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 6, 2026
বিবৃতি দিয়ে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে কংগ্রেসও। বিবৃতিতে উল্লেখ. 'ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি'।
গাড়িতে চন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন আরও এক যুবক। নাম, বুদ্ধদেব বেরা। তিনিই গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর।
