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'এটাই পরিবর্তনের আসল স্বাদ', বনগাঁ পুজো উদ্বোধনে CAA নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Durga Puja 2026: 'অনেক ছারপোকা, আরশোলারা ভারতবর্ষের ভিতরে থেকে, ভারতবর্ষকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, এদের থেকে সাবধান থাকবেন। দিগামী নকশালরা কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি বলছে, এখান থেকে সতর্ক থাকবেন'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 13, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 06:59 PM IST
'এটাই পরিবর্তনের আসল স্বাদ', বনগাঁ পুজো উদ্বোধনে CAA নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: CAA নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'এটাই পরিবর্তনের আসল স্বাদ', বনগাঁ পুজো উদ্বোধনে CAA নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
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