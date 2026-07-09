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ফিরছে স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্য! রাজ্যে আদানির বিশাল হাসপাতাল, ট্রমা কেয়ার ইউনিট! স্বাস্থ্যক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারীর বিরাট ঘোষণা

Suvendu Adhikari on Bengal Health: এবার স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরাট বিরাট ঘোষণা!‌ রাজ্যে হবে কন্ট্রোল রুম। হবে আড়াইশো বেডের ট্রমা কেয়ার ইউনিট। হবে আরও বার্ন ইউনিট, বাড়বে তার মানও। রাজ্যে আসছেআদানি গ্রুপের ২০০০ বেডের হাসপাতালও।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 09, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:52 PM IST
ফিরছে স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্য! রাজ্যে আদানির বিশাল হাসপাতাল, ট্রমা কেয়ার ইউনিট! স্বাস্থ্যক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারীর বিরাট ঘোষণা
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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