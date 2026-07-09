/ফিরছে স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্য! রাজ্যে আদানির বিশাল হাসপাতাল, ট্রমা কেয়ার ইউনিট! স্বাস্থ্যক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারীর বিরাট ঘোষণা

অয়ন শর্মা: এবার স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরাট বিরাট ঘোষণা! রাজ্যে হবে কন্ট্রোল রুম। হবে আড়াইশো বেডের ট্রমা কেয়ার ইউনিট। হবে আরও বার্ন ইউনিট, বাড়বে তার মানও। রাজ্যে আসছেআদানি গ্রুপের ২০০০ বেডের হাসপাতালও।
কন্ট্রোল রুম, মনিটরিং!
অন্য রাজ্যে পাটনায় কন্ট্রোল রুম আছে। আমি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম এই ধরনের কন্ট্রোল রুম করতে। আমি দেখে এসেছিলাম। এখনও ১ মাস লাগবে, এই মুহূর্তে ১৬টি জেলার হাসপাতাল এবং জেলার সাব ডিভিশনাল হাসপাতাল পর্যন্ত করা হবে। ৩০ জুলাই সময় দেওয়া হল। হবে মনিটরিং! কিচেন থেকে পার্কিং লট পর্যন্ত মনিটরিং হবে। ওয়ার্ডে থাকবে মেডিকেল গাইড লাইন। কিছু সাজেশন দিয়েছি। ইমার্জেন্সিতে কোনও রোগী পড়ে আছে কি না, দেখা হবে। আউটডোরগুলিতে দেখা হবে। উন্নতি হবে, পরিবেশ বদলাবে আমি বিশ্বাস করি। চাপ মুক্ত হয়ে কাজ হচ্ছে।
বরাদ্দ বৃদ্ধি, দালালরাজ শেষ
হাসপাতালে ৫৪ থেকে ১১০ টাকা খাবারের দাম বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। বাজারে তো জিনিস পত্রের দাম বেড়েছে। এগুলো আগের সরকার করেনি। যারা আগে ছিল, তাদের হিসাব ছিল না। মিড ডে মিল থেকে আপার প্রাইমারিতে খাবারের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। আমাদের চিন্তাভাবনা প্রান্তিক মানুষের জন্য। কোনও নেতা-মন্ত্রীর লোকজন প্রায় সরকারি হাসপাতালে যায় না। আধিকারিকরাই তাই করে। দালালরাজ মুক্ত করতে হবে।
স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা দেওয়া হবে। নার্সদের সুন্দর ব্যাজ দেওয়া হয়েছে।
ট্রমা কেয়ার ইউনিট, বার্ন ইউনিট
২৫০ জনকে পরিষেবা দেওয়া যাবে-- এমন ট্রমা কেয়ার ইউনিট তৈরি করা হবে। তারাতলার বিপর্যয়ের পরে দেখেছি, ৫০ জনের বেশি মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা নেই! বার্ন ইউনিট বাড়াতে হবে। তার মান বাড়াতে হবে। ৬০ জন ভর্তি হতে পারে, কিন্তু আরো বাড়াতে হবে। ৩০০ বেড কম আছে। পুজোর আগে আরো সিট বাড়ানো হবে। কন্ট্রোল রুম থেকে লাইভ মনিটরিং করা হবে। যে দালাল আজ হাসপাতালে দেখা গেছে, তাকে আর কালকে দেখা যাবে না। মনিটরিং প্রাইভেট হাসপাতালেও করা হবে। বিগত সরকারের কাছ থেকে যারা জমি পেয়েছ বেসরকারি হাসপাতালগুলি-- সেই চুক্তিতে ১৫ শতাংশ বেড পাবে। ১০ শতাংশ রোগী বেড পাবে।
আদানির হাসপাতাল
আদানি গ্রুপ ২০০০ বেডের হাসপাতাল করছে, ১০০০ বেড গরিবদের জন্য। বাকিটা ওরা কমার্শিয়াল করবে।
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