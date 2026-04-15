Suvendu Adhikari: বয়ালে যিনি পদ্মফুলের পঞ্চায়েত সদস্য তিনি লড়ছেন 'ছিন্নমূলের' প্রতীকে, নন্দীগ্রামে তৃণমূল প্রার্থীকে নিশানা শুভেন্দুর

Suvendu Adhikari: বয়ালে যিনি পদ্মফুলের পঞ্চায়েত সদস্য তিনি লড়ছেন 'ছিন্নমূলের' প্রতীকে, নন্দীগ্রামে তৃণমূল প্রার্থীকে নিশানা শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari: শুভেন্দু বলেন, এখন বিভিন্ন ভাতা-সহ যদি ৬ হাজার টাকা পান তা হলে ১লা জুন বিজেপি সরকার গড়ার পর সেই টাকার পরিমান ১২ হাজার এবং যারা ১২ হাজার পায় তারা ২৪ হাজার টাকা পাবেন
কিরণ মান্না: প্রচারে বেরিয়ে ফের হিন্দু-মুসলমান করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সন্ধেয় নন্দীগ্রামের মহম্মদপুরে এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, মুসলমান গ্রামগুলিতে বিজেপির পতাকা নেই। মুসলমান গ্রামে বিজেপি প্রার্থী প্রচার করতে পারে না। হিন্দু গ্রামে তৃণমূল প্রার্থী প্রচার করে। সনাতনীরা কবে ঐক্যবদ্ধ হবেন বুঝতে পারছি না।
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, মহম্মদপুর হাইমাদ্রাসা বুথে আমি পাই ২টো আর তৃণমূল পায় ৮০০। আবার মহম্মদপুর হাইস্কুলে হিন্দু প্রধান বুথে ৭০০ ভোট পড়লে আমি পাই ৪০০ তৃণমূল ২৫০ সিপিএম এবং অন্যান্যরা ৫০। একটু ভেবেছেন? আপনারা হিন্দুরা ভাগ হচ্ছেন আর ওরা মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট করছে। তাই সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আপনারা ভাবুন, ভাবতে থাকুন। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, মোথাবাড়ি যার জন্য হয়েছে তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অঞ্চল সংখ্যালঘু হয়ে আছেন। মুর্শিদাবাদের সনাতনীদের অবস্থার দিকে তাকান। হাই মাদ্রাসা বুথে যদি আমি একটা ভোট পাই তাহলে আমিও আশা করব মহম্মদপুর হাইস্কুলে বুথে আমাদের হাতে শাঁখাপলা পরা ভোটাররা তৃণমূলকে শূন্য করবে।
মহম্মদপুরে নির্বাচনী জনসভায়উপস্থিত মানুষদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, এখন বিভিন্ন ভাতা-সহ যদি ৬ হাজার টাকা পান তাহলে ১লা জুন বিজেপি সরকার গড়ার পর সেই টাকার পরিমান ১২ হাজার এবং যারা ১২ হাজার পায় তারা ২৪ হাজার টাকা পাবেন। এর ব্যাখ্যা দিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, যারা এখন লক্ষ্মীর ভান্ডারে ১৫০০ টাকা পাচ্ছেন তারা পাবেন ৩০০০ টাকা, বার্ধক্য ভাতা ১০০০ বেড়ে ২০০০ হাজার হবে। সেই সঙ্গে যুবসাথীর টাকা ১৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০০ করে শুধু পাঁচ বছরের জন্য নয় যতদিন না কর্মসংস্থান হয় ততদিন দেওয়া হবে।
নতুন সরকার এলে কী প্রাধান্য পাবে, কর্মসংস্থান নাকি এই ধর্মের রাজনীতি। শুভেন্দু বলেন, নতুন সরকার এলে বহুমুখী উন্নয়ন হবে। যখন এসডিএর চেয়ারম্যান ছিলাম তখন বন্ধ থাকা রেলপথের কাজও চালু করেছি, জলপ্রকল্প চালু করেছি, বিদ্যালয়গুলিকে সাজিয়ে দিয়েছি, খাল খনন করে দিয়েছি, ঢালাই রাস্তা পিচের রাস্তা হয়েছে, জেটি তৈরি করে দিয়েছি। মমতা বলেছিলেন ব্রিজ বানাবেন, বানাননি। ক্ষমতায় এলে আমরা ব্রিজ বানিয়ে দেব। এর সঙ্গে কর্মসংস্থানও হবে। এমএসকে, এসএসকে থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় মানুষ কাজ পেয়েছে। আগামিদিনে জেলিংহামে অনেক কাজ হবে। ভিন রাজ্য থেকে রাজ্যের ছেলেদের নিয়ে এসে এখানে কাজ হবে। শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় সুফিয়ানের নাম এসেছে। ৪ কোটি টাকা নিয়েছেন, চার্জশিটে রয়েছে। ফলে সবাই জানে আমি চলে যাওয়ার তৃণমূল কী কাণ্ডটা করেছে। আমি থাকার সময়েও যে দুর্নীতি হয়েছে তার প্রতিবাদ দলে থেকেই করেছি।
ওরা সব জায়গায় বলেন, আমি নাকি গণানার সময়ে আলো নিভিয়ে কারচুপি করে জিতেছি। আপনার যদি এত দম তাহলে আর একবার নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়ালেন না কেন? আমি তো অপেক্ষায় ছিলাম। আমি শেষ দিন দেখলাম ওদের দলের লোক নেই। আইপ্য়াকের বাবুরা কেজি দরে কিনলেন একজনকে। তাকে কেউ চেনে না। এখানে যদি ওঁকে ছেড়ে দেন তাহলে তাকে কেউ খুঁজে পাবে না। এ থেকে বামপন্থী কবীর মহম্মদকে অনেক বেশি লোক চেনে। যিনি বয়ালে পদ্মফুলের মেম্বার তিনি লড়ছেন 'ছিন্নমূলের' প্রতীকে। উনি জানেন জিতবেন না। আমি আপত্তি করলে ওঁর নমিনেশন বাতিল হতো।
