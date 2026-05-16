/CM Suvendu Adhikari জাহাঙ্গির কোথায়? জাহাঙ্গিরকে দেখা যাচ্ছে না, পুষ্পার দায়িত্ব আমি নিলাম: ফলতায় হুঁশিয়ারি মুখ্য়মন্ত্রীর

Suvendu Adhikari In falta: 'ভাইপো যতদিন ছিল, অবাধে ভোট হয়নি। ভাইপোর আমলে সব অত্য়াচারের বিচার হবে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ভাইপো যতদিন ছিল, অবাধে ভোট হয়নি'। ডায়মন্ডহারবারের ফলতায় গিয়ে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'ভাইপোর আমলে সব অত্য়াচারের বিচার হবে। ১ লক্ষ ভোটে বিজেপি প্রার্থীকে জেতান'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভাইপোর জাহাঙ্গীর কোথায়? পুষ্পা কোথায়? ডাকাতটা কোথায়? যত অভিযোগ করেছে সাধারণ নির্বাচনের সময়, সবগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। কোথায় পুষ্পা,কোথায় আপনি? দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ২০২১ সালে ভোট-পরবর্তী হিংসায় ১৯ জনকে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল ঘোষণা করেছিল মানবাধিকার কমিশন। তার মধ্যে ভাইপোর জাহাঙ্গির ছিল। ওর ব্যবস্থা করব। আমার উপর ছেড়ে দিন সেই দায়িত্ব'।
আরজি কর কাণ্ডে ইতিমধ্যেই ৪ আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ফলতায় তিনি বলেন, ‘অভয়ার ঘটনায় আগের মুখ্যমন্ত্রীর ইশারার কথায় যাঁরা যাঁরা প্রমাণ লোপাট করেছেন, আগের হেরো মুখ্যমন্ত্রীর কথায় যাঁরা ঘুষ দিতে গিয়েছিলেন, তাঁরা সাসপেন্ড। এখানেও ছাড়া হবে না। ডায়মন্ড হারবার পুলিশদের বলেছি, কল রেকর্ডস, হোয়াট্সঅ্যাপ চ্যাট জমা দিতে হবে। ভাইপোর পিএ-এর কথায় যাঁরা ডায়মন্ড হারবার, ফলতার মানুষদের উপরে অত্যাচার করেছেন আমি শুভেন্দু অধিকারী সব বার করব'।
এদিন ফলতার জন্য স্পেশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ ঘোষণা করেন শুভেন্দু। বলেন, 'মাননীয় ভাইপোবাবু, কাল পুরসভা থেকে তথ্য আনলাম। কলকাতায় ২৪টি সম্পত্তি রয়েছে'।
দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল ভোট হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায়। সেদিন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে অনিয়মের ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়ে। স্রেফ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি নয়, বহু বুথে ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন ভোটারদের একাংশই। এমনকী, বেশ কয়েকটি বুথে নাকি ইভিএমের বিজেপির প্রতীকের উপর টেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল! ফের ভোট হবে ফলতায়। কবে? ২১ মে। ২ দিন পর, ২৪ মে ভোটগণনা।
