শুভেন্দু অধিকারীর 'শেষ সুযোগ' বার্তার পরে নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু ভোটে ভাঙন! সংখ্যালঘুদের বড় অংশের যোগ বিজেপিতে?

কিরণ মান্না: শুভেন্দু অধিকারীর 'শেষ সুযোগ' বার্তার পরে নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু ভোটে ভাঙন! গেরুয়া শিবিরের দাবি, সংখ্যালঘুদের বড় অংশ যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। এ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু ভোটকে ঘিরে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। মনোনয়নের দিন হলদিয়ার মঞ্চ থেকে শুভেন্দু অধিকারী সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে বলেন, এই উপনির্বাচন তাঁদের জন্য 'শেষ সুযোগ'। বিজেপির সঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন কি, থাকবেন না? থাকলে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার বার্তাও দেন তিনি।
'তৃণমূল ভুল বুঝিয়েছে'
বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সেই বার্তার পরে নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু মুসলিমদের একটি বড় অংশ বিজেপিতে যোগদান করেছেন। নেতৃত্বদের সঙ্গে এলাকাভিত্তিক বহু মানুষ যোগাযোগ শুরু করেছেন। সংখ্যালঘুদের মধ্যে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে একাধিক সংখ্যালঘু মানুষ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলেও দাবি গেরুয়া শিবিরের। সদ্য যোগদানকারীদের বক্তব্য, এতদিন তৃণমূল তাঁদের ভুল বুঝিয়েছে। এবার উন্নয়নের স্বার্থে তাঁরা বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আরও বহু জন যোগাযোগ করছেন।
কটু মন্তব্যে আহত বিরোধীরা
যদিও বিজেপির এই দাবি ঘিরে পাল্টা কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, শুভেন্দু অধিকারী অতীতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের খাদ্যাভ্যাস-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে কটু মন্তব্য করেছেন, তার প্রভাব রয়েছে। ফলে সংখ্যালঘু ভোট বিজেপির দিকে যাওয়ার দাবি বাস্তবতার সঙ্গে কতটা মেলে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির।
কোন শিবিরে সমর্থন
সংখ্যালঘু ভোটকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রামে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। শেষ পর্যন্ত উপনির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটের কতটা সমর্থন কোন শিবির পায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
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