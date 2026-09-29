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শুভেন্দু অধিকারীর 'শেষ সুযোগ' বার্তার পরে নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু ভোটে ভাঙন! সংখ্যালঘুদের বড় অংশের যোগ বিজেপিতে?

CM to Nandigram Rejinagar Minorities: শুভেন্দু অধিকারীর 'শেষ সুযোগ' বার্তার পরে নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু ভোটে কি ভাঙন ধরবে? সংখ্যালঘুদের বড় অংশের যোগ বিজেপিতে?

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 29, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 05:08 PM IST
শুভেন্দু অধিকারীর 'শেষ সুযোগ' বার্তার পরে নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু ভোটে ভাঙন! সংখ্যালঘুদের বড় অংশের যোগ বিজেপিতে?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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শুভেন্দু অধিকারীর 'শেষ সুযোগ' বার্তার পরে নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু ভোটে ভাঙন! সংখ্যালঘু
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