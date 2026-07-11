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'প্রথম দিন থেকে ওঁরা কথা শুনেছে, আমি কৃতজ্ঞ...!' বারুইপুরে এবার নির্যাতিতার বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

Baruipur Incident: বারুইপুরে নির্যাতিতা ও মৃত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী। দ্রুত বিচার এবং সব অভিযুক্তকে গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এলাকার সুরক্ষায় নতুন পুলিস আউটপোস্ট তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে বেআইনি মদের ঠেক বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 11, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:46 PM IST
'প্রথম দিন থেকে ওঁরা কথা শুনেছে, আমি কৃতজ্ঞ...!' বারুইপুরে এবার নির্যাতিতার বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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