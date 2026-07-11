'প্রথম দিন থেকে ওঁরা কথা শুনেছে, আমি কৃতজ্ঞ...!' বারুইপুরে এবার নির্যাতিতার বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বারুইপুরে গিয়ে ফের কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। ১ সপ্তাহের মধ্যে বারুইপুরে গিয়ে তিনি সোজা যান নির্যাতিতার বাড়ি। সেখান থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যান গণপিটুনিতে মৃত ইন্দ্রজিত্ মণ্ডলের বাড়ি। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে এসে বলেন, 'বাচ্চা মেয়েটিকে যেভাবে নৃশংসভাবে শারীরিক নির্যাতন করে অমানবিক খুন করা হয়েছে। তার পরিবার প্রথমদিন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রশাসনের সাহায্য করেছে, আমাদের কথা শুনেছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ঘটনার দিন আমি তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। গত মঙ্গলবার নিজে এসে এসপি অফিসে দেখা করেছি। নির্দিষ্ট চারজনের নামে ওঁরা অভিযোগ করেছিলেন। চারজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা বসিরহাট, বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছিল। খুব দ্রুত তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।'
তিনি আরও বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে বাকি যা ঘটেছে, সেটা সিআইডি তদন্ত করছে। আমি ওইদিকে যাব না। কোনো কমেন্ট করব না। আমি পরিবারকে বলে এসেছি যে কাস্টোডি ট্রায়াল হবে। দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নেব। নির্যাতিতার পরিবার যুক্তিগ্রাহ্য পরামর্শ দিয়েছিলেন আউট পোস্টের। তাদের কথা রেখেই চারদিনের মধ্যে সূর্যপুর আউট পোস্ট বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে সিসিটিভিও লাগানো হবে আউট পোস্টে।'
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্যাতিতার পরিবার বলছিল অনেকজনকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। পরিবার উপর চাপে আসছে। আমি বলেছি যারা ইন্দ্রিজিৎ খুনির তারা রাষ্ট্র বিরোধী। তাদের সঙ্গে কোনো প্যায়ার মহব্বত হতে পারে না। তবে কেউ যদি নিরীহ সেটা দেখে নিতে বলেছি। খুনী - আইনবিরুদ্ধকারীদের ছাড়া কারও ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এই ঘটনার জন্য বেআইনি মদ, গাজার ঠেক ডিজিকে বলেছিল দু সপ্তাহে বিশেষ অভিযানের জন্য এধরনের ঠেক সম্পূর্ণ উপরে দেওয়া দরকার।'
এদিনই ইন্দ্রজিতের পরিবারের হাতে ২৫ লক্ষ টাকা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, নিহতের দাদা বাপি মণ্ডল, যিনি আগে অটোচালক ছিলেন। তাঁকে কাজ দেন শুভেন্দু অধিকারী। সিভিক ভলান্টিয়ারের পদে নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনার দিন ইন্দ্রজিতের বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই বাড়িও সারিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকী ইন্দ্রজিতের পরিবারের জন্য বার্ধক্য ভাতা ও অন্নপূর্ণা ভান্ডার-সহ অন্যান্য সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা দ্রুত চালু করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
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