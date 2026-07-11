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ইন্দ্রজিৎ নির্দোষ, নাম-পরিচয় দেখে খুন! বারুইপুরে গণপিটুনিতে নিহতের বাড়িতেই বিরাট ঘোষণা শুভেন্দুর

Baruipur Incident: বারুইপুরে নিহত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী দেখা করেন। তিনি নিহতের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং তাঁদের ভাঙা বাড়ি মেরামত করে দেন। নিহতের দাদাকে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি ও বাবা-মাকে সরকারি ভাতা দেওয়া হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 11, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:57 PM IST
ইন্দ্রজিৎ নির্দোষ, নাম-পরিচয় দেখে খুন! বারুইপুরে গণপিটুনিতে নিহতের বাড়িতেই বিরাট ঘোষণা শুভেন্দুর
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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