/ইন্দ্রজিৎ নির্দোষ, নাম-পরিচয় দেখে খুন! বারুইপুরে গণপিটুনিতে নিহতের বাড়িতেই বিরাট ঘোষণা শুভেন্দুর

তথাগত চক্রবর্তী: ১ সপ্তাহের মধ্যে ফের বারুইপুরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রথমে তিনি নির্যাতিতার বাড়িতে যান। তারপর তিনি গণপিটুনিতে নিহত ইন্দ্রজিত্ মণ্ডলের বাড়িতে যান। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইন্দ্রজিত্ নির্দোষ ছিলেন। এদিনই ইন্দ্রজিতের পরিবারের হাতে ২৫ লক্ষ টাকা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, নিহতের দাদা বাপি মণ্ডল, যিনি আগে অটোচালক ছিলেন। তাঁকে কাজ দেন শুভেন্দু অধিকারী। সিভিক ভলান্টিয়ারের পদে নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। চাকরি পেয়ে বাপী মণ্ডল জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন উনি সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন। কাজটা পাওয়ার পর এখন আমি আমার বাবা-মাকে ভালোভাবে সেবা করতে পারব।'
ঘটনার দিন ইন্দ্রজিতের বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই বাড়িও সারিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকী ইন্দ্রজিতের পরিবারের জন্য বার্ধক্য ভাতা ও অন্নপূর্ণা ভান্ডার-সহ অন্যান্য সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা দ্রুত চালু করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইন্দ্রজিতের মা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী টাকা দিয়েছেন এবং পরিবারের অন্যান্য সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা দ্রুত করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।' নিহতের প্রবীণ বাবা বলেন, 'আমাদের কাছে এসে উনি সাহায্য তুলে দেন এবং বলেন যে এই অর্থ ভবিষ্যতে তাঁদের চলার পথ সহজ করবে।' ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাপী মণ্ডল গভীর ক্ষোভ ও কষ্ট প্রকাশ করেন। তিনি জানান, কীভাবে তাঁর ভাইকে বাড়ির ভেতর থেকে জোর করে বের করে প্রায় ১ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'আমার ভাই আর ফিরে আসবে না, কিন্তু যারা এই নৃশংস কাজ করেছে, তাদের যেন কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা হয়।' নিহতের বাবাও সংবাদমাধ্যমের সামনে স্পষ্ট জানান, 'আমরা সরকারের কাছে এই ঘটনার প্রকৃত বিচার চাই।'
যা যা কথা দিয়েছিলেন, সবটাই করে দেখিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ইন্দ্রজিতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ইন্দ্রজিতের পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি আমরা। ইন্দ্রজিত্ মণ্ডলকে গণপিটুনির ঘটনা বলব না। এটা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নাম পরিচয় দেখে খুন করা হয়েছে। এর পিছনে ভোটে বাতিল হওয়াদের উসকানি রয়েছে। ব়্যাডিকাল মৌলবাদীদের গ্রুপও থাকতে পারে, সেটা উড়িয়ে দিচ্ছি না। প্রত্যেককে পুলিস গ্রেফতার করেছে। একজনকে বকখালি, একজনকে দীঘা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে একজন ৩৫ বছরের অবিবাহিত যুবক ছেলেকে হাত পা বেঁধে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারা হয়েছে।'
ওর বাবা মায়ের হাতে ২৫ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছি। পুলিসকে ধন্যবাদ, ওদের পরিবারের বড় ছেলেকে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি দেওয়ার জন্য। ডিএম কে ধন্যবাদ দুদিনের মধ্যে তাদের ভেঙে যাওয়া বাড়ি সারিয়ে দিয়েছে। এবং বাবাকে বার্ধক্য ভাতা, মাকে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমরা ওই পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি। ইন্দ্রজিতের খুনিরা চরম শাস্তি পাবে।'
উল্লেখ্য়, ইন্দ্রজিত খুনের এই ঘটনায় ইতোমধ্যেই পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
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