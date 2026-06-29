'এনাফ ইজ এনাফ', হুমায়ুনের 'স্যাটা ভাঙা মারে'র পালটা 'সবক শেখানোর' কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

মৌমিতা চক্রবর্তী, শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: কড়া ভাষায় হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে 'ব্যবস্থা' নেওয়ার হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। সতর্ক করলেন চাঁছাছোলা ভাষায়। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পর পর দুদিনের হুমায়ুন কবীরের বক্তব্য প্রসঙ্গে কড়া সতর্কবার্তা সহ বলেন, "এনাফ ইজ এনাফ। এই দুটো ঘটনার পরে আমার মনে হয়েছে, সময় এসে গিয়েছে এই সব লোককে সবক শেখানোর।" সাফ জানান, "পুলিস ব্যবস্থা নেবে। এক সপ্তাহ পর মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি।"
বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "হুমায়ুন কবীর আপত্তিজনক, সাম্প্রদায়িক কথা বলেছেন। পরিষদীয় মন্ত্রী আমার সাথে যোগাযোগ করেন। আমি বিবৃতি দেব বলি। মনে রাখুন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন। দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী নয়। দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী পেয়ে যা খুশি করেছেন। দুটো এফআইআর (রেজিনগর ও শক্তিপুর) করা হয়েছে। বিএনএসের নানা ধারা সেখানে দেওয়া হয়েছে। আমি আপনাদের নিশ্চিত করছি। কেউ আপনাকে এত বড় ক্ষমতা দেয়নি। এটা আপনাকে বলে গেলাম।"
শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, "কেন আপনি করছেন তা আমি রাজনৈতিকভাবে জানি। ভরতপুর-নওদায় পঞ্চায়েত ভেঙে দলে নিতে চেয়েছেন, সেটা পারছেন না। আর একটা আসনে ছেলেকে জেতাতে চাইছেন উপনির্বাচনে! মুসলিম ভোট একত্রিত করতে চাইছেন। জেনে রাখুন, লাগামছাড়া কথা বলতে দেব না। আপনাকে এইভাবে ধমকে কথা বলতে দেব না। ভবিষ্যতে এমন কথা বলার আগে ২৫বার ভাবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছি।" এমনকি মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন যে, "ধরে রাখুন এটা ওর শেষ বক্তব্য!"
হুমায়ুন কবীরকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শেখ শাহজাহান, জাহাঙ্গির খানদের অবস্থারও তুলনা টানেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "সন্দেশখালিতে একজন ছিল। ২০২৪-এ বলেছিল হাত কেটে পায়ে লাগাবে। ওর অবস্থা কী হয়েছে সবাই দেখেছে। আরেকটা 'পুষ্পা' এমন ঝুঁকেছে যে খালি পায়ে ওঠবোস করতে যাচ্ছে! ক্যানিংয়ের গুন্ডার কী অবস্থা হয়েছে, সবাই দেখেছে। আপনাকেও তাই বলে গেলাম পুলিস ব্যবস্থা নেবে।" একইসঙ্গে জানান যে, তিনি নিজে এক সপ্তাহ পর মুর্শিদাবাদ যাচ্ছেন ও যাঁরা হুমায়ুন কবীরের ওই সভা ডেকেছিল, পুলিস তাদের আগে তুলবে।
প্রসঙ্গত, শনিবার রেজিনগরের কাশীপুর থেকে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রধান হুমায়ুন কবীর হুমকির সুরে বলেন, 'মাথা গরম হলে কাউকে চিনি না, এমন স্যাটা ভাঙা মার দেব বিজেপির পতাকা ধরার লোক থাকবে না।' হুমায়ুন কবীরের এই মন্তব্যের পরই বিতর্ক ছড়ায়।
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