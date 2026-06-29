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'এনাফ ইজ এনাফ', হুমায়ুনের 'স্যাটা ভাঙা মারে'র পালটা 'সবক শেখানোর' কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari warns Humayun Kabir: বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী নয়... কেউ আপনাকে এত বড় ক্ষমতা দেয়নি। আপনাকে এইভাবে ধমকে কথা বলতে দেব না। ভবিষ্যতে এমন কথা বলার আগে ২৫বার ভাবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছি।"

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 29, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:38 PM IST
'এনাফ ইজ এনাফ', হুমায়ুনের 'স্যাটা ভাঙা মারে'র পালটা 'সবক শেখানোর' কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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