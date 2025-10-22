English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Assembly Election 2026: আমি ওদের মালিককে হারিয়েছি, আবার হারাব ভবানীপুরে: শুভেন্দু

Suvendu Adhikary: কল্যাণ ব্যানার্জীর অমিত শাহজিকে কটাক্ষ নিয়ে- শুভেন্দু বললেন 'মাতালের কথায় উত্তর দিই না। ৮ থেকে ৮০ সবাই জানেন কল্যাণ মাতাল,মদনা মাতাল, গোটা বাংলা জানে'।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 22, 2025, 09:59 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: আমি ওদের মালিককে হারিয়েছি, আবার হারাব ভবানীপুরে: শুভেন্দু

কিরণ মান্না: চড়ছে রাজ্য রাজনীতির পারদ। SIR ইস্যুতে শাসক ও বিরোধী একে অপরকে নিশানা করছে নিত্যদিন। রাজ্যজুড়ে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলে শাসকদলকে তুলোধনা করছেন বিরোধীরা। এই আবহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর থেকে হারানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন বিরোধী দলনেতা।

তিনি বলেন, 'হারাব, হারাব। ২০ হাজারে হারাব। ভবানীপুরে SIR-এর পরে হারাব ওঁকে। ৮টা ওয়ার্ডের ৫টাতে বিজেপির লিড আছে। বিজেপি হারাবে। যে দাঁড়াবে সে হারাবে। বিজেপি ওখানে ২০১৪ সালে হারিয়েছে। SIR-এর পরে উনি হারবেন। আপনাকেই হাঁটাব। নন্দীগ্রামে হারিয়েছি। ভবানীপুরে হারাব। প্রাক্তন করব। আপনার ভাইপোকে জেলে পাঠাব।'

দীঘাতে কালীপুজোর অনুষ্ঠানে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন-

'একটাও বাংলাদেশি মুসলমান ভোটার লিস্টে থাকবে না।অমিত শাহজি পাটনাতে বলে দিয়েছেন 'পহলে ডিটেক্ট উসকে বাদ ডিলিট উস্কাবাদ ডিপোর্ট'। বাংলাতে হচ্ছে প্রথমে চিহ্নিতকরণ তারপর বাতিল কর, তারপর বাংলাদেশ নিয়ে ফেল'।

কল্যাণ ব্যানার্জীর অমিত শাহজিকে কটাক্ষ নিয়ে- শুভেন্দু বললেন 'মাতালের কথায় উত্তর দিই না। ৮ থেকে ৮০ সবাই জানেন কল্যাণ মাতাল,মদনা মাতাল, গোটা বাংলা জানে'।

কোচবিহারে পুলিস সুপার বোম ফাটানো নিয়ে- বলেন, 'এই প্রসঙ্গে বললেন আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছি। হাফ প্যান্ট পরে, ইনার পরে, শর্টস পরে, স্যান্ডো গেঞ্জি পরে, মদ খেয়ে যেভাবে মহিলাদেরকে  পেটাচ্ছে! দুটি মান্না কি নাম ওনার। এরপরেও ওরা থাকবে কারণ ওরা মমতার সম্পদ। অপেক্ষা করুন ছয় মাসের পর ওদেরকে সব পাঠাব'। 

তৃণমূলের নতুন স্লোগান অসুর বধ-, এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী সুকান্ত মজুমদারকে কটাক্ষ করা নিয়ে বললেন --'কে অসুর কে মহিলাসুর সবাই জানে'।

শোভনের কাম ব্যাক পোস্টার নিয়ে বললেন --'ওসব লম্পট চরিত্রহীনদের কথায় আমি কোন উত্তর দিই না। আমি ওদের মালিককে হারিয়েছি আবার হারাব ভবানীপুরে'।

হাওড়াতে চিকিৎসক হেনস্থা নিয়ে- বললেন 'সে হোমগার্ড নয় ও তৃণমূলের পান্ডা। তার ফেসবুক পোস্ট দেখলে তো মারাত্মক হয়ে যাবে ,বলে নিজের মোবাইল খুলে ফেসবুক পোস্ট দেখালেন শুভেন্দু অধিকারী। শেখ বাবুলাল হচ্ছে তৃণমূলের পার্টির ক্যাডার ওখানকার চেয়ারম্যান অভয়ের চ্যালা। তৃণমূল মানেই ধর্ষক। চোর তো সবাই জানে'।

প্রসঙ্গত, আগামী বিধানসভা ভোটে কি ভবানীপুর থেকেই প্রার্থী হতে চলেছেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায় ? মঙ্গলবার বিজয়া সম্মিলনী থেকে কার্যত ঘোষণাই করে দিয়েছেন খোদ তৃণমূলের রাজ্য় সভাপতি সুব্রত বক্সী। 

২০২১-এর বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে হেরে যান তিনি। পরে উপনির্বাচনে ভবানীপুর থেকে জিতে আসেন। এবার সামনে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোট। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যখন নানা জল্পনা চলছে, তখন মঙ্গলবার এই মন্তব্য় করেন সুব্রত বক্সী। একধাপ এগিয়ে জয়ের মার্জিন নিয়ে কার্যত টার্গেট বেঁধে দেন ফিরহাদ হাকিম। সুব্রত বক্সী বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হতে চলেছেন। প্রচুর ভোটে তাঁকে জেতাতে হবে।" ফিরহাদ হাকিমও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১ লক্ষ ভোটে জয়ী করব'। যদিও, এনিয়ে পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে বিজেপি।  বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার খোঁচা, 'ওরা মমতার জয় নিয়ে সন্দিহান। প্রথমেই ভবানীপুর নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।'

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

West Bengal Assembly Election 2026suvendu adhikaryMamata BanerjeeBhawanipur assemblyDighaSovan ChttopadhyayKalyan BanyopadhyayBengal Politics
