Suvendu Adhikary PA Death: চন্দ্রনাথের ড্রাইভারও গুলিতে ঝাঁঝরা: তিনটি গুলি লাগার পর হাসপাতালের বিছানায় দিলেন বিস্ফোরক তথ্য

Chandranath Rath Driver Update: পুলিস সূত্রের খবর, ঘোরের মধ্যে তিনি যা বলেছেন তার সবটাই অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অসংলগ্ন। ফলে সেই বয়ান থেকে আততায়ীদের পরিচয় বা হামলার মুহূর্তের কোনও নিখুঁত বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয়নি। 

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 7, 2026, 03:29 PM IST
অয়ন শর্মা: মধ্যমগ্রামের সেই রক্তক্ষয়ী বুধবারের রেশ কাটছে না। ঘাতকদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া চন্দ্রনাথ রথের মৃত্যু হলেও, তাঁর গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেরা এখন হাসপাতালের বিছানায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, বুদ্ধদেববাবুর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তাঁকে বাইপাস সংলগ্ন হাসপাতালের আইসিইউ-তে (ICU) কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

কী অবস্থা এখন?

গত রাতেই তড়িঘড়ি বুদ্ধদেব বেরার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেছেন চিকিৎসকরা। তাঁর শরীর থেকে মোট তিনটি গুলি বের করা সম্ভব হয়েছে। তবে এই অস্ত্রোপচার সফল হলেও চিকিৎসকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ গভীর হচ্ছে। মেডিকেল টিমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তিনটি গুলি শরীরের অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ অংশে বিঁধেছিল:

ফুসফুস ও যকৃৎ: একটা গুলি ফুসফুস এবং যকৃৎ বা লিভারের ক্ষতি করেছে। শরীরের এই অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সংক্রমণের প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ঘাড় ও হাতের সংযোগস্থল: ডান হাত এবং ঘাড়ের সংযোগস্থলে একটি গুলি বিঁধেছিল, যা স্নায়ুতন্ত্রের বড়সড় ক্ষতি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রক্তক্ষরণ: গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে অপারেশন থিয়েটার পর্যন্ত পৌঁছাতে বুদ্ধদেববাবুর শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়েছে। এই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণই বর্তমানে তাঁর স্থিতিশীল হওয়ার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেডিকেল বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অস্ত্রোপচারের ধকল কাটিয়ে উঠলেও বুদ্ধদেব এখনও সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর জ্ঞান ফেরেনি বললেই চলে।

তদন্তে বিপাকে পুলিস

চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডের মূল সাক্ষী এবং ঘটনার কেন্দ্রস্থলে থাকা বুদ্ধদেব বেরার থেকে বয়ান নিতে অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে আছে পুলিস। গত রাতেই অস্ত্রোপচারের পর তাঁর বয়ান রেকর্ড করার একটি প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু শারীরিক অবস্থা অতি সংকটজনক হওয়ায় এবং তিনি ঘোর আচ্ছন্ন থাকায় কোনও স্পষ্ট বয়ান দিতে পারেননি।

পুলিস সূত্রের খবর, ঘোরের মধ্যে তিনি যা বলেছেন তার সবটাই অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অসংলগ্ন। ফলে সেই বয়ান থেকে আততায়ীদের পরিচয় বা হামলার মুহূর্তের কোনও নিখুঁত বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয়নি। 

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, বুদ্ধদেববাবু একটু সুস্থ হলে এবং কথা বলার মতো অবস্থায় এলে ফের তাঁর ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হবে। এই মুহূর্তে তাঁর বয়ানই পারে খুনের ঘটনার জট খুলতে।

মেডিকেল বোর্ডের নজরদারি

বুদ্ধদেব বেরার চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ এই মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা ফের তাঁকে পরীক্ষা করবেন। মূলত তাঁর হার্টবিট, রক্তচাপ এবং ফুসফুসের কার্যকারিতা স্বাভাবিক আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।

হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'আগামী ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা তাঁর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। তবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে আঘাত থাকায় এখনই বিপদমুক্ত বলা যাচ্ছে না।'

রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া

শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ মহলের এই গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের প্রাণ সংশয় নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়েছে। বুধবার রাতে চন্দ্রনাথ রথকে যেখানে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মারা হয়েছে, সেখানে চালক বুদ্ধদেবকেও লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল যাতে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী বেঁচে না থাকে। ঘাতকদের উদ্দেশ্য যে অত্যন্ত ভয়ানক ছিল, বুদ্ধদেবের শরীরের ক্ষতগুলোই তার প্রমাণ।

শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে একদিকে যখন মৃত চন্দ্রনাথের বাড়িতে শোকের মহল, অন্যদিকে হাসপাতালের আইসিইউ-র বাইরে বুদ্ধদেবের পরিবারের সদস্যদের চোখেমুখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। 

মধ্যমগ্রাম ও কলকাতার হাসপাতাল চত্বরে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিস বাহিনী। বুদ্ধদেব সুস্থ হয়ে উঠলেই কেবল এই 'সুপরিকল্পিত' খুনের অনেক অজানা রহস্য উন্মোচিত হবে বলে আশা করছে পুলিস প্রশাসন।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

Suvendu Adhikary PA DeathSuvendu AdhikariChandranath RathBuddhadeb BeraBuddhadeb Bera OperationAPOLLO HOSPITALChandranath Bera death newsMadhyamgram Murder
