Suvendu Adhikary PA Death: শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথের হত্যার পিছনে কার হাত? চমকে দেওয়া দাবি করলেন হেভিওয়েট বিজেপি নেতা

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 7, 2026, 02:15 PM IST
বরুণ সেনগুপ্ত: বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই রক্তাক্ত বাংলা। মধ্যমগ্রামে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক (PA) চন্দ্রনাথ রথের নৃশংস খুনের ঘটনায় এবার সরাসরি তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং রাজ্য পুলিসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, এই হত্যাকাণ্ডের নীল নকশা তৈরি হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলিহেলনে এবং এতে সরাসরি যুক্ত রয়েছে পুলিসের একাংশ।

বিজেপি নেতা অর্জুন সিং কী বললেন?

বুধবার রাতে যেভাবে চন্দ্রনাথ রথকে মাঝরাস্তায় গাড়ি আটকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হয়েছে, তাকে 'সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড' বলেছেন অর্জুন সিং। সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, 'যেভাবে অপরাধীরা চন্দ্রনাথের গতিবিধি রেইকি করেছে এবং গাড়ি আটকে ঠান্ডা মাথায় অপারেশন চালিয়েছে, তা পুলিসের সাহায্য ছাড়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়।'

অর্জুন সিংয়ের সরাসরি অভিযোগ, এই খুনের নেপথ্যে রাজ্য পুলিসের একজন সাব-ইন্সপেক্টর (SI) যুক্ত রয়েছেন। তাঁর দাবি, পুলিসের একাংশ দুষ্কৃতীদের রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছে এবং চন্দ্রনাথের লোকেশন সরবরাহ করেছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, হাই-অ্যালার্ট থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে দুষ্কৃতীরা জনবহুল এলাকায় অতর্কিতে হামলা চালিয়ে অনায়াসে সীমান্ত এলাকার দিকে পালিয়ে গেল?

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 

হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে অর্জুন সিং আরও বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরণের নৃশংস খুনের মাধ্যমে রাজ্যে ভয়ের বার্তা ছড়াতে চাইছেন। তাঁরা মনে করছেন খুনের রাজনীতি করে বিজেপি কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেবেন।"

তিনি কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, 'তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে খুনের রাজনীতি বেছে নিয়েছে। চন্দ্রনাথ রথকে কেন টার্গেট করা হলো? কারণ সে শুভেন্দু অধিকারীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিল। এই খুনের মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারীকে দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেনে রাখুন, এই রক্তপাতে বিজেপি ভয় পায় না। এর লাভ আপনারা পাবেন না, বরং মানুষের ঘৃণা আরও বাড়বে।'

সুপারি কিলার তত্ত্ব

অর্জুন সিংয়ের দাবি, চন্দ্রনাথ রথের খুনে যে অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এবং গাড়ির নম্বর ও ইঞ্জিন নম্বর যেভাবে বিকৃত করা হয়েছে, তা স্পষ্ট করে দেয় যে এটি পেশাদার সুপারি কিলারদের কাজ। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তকে অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করছে যাতে আসল দোষীরা আড়ালে থেকে যায়।

প্রসঙ্গত, বুধবার রাত ১০টা নাগাদ মধ্যমগ্রামের দোলতলার কাছে চন্দ্রনাথ রথকে গাড়ি আটকে ৬ রাউন্ড গুলি করা হয়। তাঁর বুকের বাঁদিকে দুটি গুলি হৃদপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে যাওয়ায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। চন্দ্রনাথের চালকও এই হামলায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রশাসনের ভূমিকা

সোমবার ৪ মে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর আসছে। আগামী ৯ মে নবনির্বাচিত সরকারের শপথ গ্রহণের কথা। তার আগেই শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়কের এই পরিণতি রাজ্য রাজনীতিতে বারুদ ঢেলে দিয়েছে।

পুলিস অবশ্য অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ নিয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি। জেলা পুলিসের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'তদন্ত সব দিক থেকেই চালানো হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগের কোনও ভিত্তি আছে কি না, তাও দেখা হবে।'

তবে অর্জুন সিংয়ের এই বিস্ফোরক দাবির পর তৃণমূল শিবিরের পক্ষ থেকে কড়া প্রতিক্রিয়া আসা এখন সময়ের অপেক্ষা। রাজনীতির কারবারিদের মতে, শপথ গ্রহণের আগে চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ড এবং অর্জুন সিংয়ের এই অভিযোগ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় রাজনীতির সমীকরণকে আরও জটিল করে তুলবে। উত্তপ্ত মধ্যমগ্রাম ও দোহারিয়া এলাকায় আপাতত আধাসামরিক বাহিনী ও পুলিসের কড়া টহল চলছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

