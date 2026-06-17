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Swapan Dasgupta on Bengal Budget: সামনেই বাজেট; কর্মসংস্থান ও ভাতা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কী বললেন বাংলার অর্থমন্ত্রী?

Swapan Dasgupta on Bengal BJP’s First Budget: রাজ্য বাজেট পেশ করার আগে নীতি আয়োগ প্রসঙ্গে স্বপনবাবু জানান, অশোক লাহিড়ী পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি নিয়ে পরিচিত। তাই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা ও পরামর্শ নেওয়া আমার কর্তব্য।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 17, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:35 PM IST
Swapan Dasgupta on Bengal Budget: সামনেই বাজেট; কর্মসংস্থান ও ভাতা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কী বললেন বাংলার অর্থমন্ত্রী?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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