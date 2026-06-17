/Swapan Dasgupta on Bengal Budget: সামনেই বাজেট; কর্মসংস্থান ও ভাতা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কী বললেন বাংলার অর্থমন্ত্রী?

রাজীব চক্রবর্তী: আগামী ২২ জুন রাজ্য বাজেট (BJP govt’s first budget)। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তকে (Swapan Dasgupta) এ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি জানান, অনেকরকম আলোচনা দরকার হয়। নীতি আয়োগের (NITI Aayog) সঙ্গেও পরামর্শ করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতামূলক অবস্থান নিয়ে কাজ করতে চাই। আর কী বললেন তিনি?
২২ জুন রাজ্য বাজেট
স্বপন দাশগুপ্ত জানান, ২২ জুন রাজ্য বাজেট। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকরকম আলোচনা দরকার হয়। নীতি আয়োগের সঙ্গেও পরামর্শ করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতামূলক অবস্থান নিয়ে কাজ করতে চাই। কেন্দ্র কী ভাবছে, রাজ্য কী ভাবছে-- সেটা অনেক প্রকল্পে কার্যকর হয়নি। সেগুলো কী করে বাস্তবায়ন করা যায়, সেগুলি নিয়েই আলোচনা করতেই এসেছিলাম।
নীতি আয়োগ, অশোক লাহিড়ী
নীতি আয়োগ প্রসঙ্গে স্বপনবাবু জানান, অশোক লাহিড়ি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি নিয়ে পরিচিত। তাই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা ও পরামর্শ নেওয়া আমার কর্তব্য।
ঋণ এবং আশ্বাস
রাজ্যের ঋণ এবং কেন্দ্রের আশ্বাস পেলেন? রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কারো অজানা নয়। রাজ্যের তো বটেই, দেশেরও সকলেই জানেন, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা। এর মোকাবিলা করাটাই আমাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সেদিকে নজর থাকবে।
পরিকাঠামো
তিনি আরও যোগ করেন, পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে, এটা সবাই জানেন। সবার পরামর্শ নিচ্ছি। নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ নিয়েছি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। অর্থ মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেছি।
শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং ভাতা
গত ৫০ বছরে যে ধরনের শাসন দেখেছেন, তার তুলনায় আমরা প্রো-বিজনেস সরকার। শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থান আমাদের সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হবে। ভাতা-র রাজনীতি? প্রতিশ্রুতি রেখেছি। সামনের দিনে পশ্চিমবঙ্গকে আধুনিক ও প্রগতিশীল অর্থনীতির রাজ্যে রূপান্তর করতে হবে।
দায়িত্ব পেয়েই
প্রসঙ্গত, মন্ত্রী হয়ে, নতুন দায়িত্ব পেয়েই স্বপন দাশগুপ্ত বলেছিলেন, ... একটা বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকে। খুব চ্যালেঞ্জিং একটা পোর্টফোলিও! খুব কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ একটি দফতর। তখনই তাঁকে আসন্ন বাজেট নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কী বলেছিলেন স্বপনবাবু?
কী পরিকল্পনা?
নতুন অর্থমন্ত্রীকে সেদিন প্রশ্ন করা হয়েছিল-- সামনেই বাজেট এবং পাহাড়প্রমাণ প্রত্যাশা মানুষের। এই যে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ ২,০০০ থেকে ৩,০০০ টাকা করা হল, প্রায় মাসে ১০০০০ কোটি টাকার খরচ। এবং তার সঙ্গে খরচের পরিমাণটা বাড়ছে; সেই জায়গায় এই বাজেটকে সামনে রেখে কীভাবে পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন?
এই প্রশ্নে স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছিলন-- একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনের সময় যে, আমরা অন্নপূর্ণা ৩,০০০ করব, বার্ধক্য ভাতা বাড়াব-- অনেকগুলিই প্রতিশ্রুতি ছিল। সেগুলি আস্তে আস্তে আমরা ইমপ্লিমেন্টও (বাস্তবায়ন) করছি। প্রথমেই অন্নপূর্ণা ভাতা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে এবং ওটা মোটামুটি ‘ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস’ (সেই সময়ে)। আশা করছি আরও দু-মাসের মধ্যে সবটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তবে, এখানে একটা মস্ত তফাত আছে, এর আগের স্কিমটা (লক্ষ্মীর ভাণ্ডার) ইউনিভার্সাল স্কিম (সর্বজনীন প্রকল্প) ছিল। তার মানে, যে কেউ-- আপনি গিয়ে অ্যাপ্লাই (আবেদন) করে নিয়ে নিতে পারেন। পকেট মানি (হাতের খরচ) হিসেবেও অনেকে এটা ইউজ (ব্যবহার) করছিলেন। তো, কিছু টাকা ওখান থেকেও বেঁচে যাবে।
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