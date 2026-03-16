West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের দিন ঘোষণা হতেই বড় খবর: দলকে শক্তিশালী করতে তৃণমূলে যোগ দিলেন স্বপন সাহা
North Bengal Political News: রবিবার রাতে রাজ্য নেতৃত্বের কাছ থেকে স্বপন সাহার প্রত্যাবর্তনের খবর মালবাজারে পৌঁছাতেই তাঁর অনুগামীদের মধ্যে উল্লাস লক্ষ্য করা যায়।
অরূপ বসাক: ভোটের মুখে তৃণমূলে স্বপন সাহার প্রত্যাবর্তন, ডুয়ার্সের রাজনীতিতে নতুন জল্পনা।
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে উত্তরবঙ্গের রাজনীতি। বিশেষ করে ডুয়ার্স এবং মালবাজার এলাকায় ঘাসফুল শিবিরের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ এক নাটকীয় মোড় নিল। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়া মালবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে ফের সসম্মানে দলে ফিরিয়ে নিল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার থেকেই তাঁকে দলের মূল স্রোতে ফেরার এবং সমস্ত কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে।
উৎসবের আমেজ ও আতসবাজি
রবিবার রাতে রাজ্য নেতৃত্বের কাছ থেকে স্বপন সাহার প্রত্যাবর্তনের খবর মালবাজারে পৌঁছাতেই তাঁর অনুগামীদের মধ্যে উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। গভীর রাতেই এলাকায় আতসবাজি পুড়িয়ে এবং মিষ্টি মুখ করে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন কর্মীরা। দীর্ঘদিন পর নেতার দলে ফেরাকে তাঁরা ‘সত্যের জয়’ হিসেবেই দেখছেন।
বিতর্কিত অতীত ও দুর্নীতির ছায়া
স্বপন সাহার রাজনৈতিক জীবন গত কয়েক বছরে ছিল বিতর্কিত । মালবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল।
বিশেষ করে:
‘হাউসিং ফর অল’ প্রকল্পে আর্থিক অনিয়ম
শহরজুড়ে হাইমাস্ট লাইট এবং সোলার লাইট বসানো নিয়ে কোটি কোটি টাকার তছরুপ।
এই দুর্নীতির বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালে চরম অস্বস্তিতে পড়েছিল শাসকদল। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ বার্তা দিতে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয় এবং পরবর্তীতে তিনি চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। শোনা যায়, এরপর একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলেও তিনি সফল হননি। তবে হাল ছাড়েননি এই দাপুটে নেতা।
কেন এই প্রত্যাবর্তন?
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিধানসভা ভোটের মুখে ডুয়ার্স ও মালবাজার এলাকায় আদিবাসী এবং চা-বলয়ের ভোটব্যাঙ্ক সংহত করতে স্বপন সাহার মতো সাংগঠনিক নেতার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেনি তৃণমূল নেতৃত্ব। বিজেপি-র মোকাবিলা করতে গেলে সংগঠনকে চাঙ্গা করা প্রয়োজন, আর স্বপন সাহার এলাকায় যে জনভিত্তি রয়েছে, তা ভোটের লড়াইয়ে বাড়তি অক্সিজেন দিতে পারে বলেই মনে করছে নবান্ন ও ক্যামাক স্ট্রিট।
দলে ফিরে স্বপন সাহা বলেন, 'দল আমাকে কিছুদিন কাজের থেকে বিরত থাকতে বলেছিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মী হিসেবে আমি সেই নির্দেশ মেনে চলেছি। আমাকে পুনরায় সুযোগ দেওয়ার জন্য নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য দলকে নির্বাচনে জয়ী করা।'
গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অশনি সংকেত?
স্বপন সাহার প্রত্যাবর্তন ডুয়ার্সের রাজনীতিতে যেমন নতুন গতি এনেছে, তেমনই তৈরি হয়েছে আশঙ্কার মেঘ। মালবাজার তৃণমূলের একটি বড় অংশ তাঁর এই প্রত্যাবর্তনে খুশি নয়। দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ একজন নেতাকে নির্বাচনের ঠিক আগে ফিরিয়ে আনা সাধারণ মানুষের কাছে কী বার্তা দেবে, তা নিয়ে দলের অন্দরেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, এই সিদ্ধান্তের ফলে স্থানীয় তৃণমূলের মধ্যে পুরনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন করে মাথাচাড়া দিতে পারে, যা ভোটের ময়দানে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
সব মিলিয়ে, ডুয়ার্সের চা-বাগানের ঠান্ডা হাওয়ায় এখন স্বপন সাহার প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে তপ্ত আলোচনা চলছে। এখন দেখার বিষয়, এই ‘মাস্টারস্ট্রোক’ তৃণমূলকে নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে কতটা সাহায্য করে।
