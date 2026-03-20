Swapna Barman as TMC Candidate: ভেন্টিলেশনে বাবা, ঠাকুর ঘরে পড়ে রয়েছেন মা: চরম উদ্বেগের মাঝেই ভোট প্রচারে স্বপ্না বর্মন

Swapna Barman as TMC Candidate: ভেন্টিলেশনে বাবা, ঠাকুর ঘরে পড়ে রয়েছেন মা: চরম উদ্বেগের মাঝেই ভোট প্রচারে স্বপ্না বর্মন
West Bengal Assembly Election 2026: সোনার মেয়ে স্বপ্নার মাথায় এখন চিন্তার পাহাড়। একদিকে ভোটের ময়দান, অন্যদিকে হাসপাতালের ভেন্টিলেশনে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাবা। বৃহস্পতিবার ভ্রামরী দেবী মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন জলপাইগুড়ির স্বপ্না বর্মন।
প্রদ্যুত দাস: মাঠের লড়াইয়ে তিনি সোনা জিতেছেন বারবার। এবার নেমেছেন রাজনীতির ময়দানে, রাজগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে। কিন্তু সেই প্রচারের মাঝেই অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের জীবনে নেমে এল অন্ধকারের ছায়া। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্বপ্না বর্মনের (Swapna Burman) বাবা পঞ্চানন বর্মন (৬৪)। তিনি বর্তমানে ভেন্টিলেশনে রয়েছেন।
বৃহস্পতিবার সকালে জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরের ঢিং পাড়ার বাড়িতে বসে সংবাদমাধ্যমকে নিজের উদ্বেগের কথা জানান স্বপ্না। তিনি বলেন, "বাবার জন্য প্রচণ্ড টেনশনে আছি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন বাবার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।" বাড়িতে এখন কান্নার রোল। স্বপ্নার মা বাসনা দেবী সকাল থেকে ঠাকুর ঘরেই পড়ে রয়েছেন। তাঁর একটাই কথা, "এখন ঠাকুরই ভরসা।" স্বপ্নার দাদা অসিত বর্মনও বাবার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট আশঙ্কিত।
পঞ্চাননবাবুর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সমাজমাধ্যমে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে নানারকম বিভ্রান্তিকর তথ্য ও গুজব ছড়াতে শুরু করে। তবে দুপুর নাগাদ স্বপ্নার বাড়িতে গিয়ে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, পঞ্চানন বর্মন এখনও চিকিৎসাধীন। তিনি লড়াই চালাচ্ছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, দয়া করে কেউ কোনো ভুল তথ্য বা মৃত্যু সংবাদ রটাবেন না। যেকোনো খবরের জন্য পরিবারের বয়ানের অপেক্ষা করুন।
পেশায় রিকশাচালক পঞ্চাননবাবু দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেই মেয়েকে বিশ্বসেরা অ্যাথলিট হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন তিনি। আজ যখন সেই মেয়ে জনসেবার লক্ষ্যে রাজনীতির ময়দানে পা রেখেছেন, তখন বাবার এই অসুস্থতা স্বপ্নার কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় ‘হার্ডলস’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজগঞ্জবাসীও এখন তাঁদের প্রিয় প্রার্থীর বাবার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন।
বৃহস্পতিবার ভ্রামরী দেবী মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন জলপাইগুড়ির স্বপ্না বর্মন। রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল দলের বিভিন্ন নেতা কর্মীরা।জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢিং পাড়া এলাকার বাসিন্দা স্বপ্না বর্মন এবার জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন।
স্বপ্নার ছোট দাদা অসিত বর্মন ও আত্মীয় পরিজনেরা সকলেই স্বপ্নার পাশে রয়েছেন। এই নিয়ে সমাজ মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তবে বৃহস্পতিবার জানা যায়, তাঁর বাবা পঞ্চানন বর্মন এখনও শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
