Swapna Barman Father Passes Away: ভোটের আগেই বড় বিপর্যয়, প্রার্থী হয়েই পিতৃহারা হলেন স্বপ্না বর্মন

Swapna Barman Father Panchanan Barman Death: প্রয়াত হলেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের বাবা পঞ্চানন বর্মন। দীর্ঘ রোগভোগের পর আজ সকালে শিলিগুড়ির হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। অভাবের সংসারে স্বপ্নার বিশ্বজয়ের মূল অনুপ্রেরণা ছিলেন তিনিই।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 21, 2026, 01:49 PM IST
স্বপ্না বর্মনের বাবার মৃত্যু

প্রদ্যুত দাস: দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হলেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী হেপ্টাথলিট স্বপ্না বর্মনের বাবা পঞ্চানন বর্মন (৭০)। শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বপ্নার বড় দাদা অসিত বর্মন এই দুঃসংবাদ নিশ্চিত করেছেন। পঞ্চাননবাবুর মৃত্যুতে জলপাইগুড়ি জেলা তথা ক্রীড়া মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সম্প্রতি রাজগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন স্বপ্না। প্রচারের মাঝেই এল দুঃসংবাদ। 

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন আগেই ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন পঞ্চাননবাবু। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে প্রথমে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে স্থানান্তর করা হয়েছিল শিলিগুড়ির সেবকে রোডের ওই বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই গত কয়েকদিন ধরে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। স্বপ্নার দাদা অসিতবাবু জানান, শনিবার ভোরে হাসপাতালের তরফে জানানো হয় যে তাঁর বাবা চিরনিদ্রায় বিলীন হয়েছেন।

স্বপ্না বর্মনের বিশ্বজয়ের গল্পের পেছনে তাঁর বাবার অবদান অনস্বীকার্য। পেশায় রিকশা চালক পঞ্চাননবাবু একসময় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। অভাবের সংসারে চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বপ্নার লড়াই থেমে থাকেনি। অসুস্থ বাবার সেই স্মৃতি সম্বল করেই ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় সোনা জিতে বিশ্বমঞ্চে ভারতের তেরঙা উড়িয়েছিলেন স্বপ্না। আজ সেই লড়াইয়ের মূল কাণ্ডারি ও অনুপ্রেরণার উৎস চিরতরে বিদায় নিলেন।

স্বপ্নার বাবার দেহ নিয়ে সৎকারের উদ্দেশে বাড়ি থেকে রওনা হল পরিবার। জলপাইগুড়ির মাসকলাইবাড়ি শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। বাড়িতে এসে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। বাবাকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এশিয়াডে সোনা জয়ী স্বপ্না বর্মন। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের এবারের প্রার্থী তিনি।

বৃহস্পতিবার ভ্রামরী‌ দেবী মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মন। রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল দলের বিভিন্ন নেতা কর্মীরা।জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢিং পাড়া এলাকার বাসিন্দা স্বপ্না বর্মন এবার জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন। ভোটের প্রচারের মাঝে ব্যক্তিগত শোকে আহত স্বপ্না। 

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

