Swapna Barman: আইনি জটিলতায় অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের প্রার্থী হওয়ার ভবিষ্যত? রবিবার সন্ধেয় এল বড় খবর

Swapna Barman: আইনি জটিলতায় অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের প্রার্থী হওয়ার ভবিষ্যত? রবিবার সন্ধেয় এল বড় খবর
Swapna Barman: স্বপ্না বর্মনের মনোনয়ন ঘিরে জটিলতার মধ্য়েই বিরাট জল্পনা তৈরি করে দেন রাজগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায়
প্রদ্যুত্ দাস: এশিয়াডে সোনা জয়ী অ্য়াথলিট স্বপ্না বর্মনের ভোটে লড়া নিয়ে তৈরি হয়েছিল এক অচলাবস্থা। জানা গিয়েছিল ভোটে লড়াই করতে গেলে তাঁর প্রয়োজন রেলের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট বা এনওসি। সেই এনওসি না আসায় স্বপ্নার মনোনয়ন জমা দেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। অথচ তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভা আসন থেকে প্রর্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। সোমবারই ছিল তাঁর মনোনয়ন দখিল করার শেষ দিন। এরকম এক পরিস্থিতিতে রবিবার সন্ধেয় এল বড় খবর।
তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের প্রার্থী পদ নিয়ে যে আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছিল, রবিবার সন্ধেয় তার অবসান হয়েছে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। রবিবার রাতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের একটি চিঠি সংবাদমাধ্যমে দেওয়া হয়। সেই চিঠির বয়ান অনুযায়ী Election Commission of India-এর জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, Representation of the People Act, 1951 অনুযায়ী স্বপ্না বর্মনকে দুর্নীতি বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের কারণে বরখাস্ত করা হয়নি। যদিও নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের কর্মী হিসেবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে ২০২৬ সালের মার্চে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তবুও আইনগতভাবে নির্বাচনে লড়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। তৃণমূল নেতা মুকুল চন্দ্র বৈরাগীর দাবি, নির্বাচন কমিশনের এই ছাড়পত্র পাওয়ার পর আগামিকাল বিশাল মিছিল করে নমিনেশন জমা দেবেন স্বপ্না বর্মন।
এদিকে, স্বপ্না বর্মনের মনোনয়ন ঘিরে জটিলতার মধ্য়েই বিরাট জল্পনা তৈরি করে দেন রাজগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায়। এবার টিকিট না পেয়ে তাঁর প্রবল গোঁসা হয়েছিল বলে খবর। রবিবার স্বপ্নার সমর্থনে একটি জনসংযোগ ও ভোট প্রচার কর্মসূচি বাতিল করেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি তপন দে। ফলে প্রশ্ন উঠে যায় আদৌ কি প্রার্থী হতে পারবেন স্বপ্না? এর মধ্যে খগেশ্বর রায় দাবি করেন, স্বপ্না বর্মন যদি মনোনয়ন জমা দিতে না পারেন তাহলে তাঁকে মনোনয়ন দিতে বলে বলেছে দল। এনিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সেই জল্পনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। তৃণমূলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, স্বপ্না ছাড়়পত্র পেয়ে গিয়েছেন। সোমবার তিনিই মনোনয়ন জমা দেবেন।
উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের এশিয়াড (Asian Games 2018)। জাকার্তায় ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে ইতিহাস লিখেছিলেন জলপাইগুড়ির ঘোষ পাড়ার রাজবংশী পরিবারের মেয়ে স্বপ্না বর্মণ (Swapna Burman)। হেপ্টাথলনের মতো কঠিনতম ইভেন্টে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বপ্না। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে এশিয়াড থেকে সাত ইভেন্টের মিলিত ইভেন্ট থেকে সোনা জিতেছিলেন স্বপ্না। তাঁর সোনার দৌড়ের রাস্তা ছিল রীতিমতো কাঁটা বিছানো। গোড়ালি,হাঁটু, কোমর ও দাঁতের অসহনীয় যন্ত্রণা সত্ত্বেও স্বপ্না সোনা জিতেছিলেন। দু’পায়ে ছ’টা করে বারোটা আঙুল স্বপ্নার। যা দৌড় এবং জাম্পে বিরাট সমস্যা তৈরি করে। তবুও অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা একরোখা মেয়ে সব বাধা পেরিয়েই মাইলস্টোন তৈরি করেছিল। আর এবার অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক থেকে ভোটের ময়দানে স্বপ্না।
