English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Swapna Barman: স্বপ্না বাদ! টিকিট না পেয়ে গোসা হয়েছিল, সেই খগেশ্বর রায়ই এবার রাজগঞ্জে তৃণমূলের প্রার্থী?

Swapna Barman: সোমবারই স্বপ্নার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। এখন তিনি যদি ছাড়পত্র না পান তাহলে তাঁর জায়গায় প্রার্থী করা হতে পারে বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে। এমনটাই জল্পনা  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 5, 2026, 05:11 PM IST
-স্বপ্না বর্মন ও খগেশ্বর রায়

প্রদ্যুত্ দাস: জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ আসন থেকে এবার তৃণমূলের প্রার্থী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন। এমনটাই ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু এশিয়াডে সোনা জয়ী স্বপ্না বর্মনের ভোট লড়াই করা এখন সরু সুতোর উপরে ঝুলেছে। কারণ তিনি যে চাকরি করেন সেখান থেকে তাঁকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে না। ফলে তিনি মনোনয়ন পত্র জমা দিতেই পারছেন না। জেলা তৃণমূলে গুঞ্জন, স্বপ্নার জায়গায় প্রার্থী করা হতে পারে বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে। এবার টিকিট না পেয়ে  তাঁর প্রবল গোঁসা হয়েছিল বলে খবর।

Add Zee News as a Preferred Source

স্বপ্না বর্মনের রেল থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট না পাওয়ার বিষয়টি ঝুলে থাকায় তাঁর একের পর এক প্রচার কর্মসূচি বাতিল করা হচ্ছে। রবিবার স্বপ্নার সমর্থনে একটি জনসংযোগ ও ভোট প্রচার কর্মসূচি বাতিল করেছেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি তপন দে। ফলে প্রশ্ন উঠেই যাচ্ছে, আদৌ কি প্রার্থী  হতে পারবেন স্বপ্না?

সোমবারই স্বপ্নার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। এখন তিনি যদি ছাড়পত্র না পান তাহলে তাঁর জায়গায় প্রার্থী করা হতে পারে বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে। এমনটাই দলীয় সূত্রে খবর। এমনটাও শোনা যাচ্ছে খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করে তাঁকে নমিনেশনের কাগজপত্র তৈরি রাখতে বলেছেন।

জি ২৪ ঘণ্টাকে ফোনে খগেশ্বর রায় বলেন, সোমবার দুপুরে রেলের এনওসি পাওয়ার কথা স্বপ্নার। সেইদিনই নমিনেশন জমা দেওয়ার শেষ দিন। স্বপ্না মনোনয়ন জমা দিতে না পারলে তাঁকেই স্বাপ্নার পরিবর্তে মনোনয় জমা দিতে বলা হয়েছে দলের তরফে।

স্বপ্নার মনোনয়নে আইনি জটিলতাকে তৃণমূলের তরফে ষড়যন্ত্র বলা হলেও বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার বলেন, এটা একেবারেই টেকনিক্যাল বিষয়। কেউ হুট করে চাকরি ছাড়তে পারে না। আমাজদের সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়কেও অনেক কটখড় পোহাতে হয়েছে। এখনও পেনশন পাচ্ছেন না তিনি। 

যে স্বপ্না বর্মানকে নিয়ে এত কথা তিনি অবশ্য এনিয়ে কিছু কিছু বলতে চাননি। তাঁকে ফোন করা হলে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

২০১৮ সালের এশিয়াড (Asian Games 2018)। জাকার্তায় ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে ইতিহাস লিখেছিলেন জলপাইগুড়ির ঘোষ পাড়ার রাজবংশী পরিবারের মেয়ে স্বপ্না বর্মণ (Swapna Burman)। হেপ্টাথলনের মতো কঠিনতম ইভেন্টে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বপ্না। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে এশিয়াড থেকে সাত ইভেন্টের মিলিত ইভেন্ট থেকে সোনা জিতেছিলেন স্বপ্না। তাঁর সোনার দৌড়ের রাস্তা ছিল রীতিমতো কাঁটা বিছানো। গোড়ালি,হাঁটু, কোমর ও দাঁতের অসহনীয় যন্ত্রণা সত্ত্বেও স্বপ্না সোনা জিতেছিলেন। দু’পায়ে ছ’টা করে বারোটা আঙুল স্বপ্নার। যা দৌড় এবং জাম্পে বিরাট সমস্যা তৈরি করে। তবুও অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা একরোখা মেয়ে সব বাধা পেরিয়েই মাইলস্টোন তৈরি করেছিল। আর এবার অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক থেকে ভোটের ময়দানে স্বপ্না। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
WB Assembly Election 2026Swapna BarmanKhageswar RoyRajganj
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: সোম-মঙ্গল-বুধে ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত; নিম্নচাপ অক্ষরেখার খেয়ালি খেলায় অকালবর্ষা বঙ্গে

.

পরবর্তী খবর

Rahul Arunoday Banerjee Death: রাহুল মৃত্যুতে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত লীনা ও শৈবাল:...