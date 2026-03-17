Swapna Burman TMC Candidate: স্বপ্না বর্মণ প্রার্থী কেন? তৃণমূলে তুলকালাম রাজগঞ্জে, ক্ষোভে ইস্তফা চেয়ারম্যানের

Swapna Burman: রাজগঞ্জ তৃণমূল শিবিরের একাংশের অভিযোগ, স্বপ্না বর্মণ ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেও রাজনীতির ময়দানে তিনি সম্পূর্ণ নতুন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 17, 2026, 06:13 PM IST
স্বপ্না বর্মন রাজগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী

প্রদ্যুত দাস: রাজগঞ্জে স্বপ্না বর্মন প্রার্থী ঘোষণা হতেই ক্ষোভ  কর্মীদের মধ্যে।

Add Zee News as a Preferred Source

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে অর্জুন পুরস্কারজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মণের নাম ঘোষণা হতেই স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রার্থী তালিকায় নাম নেই। তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে দলকে চিঠি দিলেন খগেশ্বর রায়। তাঁর দাবি, দলের অনেক অঞ্চল ও ব্লক সভাপতিও দলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে চিঠি পাঠাচ্ছেন দলকে।

বিক্ষোভের মূল কারণ

রাজগঞ্জ তৃণমূল শিবিরের একাংশের অভিযোগ, স্বপ্না বর্মণ ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেও রাজনীতির ময়দানে তিনি সম্পূর্ণ নতুন। দীর্ঘদিনের লড়াই করা স্থানীয় নেতাদের বাদ দিয়ে হঠাত করে ‘তারকা’ প্রার্থী ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কর্মীরা মেনে নিতে পারছেন না। মঙ্গলবার বিকেলে প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই রাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়।

কর্মীদের দাবি

বিক্ষুব্ধ কর্মীদের বক্তব্য, রাজগঞ্জে দলের দীর্ঘদিনের অনুগত এবং সংগঠনের কাজে অভিজ্ঞ এমন একাধিক নেতা ছিলেন। তাঁদের বদলে কেন একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে টিকিট দেওয়া হলো, তা নিয়ে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের কাছে কৈফিয়ত চেয়েছেন তাঁরা। কিছু জায়গায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি ‘বহিরাগত’ বা ‘অরাজনৈতিক’ প্রার্থী হঠানোর স্লোগানও ওঠে।

জেলা নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া

যদিও তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব এই বিক্ষোভকে সাময়িক বলে মনে করছে। তাঁদের মতে, স্বপ্না বর্মণ এই জেলারই মেয়ে এবং তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি দলের জয়ের পথকে সহজ করবে। শুরুতে ক্ষোভ থাকলেও প্রচার শুরু হলে কর্মীরা মমতার উন্নয়নের স্বার্থে একজোট হয়ে কাজ করবেন বলে তাঁরা আশাবাদী।

তবে রাজগঞ্জের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনে এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল নির্বাচনের আগে ঘাসফুল শিবিরের জন্য যে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করল, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খোশ মেজাজেই ছিলেন রাজগঞ্জের চারবার এর তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটের জয়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায়। বহু কর্ম সমর্থকদের উল্লাস ভিড় বিধায়কের বাড়িতে।  লিস্ট প্রকাশ হতেই হতাশ  নেতাকর্মীরা। ক্ষোভ অগরে দিচ্ছেন কর্মীরা।

রাজগঞ্জে তৃণমূল নেতাকর্মীদের ইস্তফা দেওয়ার হিরিক। রাজগঞ্জের প্রার্থী স্বপ্না বর্মন কে মানছি না মানব না। বিক্ষোভ তৃণমূল নেতা কর্মীদের। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যানের পদে আর থাকবেন না রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত অঞ্চল প্রেসিডেন্ট, ব্লক প্রেসিডেন্ট, থেকে শুরু করে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাকর্মীরা দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার ঘোষণা।

বিজেপিতেও বিক্ষোভ

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তরবঙ্গের রাজনীতি। সোমবার বিজেপির তরফে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার পরেই আলিপুরদুয়ারে শুরু হয়েছে নজিরবিহীন বিক্ষোভ। দলীয় প্রার্থী হিসেবে পরিতোষ দাসের নাম ঘোষিত হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের একাংশ। পরিস্থিতি এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যে, ক্রুদ্ধ কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালান এবং রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানান।

ঘটনার সূত্রপাত ও প্রার্থীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ

সোমবার বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যের ১৪৪টি আসনের জন্য প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করে। আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে বিদায়ী বিধায়কের বদলে বা নতুন কোনো চমকপ্রদ মুখের আশায় ছিলেন স্থানীয় কর্মীরা। কিন্তু দল যখন পরিতোষ দাসের নাম ঘোষণা করে, তখন থেকেই অসন্তোষের মেঘ ঘনীভূত হতে শুরু করে।

বিক্ষোভকারী কর্মীদের অভিযোগ, পরিতোষ দাস দলের একনিষ্ঠ কর্মীদের গুরুত্ব না দিয়ে ‘সেটিং’-এর রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাঁর প্রার্থীপদ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এই প্রার্থী বদল করতে হবে, নচেৎ নির্বাচনী লড়াইয়ে তাঁরা শামিল হবেন না।

রণক্ষেত্র পার্টি অফিস

মঙ্গলবার সকাল থেকেই আলিপুরদুয়ারে বিজেপির জেলা কার্যালয়ের সামনে জমায়েত হতে থাকেন বিক্ষুব্ধ কর্মীরা। শুরুতে স্লোগান ও বিক্ষোভ চললেও সময় বাড়ার সাথে সাথে তা হিংসাত্মক রূপ নেয়। একদল উত্তেজিত কর্মী পার্টি অফিসের ভেতরে ঢুকে পড়ে আসবাবপত্র, পোস্টার ও দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলে ব্যাপক ভাঙচুর চালান। বাইরে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়েন জেলার অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক তাৎপর্য ও অন্দরের কোন্দল

আলিপুরদুয়ার বরাবরই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। গত লোকসভা নির্বাচনেও এই জেলা থেকে বিজেপি বিশাল লিড পেয়েছিল। কিন্তু প্রার্থী ঘোষণাকে কেন্দ্র করে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূল স্তরের কর্মীদের আবেগ ও চাহিদাকে অগ্রাহ্য করে প্রার্থী বেছে নেওয়াই এই পরিস্থিতির মূল কারণ।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, পরিতোষ দাসের ভাবমূর্তি ও দলের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা নিয়ে দীর্ঘদিনের প্রশ্ন রয়েছে। প্রার্থী বদল না করলে ভোট বয়কট বা নির্দল প্রার্থী দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কেউ কেউ। অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব এই ঘটনাকে ‘আবেগপ্রসূত’ বলে লঘু করে দেখার চেষ্টা করলেও, ভাঙচুরের ঘটনা প্রমাণ করছে ফাটল বেশ গভীর।

শিলিগুড়িতে পাল্টা হুঙ্কার

আলিপুরদুয়ার যখন উত্তপ্ত, তখন প্রতিবেশী জেলা শিলিগুড়িতে বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষকে নিয়ে উন্মাদনা অন্য চিত্র তুলে ধরছে। প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম জানার পর শঙ্কর ঘোষ স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই লড়াই কেবল রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের নয়, বরং ‘ভয় বনাম ভালোবাসার’ লড়াই। গত নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা শিলিগুড়ি থেকে ৬০ হাজার ভোটের লিড পেয়েছিলেন। শঙ্কর ঘোষের লক্ষ্য সেই রেকর্ডকেও ছাপিয়ে যাওয়া।

বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যেভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পকেটে অসন্তোষ দানা বাঁধছে, তা গেরুয়া শিবিরের জন্য যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। আলিপুরদুয়ারের এই নজিরবিহীন দলীয় কোন্দলকে শাসক দল তৃণমূল কীভাবে কাজে লাগাবে, এখন সেটাই দেখার। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রচার শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, আলিপুরদুয়ারে বিজেপিকে এখন ঘর সামলাতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে।

বিকেল গড়াতেই তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের কথা। তারপরই পরিষ্কার হবে যে এই ‘বিক্ষুব্ধ’ বিজেপির মোকাবিলায় তৃণমূল কোনো ওজনদার স্থানীয় মুখকে সামনে আনে কি না। আপাতত রণক্ষেত্র আলিপুরদুয়ার শান্ত হওয়ার অপেক্ষায় সাধারণ নাগরিক।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

