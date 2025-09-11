SIR: SIR নিয়ে বড় আপডেট! স্বাস্থ্যসাথী ও রেশন কার্ড প্রামাণ্য নথি হিসেবে গ্রহণ হবে না! রাজ্যের প্রস্তাব নাকচ কমিশনের

SIR: SIR নিয়ে বড় আপডেট! স্বাস্থ্যসাথী ও রেশন কার্ড প্রামাণ্য নথি হিসেবে গ্রহণ হবে না! রাজ্যের প্রস্তাব নাকচ কমিশনের
SIR in Bengal: স্বাস্থ্যসাথী কোনও নথিই নয়- এই বক্তব্য জানিয়ে রাজ্যের আবেদন খারিজ নির্বাচন কমিশনে। স্পষ্ট জানাল রাজ্যকে কমিশন।
বাংলায় SIR (SIR) প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার (West Bengal Goverment)। SIR-এর বিকল্প নথি হিসেবে আধার (Adhar), রেশন (Ration Card) এবং স্বাস্থ্যসাথী (Swastha Sathi Card) কার্ড সংযুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিল রাজ্য সরকার।
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বক্তব্য:
সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর কাছে প্রস্তাব ছিল আধার কার্ডের সঙ্গে রেশন কার্ড এবং স্বাস্থ্য সাথী কার্ডকেও এস আই আর এর জন্য ডকুমেন্ট হিসেবে গ্রাহ্য করা হোক। মঙ্গলবার দিনই এই প্রস্তাব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, আধার কার্ডকে গ্রাহ্য করা হলেও স্বাস্থ্যসাথী এবং রেশন কার্ডের প্রস্তাব খারিজ করা হয়েছে কমিশনের তরফ থেকে।
স্বাস্থ্যসাথী কোনও নথিই নয়- এই বক্তব্য জানিয়ে রাজ্যের আবেদন খারিজ নির্বাচন কমিশনে। স্পষ্ট জানাল রাজ্যকে কমিশন।
রাজ্যের প্রস্তাব:
পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত ১১টি নথির সঙ্গে আধার কার্ড, রেশন কার্ড এবং স্বাস্থ্যসাথী কার্ড অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছে। এই বিষয়ে, রাজ্য সরকার মঙ্গলবার রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর (সিইও) কার্যালয়ে তাঁদের পরামর্শ পাঠিয়েছে। রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়াল দেশের অন্যান্য রাজ্যের সিইওদের সঙ্গে বুধবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়ই তিনি কমিশনের কাছে এই প্রস্তাব সহ একটি খসড়া প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। সভায়, তিনি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি এবং এই নতুন নথি প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবেন।
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য:
সূত্রের খবর যে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজ্যকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে নিবন্ধিত ১১টি নথির পাশাপাশি কোনও বিকল্প নথি যোগ করা যেতে পারে কিনা। এই ধারাবাহিকতায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অতিরিক্ত নথি হিসেবে আধার, রেশন এবং স্বাস্থ্য সঙ্গী কার্ড যোগ করার পরামর্শ দিয়েছে। সোমবার, সুপ্রিম কোর্ট বিহারে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ১১টি নথির সাথে আধার যোগ করার অনুমোদন দিয়েছে।
