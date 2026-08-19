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ধূমপানে কড়া সরকার, হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তামাক সেবনে কড়া নির্দেশিকা: কী কী বলা হয়েছে?

Smoking in hospitals:  আইন ভাঙলে জরিমানা করা হবে।  সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল, ব্লক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অন্যান্য সরকারি স্বাস্থ্য ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নয়া নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করতে বলা হয়েছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 19, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:23 PM IST
ধূমপানে কড়া সরকার, হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তামাক সেবনে কড়া নির্দেশিকা: কী কী বলা হয়েছে?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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