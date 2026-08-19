/ধূমপানে কড়া সরকার, হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তামাক সেবনে কড়া নির্দেশিকা: কী কী বলা হয়েছে?

অয়ন শর্মা: সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে তামাকমুক্ত ও থুতুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে কড়া নির্দেশ স্বাস্থ্য ভবনের। রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য দফতরের অধীনস্থ সরকারি প্রতিষ্ঠানে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও যত্রতত্র থুতু ফেলা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে কড়া নির্দেশ জারি করা হয়েছে।
২০১৭ সালের নির্দেশিকা পুনরায় কার্যকর করার পাশাপাশি এবার তা আরও কঠোরভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, ডিরেক্টর এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালের নির্দেশিকা যথাযথভাবে না মানাতেই ফের নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।
কী কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?
১. রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রকে Tobacco-Free এবং Spitting-Free Premises হিসেবে বজায় রাখতে হবে।
২. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একজন Tobacco-Free ও Spitting-Free Nodal Officer নিয়োগ করতে হবে। তাঁর নাম, পদবি ও যোগাযোগের নম্বর প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।
৩. হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চত্বরে ধূমপান, যে কোনও ধরনের তামাক সেবন এবং থুতু ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। নিয়মিত পরিদর্শন ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিমানা আদায় করতে হবে।
৪. হাসপাতালের প্রবেশদ্বার, OPD, করিডর, শৌচাগার, লিফট, ক্যান্টিন, সিঁড়ির প্রতিটি ল্যান্ডিং ও অন্যান্য স্পিটিং হটস্পটে “Tobacco-Free / No Smoking / No Spitting” সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।
৫. হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানের চত্বরে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রি, মজুত, প্রদর্শন বা প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।
৬. হাসপাতালের ক্যান্টিন, কিয়স্ক, দোকান, ভেন্ডর, ঠিকাদার ও অন্যান্য সংস্থাকেও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি বা প্রচার না করার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিতে হবে।
৭. District Tobacco Control Cell/NTCP-এর মাধ্যমে নিয়মিত এনফোর্সমেন্ট ড্রাইভ চালাতে হবে। কোথায় নিয়ম ভাঙা হয়েছে, কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কত টাকা জরিমানা আদায় হয়েছে—তার রেকর্ড রাখতে হবে।
৮. প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে কি না তা নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। জেলা স্তরে পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন সংশ্লিষ্ট CMOH।
৯. তামাক ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনে Tobacco Cessation Counselling এবং Tobacco Cessation Centre (TCC)-এ রেফার করার ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বারবার নিয়ম না মানবে, তাদের বিশেষ নজরদারির আওতায় এনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করতে হবে। আইন ভাঙলে জরিমানা করা হবে।
জরিমানা
নির্দেশিকায় The West Bengal Prohibition of Smoking and Spitting and Protection of Health of Non-Smokers and Minors Act, 2001-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ওই আইনের ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী জনসাধারণের ব্যবহারের স্থান, যার মধ্যে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানও রয়েছে, সেখানে ধূমপান নিষিদ্ধ। ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী ওই ধরনের স্থানে থুতু ফেলা নিষিদ্ধ। আইনের ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী ৫ ও ৬ নম্বর ধারা লংঘনের ক্ষেত্রে প্রথম অপরাধে সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকা জরিমানা এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে ২,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
এছাড়াও Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 (COTPA) অনুযায়ী হাসপাতাল, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস ও কর্মস্থলের মতো জনসাধারণের ব্যবহারের জায়গায় ধূমপান নিষিদ্ধ। সেক্ষেত্রে নিয়ম লংঘনের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। COTPA-র Section ৬(a) ধারা অনুযায়ী ১৮ বছরের কমবয়সী ব্যক্তির কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি এবং ১৮ বছরের কমবয়সী ব্যক্তির দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ। ৬(b) ধারা অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ। আইন ভাঙলে জরিমানা ও তামাকজাত দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়েছে ।
অবিলম্বে কার্যকর
স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ২০১৭ সালের নির্দেশিকা বহাল থাকবে এবং বর্তমান নির্দেশিকাকে সেই নির্দেশের সঙ্গেই আরও শক্তিশালী হিসেবে বাস্তবায়িত করতে হবে। এই নির্দেশ সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল, ব্লক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অন্যান্য সরকারি স্বাস্থ্য ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে কার্যকর করতে বলা হয়েছে।
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