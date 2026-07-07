/নতুন ঘূর্ণাবর্তের টানে দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমি অক্ষরেখার চোখরাঙানি! সব জেলায় তুমুল ঝড়-বৃষ্টি

অয়ন ঘোষাল: লক্ষ্যণীয় ভাবে আজ মঙ্গলবার থেকে পরশু বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টি কমবে দক্ষিণে। বাড়বে তাপমাত্রা। বাড়তে আপেক্ষিক আর্দ্রতার ঘর্মাক্ত কষ্ট। বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি কার্যত অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। নিম্নচাপ ঝাড়খণ্ড হয়ে ছত্তিসগঢ়ে সরে গেছে। মৌসুমি অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গ থেকে সরে মুর্শিদাবাদের ওপরে উত্তর দিকে সরে গিয়েছে। ফলে আপাতত দক্ষিণে বৃষ্টি নামমাত্র।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির কোপ
বৃষ্টি বাড়ছে উত্তরবঙ্গে। আজ মঙ্গল এবং কাল বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে কোনো কোনো জেলার কিছু অংশে ভারী এবং বাকি অংশে হালকা মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার অতি-বৃষ্টির লাল সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। নতুন করে জনজীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। পার্বত্য এলাকায় ভূমি ধস, তরাই এবং সমতলের এলাকায় নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং নীচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা।
উত্তরবঙ্গে আজ মঙ্গলবার ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বাকি জেলাতে ঝড় বৃষ্টির হলুদ/কমলা সর্তকতা থাকবে।
বুধবার ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ আরো একটু বাড়বে। বৃহস্পতিবার অতি ভারী বৃষ্টির লাল সর্তকতা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা সব জেলাতে। শুক্রবার ও শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এই পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। উত্তরের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির কমলা সর্তকতা সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঘর্মাক্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতির পর শুক্রবার থেকে ফের বৃষ্টি বাড়বে। উইকেন্ডে শুক্র, শনিবার ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে কলকাতায়। পাশাপাশি গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। নেপথ্যে বাংলাদেশে বৃহস্পতিবার নতুন করে তৈরি হতে চলা একটি ঘূর্ণাবর্ত। যার টানে মৌসুমি অক্ষরেখা ফের দক্ষিণ দিকে নামতে চলেছে।
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