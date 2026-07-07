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নতুন ঘূর্ণাবর্তের টানে দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমি অক্ষরেখার চোখরাঙানি! সব জেলায় তুমুল ঝড়-বৃষ্টি

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টি কমবে এবং ভ্যাপসা গরম খুব বাড়বে। এর বিপরীতে উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার অতি-ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে ধস এবং সমতলে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 07, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:12 AM IST
নতুন ঘূর্ণাবর্তের টানে দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমি অক্ষরেখার চোখরাঙানি! সব জেলায় তুমুল ঝড়-বৃষ্টি
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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