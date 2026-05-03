West Bengal Assembly Election 2026: এভাবে আড়াআড়ি জনমত ভাগ? দেখা মিলল মিষ্টির দোকানেও

West Bengal Assembly Election 2026: এভাবে আড়াআড়ি জনমত ভাগ? দেখা মিলল মিষ্টির দোকানেও
West Bengal Assembly Election 2026: এবারের বিশেষ আকর্ষণ কোনো সাবেকি মিষ্টি নয়, বরং রাজনৈতিক রঙের ছোঁয়া লাগা বিশেষ রসগোল্লা ও সন্দেশ
পার্থ চৌধুরী: বাংলা মানেই মিষ্টি। বাজারে ঘুরে বেড়নো জল্পনা আর প্রেডিকশনের ধাক্কা এসে পৌছেছে মিষ্টির দোকানেও। এমনিতেই বর্ধমানের মিষ্টির সুনাম আছে। বর্ধমানের বি সি রোডের দোকান নানা উপলক্ষে মিষ্টি বানায়। টানটান এই উত্তেজনার মধ্যে মিষ্টি সংবাদ এটাই, বাজারে দুরকম মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে। অর্ডার আছে ভালই। আছে সবুজ সন্দেশ, রসগোল্লা। পাশেই গেরুয়া সন্দেশ রসগোল্লা। দামও সমান। সবটাই ১০ টাকা পিস।
বিক্রি হচ্ছে ভালই। বিক্রেতা উৎপল দত্ত জানান, কাল থেকে দুরকম মিষ্টিই সাজানো আছে। এই থ্রিল আর টেনশনের দিনে লড়াই মিষ্টিতেই চলুক। মিষ্টিমুখেই।
বর্ধমান মানেই সীতাভোগ-মিহিদানার শহর, কিন্তু বর্তমানের রাজনৈতিক উত্তাপ সেই ট্র্যাডিশনাল স্বাদেও নতুন রং লাগিয়ে দিয়েছে। সামনেই নির্বাচনের ফলাফল বা কোনো বড় রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ, আর সেই 'ফিফটি-ফিফটি' লড়াইয়ের আঁচ এবার সরাসরি এসে পড়ল বর্ধমানের মিষ্টির থালায়। দেখা যাচ্ছে, চায়ের ঠেক থেকে ড্রয়িং রুম—সবখানেই এখন কেবলই প্রেডিকশন আর পাল্টাপাল্টি যুক্তির লড়াই। কিন্তু এই টানটান উত্তেজনার আবহে বর্ধমানের বিখ্যাত বি সি রোডের মিষ্টির দোকান চমক সৃষ্টি করল। ভোট-পলিটিক্সের ‘থ্রিল’ আর ‘টেনশন’ এবার চার দেওয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গেল রসগোল্লা আর সন্দেশের থালায়,গামলায়।।
এবারের বিশেষ আকর্ষণ কোনো সাবেকি মিষ্টি নয়, বরং রাজনৈতিক রঙের ছোঁয়া লাগা বিশেষ রসগোল্লা ও সন্দেশ। দোকানে সাজানো রয়েছে:
সবুজ রসগোল্লা ও সন্দেশ
গেরুয়া রসগোল্লা ও সন্দেশ।
মিষ্টির দোকানে গিয়ে দেখা গেল, দুই রঙের মিষ্টিই সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে। কার পাল্লা ভারী, তা বোঝা দায়।
মজার বিষয় হলো, রাজনীতির ময়দানে কাদা ছোড়াছুড়ি থাকলেও মিষ্টির বাজারে কিন্তু ভেদাভেদ নেই। জানা গেছে, "দুরকম মিষ্টিরই অর্ডার আসছে খুব ভালো। দুই রঙের মিষ্টির দামই রাখা হয়েছে ১০ টাকা পিস। মানুষজন বেশ মজা করেই কিনছেন।" —
মিষ্টিমুখেই হোক রফাসূত্র। বাংলার রাজনীতিতে আড়াআড়ি বিভাজন হয়তো অনেকদিন দেখা যায়নি, কিন্তু বর্ধমান দেখাল, কীভাবে সেই বিভাজনকেও ‘মিষ্টি’ রূপ দেওয়া যায়। জয় যারই হোক বা হার যারই হোক, শেষ পর্যন্ত এই লড়াই সীমাবদ্ধ থাকুক মিষ্টির স্বাদেই।
অন্য রকম ভাবার লোকও আছেন। এক ক্রেতা সন্দীপ সাঁই যেমন, দুরকম মিষ্টিই নিয়েছেন। তার কাছে এটা একটা সেলিব্রেশন ছাড়া আর কিছু নয়। দিনশেষে রাজনীতির লড়াই চলুক নিজের জায়গায়, কিন্তু বাঙালির আবেগের জয় হোক মিষ্টিমুখেই!
