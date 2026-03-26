Tajmul Hossain apology: মিষ্টি মুখে সন্ধি: মালদহে তৃণমূলের তাজমূল-স্বস্তি
Tajmul Hossain apology: ছাব্বিশে টিকিট না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে বিদায়ী বিধায়ক তাজমূল হোসেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মিষ্টি মুখে সন্ধি! মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের বিদায়ী বিধায়ক তাজমূল হোসেনের মান ভাঙালেন তৃণমুল প্রার্থী মতিউর রহমান। শুধু তাই নয়, দলের বিরুদ্ধে মুখ খোলার জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিলেন তাজমুল।
মালদহে তৃণমূলের 'হেভিওয়েট' নেতা হিসেবে পরিচিত তাজমূল। একুশে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে জিতে বিধায়ক হন তিনি। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। সেই তাজমূলকেই এবার আর টিকিট দিল দল। তাঁর বদলে হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রার্থী করা হয়েছে মতিউর রহমানকে।
ছাব্বিশে টিকিট না পেয়ে রীতমতো ক্ষোভে ফুঁসছিলেন বিদায়ী বিধায়ক। দলের বিরুদ্ধে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’র অভিযোগ তুলেছিলেন। এমনকী, তাজমুল বিজেপিতে চলে যেতে পারে, এমন জল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। এদিন বিদায়ী বিধায়কে বাড়িতে যান হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল প্রার্থী মতিউর। ঘণ্টা খানেকের সৌজন্য সাক্ষাতেই বরফ গলে। তাজমুলকে মিষ্টি খাইয়ে দেন মতিউর। তাজমুল জানান, 'আমি দলেই থাকছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়েই কাজ করব'। আবেগের বশে দল ও কর্মীদের সম্পর্কে কুকথা বলে যে ঠিক করেননি, তাও স্বীকার করে নেন তিনি।
এর আগে একই ছবি দেখা গিয়েছিল হুগলির চুঁচুড়ায়। টিকিট না পেয়ে রাজনীতিই ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদার। ২০১১ সালে থেকে টানা তিনবার চুঁচুড়ার বিধায়ক ছিলেন। সেই অসিতের বদলে এবার তৃণমূল দেবাংশু ভট্টাচার্য। এরপর বিদায়ী বিধায়কের বাড়িতে যান তৃণমূল প্রার্থী। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরেন অসিত। বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। দলের যারা কর্মী,জনপ্রতিনিধি, আশা করি দলের প্রার্থীকে জেতার জন্য কাজ করবেন। দেবাংশুকে আলাদা করে চেনানোর দরকার নেই ওকে সবাই চেনে।আমাদের লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে'।
