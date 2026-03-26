English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Tajmul Hossain apology: মিষ্টি মুখে সন্ধি: মালদহে তৃণমূলের তাজমূল-স্বস্তি

Tajmul Hossain apology: ছাব্বিশে টিকিট না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরে বিদায়ী বিধায়ক তাজমূল হোসেন।   

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 26, 2026, 10:52 PM IST
মিষ্টি মুখে সন্ধি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মিষ্টি মুখে সন্ধি! মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের বিদায়ী বিধায়ক তাজমূল হোসেনের মান ভাঙালেন তৃণমুল প্রার্থী মতিউর রহমান। শুধু তাই নয়, দলের বিরুদ্ধে মুখ খোলার জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিলেন তাজমুল।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  TMC candidate Kajal Sheikh: সাপ্লি-তালিকা থেকে উধাও খোদ তৃণমূল প্রার্থীর নামই: বাতিল হবে প্রার্থীপদ? শোরগোল

মালদহে তৃণমূলের 'হেভিওয়েট' নেতা হিসেবে পরিচিত তাজমূল। একুশে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে জিতে বিধায়ক হন তিনি। সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। সেই তাজমূলকেই এবার আর টিকিট দিল দল। তাঁর বদলে হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রার্থী করা হয়েছে মতিউর রহমানকে।

ছাব্বিশে টিকিট না পেয়ে রীতমতো ক্ষোভে ফুঁসছিলেন বিদায়ী বিধায়ক।  দলের বিরুদ্ধে  ‘বিশ্বাসঘাতকতা’র  অভিযোগ তুলেছিলেন। এমনকী, তাজমুল বিজেপিতে চলে যেতে পারে, এমন জল্পনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। এদিন বিদায়ী বিধায়কে বাড়িতে যান হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল প্রার্থী মতিউর। ঘণ্টা খানেকের সৌজন্য সাক্ষাতেই বরফ গলে। তাজমুলকে মিষ্টি খাইয়ে দেন মতিউর। তাজমুল জানান, 'আমি দলেই থাকছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়েই কাজ করব'। আবেগের বশে দল ও কর্মীদের সম্পর্কে কুকথা বলে যে ঠিক করেননি, তাও স্বীকার করে নেন তিনি।

এর আগে একই ছবি দেখা গিয়েছিল হুগলির চুঁচুড়ায়। টিকিট না পেয়ে রাজনীতিই ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদার। ২০১১ সালে থেকে টানা তিনবার চুঁচুড়ার বিধায়ক ছিলেন। সেই অসিতের বদলে এবার তৃণমূল দেবাংশু ভট্টাচার্য। এরপর বিদায়ী বিধায়কের বাড়িতে যান তৃণমূল প্রার্থী। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরেন অসিত। বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। দলের যারা কর্মী,জনপ্রতিনিধি, আশা করি দলের প্রার্থীকে জেতার জন্য কাজ করবেন।  দেবাংশুকে আলাদা করে চেনানোর দরকার নেই ওকে সবাই চেনে।আমাদের লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে'।  

আরও পড়ুন:  Dilip Ghosh: বিজেপি ক্ষমতায় এলে উত্তরপ্রদেশ-স্টাইলে এনকাউন্টার করবে: খড়গপুরে নির্বাচনী প্রচারে ভয়ংকর দিলীপ ঘোষ

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Tajmul Hossain apologyMatiur Rahman TMC candidate
পরবর্তী
খবর

TMC candidate Kajal Sheikh: সাপ্লি-তালিকা থেকে উধাও খোদ তৃণমূল প্রার্থীর নামই: বাতিল হবে প্রার্থীপদ? শোরগোল
.

পরবর্তী খবর

Amazon Scam: অবিশ্বাস্য অ্যামাজন: অর্ডার করলেন তিন লাখ টাকা দামের গ্রাফিক্স কার্ড, বক্স খুলে...