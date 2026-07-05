/কীভাবে কোটি কোটি বিপন্ন হিন্দুকে পাকিস্তানের হাত থেকে সেদিন একার হাতে রক্ষা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার তাঁর মূর্তি ভাঙার খবর মিলল, কিন্তু সোমবারই তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের লগ্ন! আগামীকাল সোমবার ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। কে এই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়? তাঁরা নানা পরিচয়। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন বিখ্যাত আশুতোষ মুখার্জির পুত্র। শ্যামাপ্রসাদ একাধারে ছিলেন রাজনীতিবিদ, ব্যারিস্টার আবার শিক্ষাবিদ। জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভায় ভারতের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী (বর্তমানে যা বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় নামে পরিচিত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে নেহরু-মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহযোগিতায় ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি দল 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ দল' প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন মৃত্যু হয় তাঁর। এহেন মানুষটি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কী ভাবে যুক্ত? কেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের রূপকার?
পাকিস্তানের হাত থেকে বাঁচাতে
১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ঐতিহাসিক বলে মনে করা হয়। অবিভক্ত বাংলার হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমাঞ্চলকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে এবং বাঙালি হিন্দুদের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করতে তিনি তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ইতিহাসবিদেরা।
পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম রূপকার
১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছিল। যার ফলে, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি নতুন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রেক্ষাপটেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্যতম রূপকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
১৯৪৭ সালের ২০ জুন
বাংলাভাগ, পশ্চিমবঙ্গের জন্ম ও ১৯৪৭ সালের ২০ জুন দিনটির ঐতিহাসিকতাকে সম্মান জানাতে এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শ্যামাপ্রসাদের অমূল্য অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে বর্তমানে রাজ্য সরকার ও তার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহলে নানা উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
শ্যামাপ্রসাদচর্চা
শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্যে সুউচ্চ মূর্তি স্থাপন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও এখন উঠছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন এবং অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত চর্চার অবকাশও এবার তৈরি হচ্ছে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।
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