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কীভাবে কোটি কোটি বিপন্ন হিন্দুকে পাকিস্তানের হাত থেকে সেদিন একার হাতে রক্ষা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ?

Syama Prasad Mookerjee's Birth Anniversary: ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ঐতিহাসিক বলে মনে করা হয়। তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম রূপকার বিবেচনা করা হয়। আগামীকাল ৬ জুলাই সোমবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। আজ কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি ভাঙা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু আগামীকাল অন্য দিন। আগামীকাল তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর দিন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 05, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:57 PM IST
কীভাবে কোটি কোটি বিপন্ন হিন্দুকে পাকিস্তানের হাত থেকে সেদিন একার হাতে রক্ষা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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