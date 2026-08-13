/আগামী শিক্ষাবর্ষে সিলেবাসে বড় বদল? ঢুকবেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি? স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ২০২৭ পাঠ্যক্রমে...

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: বদলে যাচ্ছে সিলেবাস? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠ্যক্রমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের উপর বিশেষ অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য গঠিত একটি বিশেষ কমিটির প্রথম বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “শিক্ষা দফতর আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠ্যক্রমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ অন্তর্ভুক্ত করবে। বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়-- উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান পড়ানো হবে।” মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে রাজ্য সরকার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপর একটি বইও প্রকাশ করবে।
মূর্তি, মিউজিয়াম, লাইব্রেরি
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী জন্য ১ বছর ধরে অনুষ্ঠানের সূচনা আগেই করেছি। একটি কমিটি তৈরি করেছি সেই কমিটির মিটিং আজ অনুষ্ঠিত হল। এই কমিটিতে অর্থমন্ত্রী আছেন। বিধায়ক ও আধিকারিকরা রয়েছেন। এছাড়াও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ছিলেন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলাম, ইতিমধ্যেই ১২৫ ফুট মূর্তির ভূমিপুজো ইকো পার্কে হয়েছে। এবার মূর্তি ও মিউজিয়াম-সহ যা যা থাকবে, সেটা আজ একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়ে হিডকো দেখিয়েছ। আমরা অনুমোদন দিয়েছি। জিরাটে জায়গা ক্রয় করা হয়েছে ওঁর ভিটেতে। সেখানে একটা লাইব্রেরি হচ্ছে, আর একটা সংগ্রহশালা নির্মাণ করব।
পাঠক্রমে শ্যামাপ্রসাদ
স্কুল শিক্ষা দফতর স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত সিলেবাসে দেশ এ তার কন্ট্রিবিউশন ও তার গঠন মূলক কাজ সেটা সিলেবাসে থাকবে, যাতে বর্তমান প্রজন্ম একটা দিশা দেখতে পায়। পরের শিক্ষাবর্ষ থেকেই থাকবে। একটা বই প্রকাশ করব। উনি যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের। তাদের সঙ্গে নিয়ে একটা বই আমরা বার করব। এর বাইরেও আমরা এই বর্ষে একটা পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা প্রকাশের জন্য একটা কমিটি করেছি। 'মাস এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট'কে নোডাল করা হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা, মন্ত্রী হিসাবে তাঁর ভূমিকা, কাশ্মীর নিয়ে তাঁর ভূমিকা। এবং এখানে অন্যতম তাঁর আত্মবলিদান-- সব কিছু তুলে ধরে নতুন প্রজন্মকে জানাতে চাই। পরের মিটিংয়ে বসে আবার আলোচনা হবে। একটা পোর্টাল চালু করব। মানুষের মতামত নেওয়ার জন্য।
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