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আগামী শিক্ষাবর্ষে সিলেবাসে বড় বদল? ঢুকবেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি? স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ২০২৭ পাঠ্যক্রমে...

Syama Prasad Mookerjee in Bengal curriculum: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্কুল শিক্ষা দফতর স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত সিলেবাসে দেশে তাঁর (শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের) কন্ট্রিবিউশন ও তাঁর গঠনমূলক কাজ-- সেটা সিলেবাসে থাকবে, যাতে বর্তমান প্রজন্ম একটা দিশা দেখতে পায়। পরের শিক্ষাবর্ষ থেকেই থাকবে।' তিনি জানান, শ্যামাপ্রসাদের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে রাজ্য সরকার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপর একটি বইও প্রকাশ করবে।

Reported ByKamalakshya Bhattacharya Edited BySoumitra Sen
Published: Aug 13, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:30 PM IST
আগামী শিক্ষাবর্ষে সিলেবাসে বড় বদল? ঢুকবেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি? স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ২০২৭ পাঠ্যক্রমে...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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